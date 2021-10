Suspenden audiencia judicial de Macri por un 'error del juzgado' argentino

La audiencia judicial en la que este jueves debía declarar el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), acusado de haber ordenado espionaje ilegal durante su Gobierno, fue suspendida debido a "un error del juzgado", según explicó a las puertas del tribunal su abogado.



"La audiencia se suspendió por un error grosero, conocido del juez, que debió haber suspendido antes para evitar este bochorno", expresó el abogado Pablo Lanusse al salir del juzgado federal de la ciudad bonaerense de Dolores, adonde también se había trasladado Macri.



El exmandatario es imputado por su presunta responsabilidad en tareas de espionaje a familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan de la Armada, hallado hundido en 2018 tras un año desaparecido.



Según detalló el letrado, la audiencia empezó poco después del mediodía, con la lectura de los hechos que se le imputan a Macri, pero justo después el secretario judicial hizo saber que no se contaba con el relevamiento de la obligación de guardar secreto de Estado por parte del expresidente, que el magistrado tenía que haber solicitado al actual mandatario, Alberto Fernández, del que Macri es opositor.



"Nos hemos tenido que enterar recién hoy que el juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que Macri pueda declarar", agregó Lanusse, para asegurar que el juez convocó la audiencia sabiendo que el político no podía declarar y "ha quedado absolutamente en evidencia" que está actuando "con la celeridad que le impone el calendario electoral".



El expresidente de Argentina Mauricio Macri camina entre la multitud tras declarar ante un juez el 28 de octubre de 2021 Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

"El fiscal coincidió que debe ser relevado el secreto de inteligencia, como se hizo con todos los que han declarado en esta causa. No se podía continuar el acto por un error del juzgado y la indagatoria se suspendió por decisión del juez", señaló, y agregó que por el momento no hay fecha para una nueva citación.



El próximo 14 de noviembre se celebran elecciones legislativas, en las que Macri no opta a ningún cargo pero su coalición parte con ventaja tras sus buenos resultados en las primarias de septiembre.



Lanusse incidió en la "animadversión" del juez contra el expresidente y su pretensión de querer procesarlo antes de las elecciones por "este escándalo que ha generado en pleno proceso electoral", y recordó que "a ninguna persona se la puede procesar si no es indagada".



"Macri va a seguir estando a disposición de la Justicia", sentenció el abogado, que insistió en que esta causa (que se inició en septiembre de 2020 por una denuncia de las autoridades actuales de la Agencia Federal de Inteligencia) es una "persecución política" y definió la situación como un "show" en el que se usa el "dolor" detrás de los "héroes" del ARA San Juan.

'¿Cuáles fueron los motivos para espiarnos ilegalmente?'

El submarino ARA San Juan de la Marina argentina, un TR-1700 de fabricación alemana con 66 metros de eslora, desapareció en noviembre de 2017 con 44 personas a bordo, cuando patrullaba aguas argentinas.



La nave fue hallada un año más tarde, a 900 metros de profundidad, con ayuda de las marinas de otros países. La querella sostiene que los familiares de los militares fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan fueron objeto de escuchas telefónicas y otras interceptaciones durante el año en que buscaron conocer su suerte.



"Esperamos que Macri se ajuste a derecho y se presente como corresponde, que en lugar de intentar una absurda defensa nos diga la verdad sobre cuáles fueron los motivos para espiarnos ilegalmente", dijo Luis Tagliapietra, padre de uno de los marinos y abogado querellante en esta causa.

Un familiar de uno de los tripulantes del submarino Ara San Juan muestra una bandera de Argentina en la que se observa un submarino y la frase "44 héroes para toda la vida". (Foto de archivo) Foto: EFE

Macri dice que son 'falsas acusaciones'

Macri sostiene que se trata de "falsas acusaciones" e intentó recusar al juez, pero la Cámara Federal de Mar del Plata rechazó el miércoles esa medida.



Sin embargo, en un ambiente político crispado, la Cámara Federal pidió al juez moderación en sus expresiones por "el posible impacto social" de una causa con "repercusión mediática e institucional" debido a la calidad de expresidente (2015-2019) de Macri.



En la causa ya están procesados los entonces jefes de los servicios de inteligencia Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. El exmandatario fue procesado en 2010 por escuchas ilegales a un familiar suyo y a opositores cuando era alcalde de Buenos Aires (2007-2015), pero fue sobreseído poco después de asumir la presidencia en 2015.

AFP Y EFE

