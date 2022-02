Argentina vive momentos de conmoción luego de que 23 personas fallecieran en los últimos días tras consumir cocaína adulterada.



Otras 84 personas permanecen internadas luego de ingerir la droga alterada.

El alarmante suceso ha puesto sobre la mesa el debate sobre la adicción a las drogas y ha llevado a las autoridades a tomar acciones urgentes frente a las bandas dedicadas a la venta de estupefacientes en las provincias de Buenos Aires.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El hecho prendió las alarmas de las autoridades este miércoles 2 de febrero, justo después del partido por las eliminatorias al Mundial de Catar 2022 que protagonizó la selección Argentina.



Un día después del encuentro deportivo, médicos del hospital municipal de Hurlingham reportaron la muerte de cuatro pacientes que fallecieron tras ingerir cocaína. Ese mismo día, varios hospitales de la región reportaron casos de pacientes con cuadros de intoxicación por consumo de cocaína.



Según las autoridades argentinas, tras el consumo de la droga, que fue vendida a los consumidores en un envoltorio de nylon rosa, las personas perdían el conocimiento y presentaban síntomas como vómito, pérdida temporal de la visión, entre otras reacciones, por lo que fue necesario llevar a varios de ellos a los centros asistenciales.



Paquetes que presuntamente contienen drogas incautadas durante una redada en Puerta 8, Argentina. Foto: AFP

Las primeras investigaciones apuntan a que la cocaína fue mezclada con una sustancia que contiene opioides que, según la Clínica Mayo, son un grupo de medicamentos analgésicos.



“En dosis más bajas, los opioides pueden hacerlo sentir somnoliento, pero las dosis más altas pueden disminuir la frecuencia cardíaca y respiratoria, lo que podría causar la muerte”, reseña el portal de la Clínica Mayo.



Hasta el momento, 23 personas fallecieron tras sufrir paros cardíacos, mientras que otras 84 personas permanecen internadas, 20 de ellas con respirador y en estado crítico.



Los dramáticos testimonios de las víctimas

Varios de los sobrevivientes han narrado a distintos medios de comunicación los duros momentos que vivieron tras consumir la cocaína adulterada.



Uno de ellos fue Juan, un joven de 28 años que le contó a ‘El Clarín’ lo que pasó.



Según el hombre, después del partido de la selección Argentina, algunos conocidos lo invitaron a tomar unas cervezas y, posteriormente, a fumarse algo.

Después de consumir me dio dolor de panza, dolor de cabeza, se me nubló la vista, empecé a tener vómito FACEBOOK

“Me invitaron a tomar una cerveza después del partido y me dijeron: ‘¿Vamos a fumar?’. Bueno dale, le respondí”, contó.



El joven fumó un cigarrillo. Fue a su casa, intentó dormir, y allí fue cuando comenzó la pesadilla.



“Después de consumir me dio dolor de panza, dolor de cabeza, se me nubló la vista, empecé a tener vómito. Vomité sangre a lo último. Allí me asusté y fui al médico”, narró, y agregó que no sabía que se trataba de una afectación masiva hasta que lo vio en las noticias al día siguiente.



Varios conocidos del barrio en el que vive fallecieron tras consumir la cocaína, según contó Juan al diario ‘El Clarín’.



El del joven no es el único testimonio dramático del suceso. Alfonso Gómez, padre de uno de los afectados por la sustancia, narró a la cadena ‘BBC’ que encontró a su hijo casi muerto en su cama.



“Cuando lo vi estaba tirado en una cama, muerto. Lo movía y no reaccionaba, estaba muerto”, le dijo a ‘BBC’.



“Le dijo a su mamá que estaba mal, que le salía baba de la boca y no se despertaba”, fue otro de los testimonios recogidos por la cadena citada.



"Espero un milagro. No respiraba casi”, contó por su parte Beatriz Mercado, madre de uno de los afectados, mientras lo esperaba a las afueras del hospital.

Vista de uno de los hospitales donde ingresaron algunas personas después de haber sido envenenadas con cocaína. Foto: AFP

Las investigaciones en torno a la cocaína

Según las autoridades, la cocaína fue distribuida desde la noche del martes en el asentamiento Villa Puerta 8 del municipio Tres de Febrero, a 40 kilómetros de Buenos Aires, la capital, lo que se logró identificar gracias al testimonio de uno de los afectados.



Inmediatamente, se emitió un comunicado para que las personas que hubieran consumido cocaína en las últimas 24 horas acudieran a los centros de salud si reportaban síntomas.



De igual forma, se emitió una alerta epidemiológica para que los hospitales trataran a los pacientes por consumo de droga ‘envenenada’.

Puerta 8, el barrio donde las autoridades encontraron por primera vez cocaína adulterada. Foto: AFP Puerta 8, el barrio donde las autoridades encontraron por primera vez cocaína adulterada. Foto: AFP

También se adelantaron los operativos pertinentes en el sector de ‘Puerta 8’, en donde se logró la detención de seis personas y la incautación de más de 7.000 dosis de marihuana y cocaína similares a las encontradas en las primeras víctimas.



Entre los capturados se encuentra ‘Alias El Paisa’, sospechoso de vender la droga y quien tiene orden de captura desde 2018.

