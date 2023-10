Argentina elige presidente en busca de un remedio para su peor crisis económica en años

Hace más de una década que la economía argentina no crece, mientras que la pobreza aumenta de manera galopante hasta tocar a más del 40 por ciento de la población. Endeudada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de un programa crediticio por 44.000 millones de dólares que le exige una importante reducción del déficit fiscal, enfrentando una carrera frenética en el mercado cambiario que disparó a más de 1.000 pesos la cotización del dólar paralelo o ‘blue’ y con una inflación que en septiembre llegó a 12,7 % para una tasa anualizada de casi 140 %, un récord en más de 30 años, los argentinos elegirán este domingo a su nuevo presidente o presidenta, a la mitad de sus diputados y a un tercio del Senado.

Las elecciones de este domingo se distinguen de anteriores porque, según las encuestas, esta vez no son dos sino tres los candidatos presidenciales con posibilidades de ser electos o de pasar a una segunda vuelta que tendría lugar el 19 de noviembre si ninguno logra este domingo sumar al menos el 45 % de los votos, o 40 % y 10 puntos de ventaja sobre su seguidor inmediato.



La puja se concentra entre el antisistema que propone acabar con la “casta política” Javier Milei, que sorprendió al ser el más votado en las primarias de agosto, el ministro de Economía, Sergio Massa, y la conservadora Patricia Bullrich.



"Milei está dentro de la segunda vuelta”, señaló el analista Federico Aurelio, presidente de la consultora Aresco, cuyos estudios ubican a Milei primero (35 %), Massa segundo (30 %) y Bullrich tercera (25 %). "Va a tener que encontrar un eje muy importante Bullrich para poder descontar la diferencia con el segundo lugar. Este domingo no es fácil que los dos primeros dejen de ser los clasificados a lo más probable, que es una segunda vuelta", añadió Aurelio, cuando la mayoría de las consultoras no se atreven ni siquiera a confirmar si habrá una segunda vuelta.



Lo cierto es que un estudio de 2018 del Banco Mundial revelo que entre 1950 y 2016, la nación pasó aproximadamente un tercio del tiempo en recesión, más que cualquier país del mundo, excepto la República Democrática del Congo. Se prevé que la economía se contraiga nuevamente este año, segun el FMI. Si se cumplen estas proyecciones, la economía se habrá contraído en casi la mitad de los años transcurridos desde 1980.

Simpatizantes del candidato Javier Milei en su cierre de campaña. Foto: AFP

Un político diferente a todo

Milei, un economista de 52 años, soltero y sin hijos, fue elegido diputado en 2021. Sacudió el tablero político cuando en las primarias de agosto se convirtió en el candidato más votado.



De discurso extremista, se refiere a la moneda local como “excremento” y muestra una motosierra como símbolo de su plan de recortar el Estado. Promete dolarizar la economía, acabar con el Banco Central, eliminar el ministerio de la Mujer, prohibir el aborto, permitir el porte de armas y reducir drásticamente los impuestos así como el gasto público.



“Milei representa el voto bronca, el enfado de los electores con las fuerzas políticas tradicionales y las promesas de desarrollo y estabilización económica no cumplidas por los gobiernos pasados. Es un perfil novedoso, outsider, que presenta soluciones osadas a los ciudadanos. Es una nueva fuerza política en el país”, le explica a este diario Marina Pera, analista asociada de Control Risks para el Cono Sur.

No obstante, la gobernabilidad en Argentina depende principalmente del apoyo de tres actores: el Congreso, los gobernadores y los sindicatos.



Y, como lo advierte el académico argentino de la Universidad del Rosario, Matías Franchini: Si bien el discurso de Milei “ha penetrado de forma transversal a la sociedad, más allá de los jóvenes. “Lo complejo para él en la práctica es que, de llegar a ser presidente, va a llegar sin apoyos en el Congreso, dado que no cuenta con el respaldo de estructuras partidarias, de alianzas políticas o de gente capaz de manejar el Estado”.



“Milei ha apostado por un estilo combativo con el establishment político, a pesar de que hace parte del mismo. Su partido no consiguió elegir a ningún gobernador provincial y las proyecciones indican que posiblemente tendrá unos 40 diputados y 8 senadores, lo que supone menos de un tercio del Congreso”, agrega por su parte Pera.



Tanto Franchini como Pera señalan, además, que Milei podría enfrentar sendas movilizaciones populares “probablemente encarnadas por el peronismo y sectores sociales afines y sin una estructura partidaria”.

Javier Milei, candidato presidencial en Argentina. Foto: AFP

“En especial, por los intentos de reforma laboral y los recortes de los programas sociales que ya prometió. Además, si no logra resultados económicos rápidos, podría entrar en un proceso de degradación política acelerada”, dice Pera.



La analista insiste que lograr esto último no será fácil, puesto que el nuevo presidente tendrá que controlar la inflación, estabilizar el cambio y ajustar los precios reales. “Para ello, una devaluación significativa en los próximos meses y un aumento en algunas tarifas (energía, transporte, telecomunicación) en los primeros meses del 2024 serían necesarios, aunque sean medidas con alto costo político y, principalmente, social”, puntualiza.



Massa, la oferta de unidad

Como ministro de Economía desde hace 14 mese, Sergio Massa buscó demostrar que era el llamado a “salvar” a Argentina de una debacle económica. Sin embargo, durante su tiempo en la cartera -luego de que el país vio desfilar a tres ministros de economía en un mes-, Massa ha intentado encontrar más culpables que soluciones ante la aguda crisis que no da tregua.



Su candidatura "se deteriora al ritmo de la economía", comenta Juan Negri, politólogo de la Universidad Torcuato di Tella.



Franchini señala a su vez que: “Massa no está en carrera todavía porque ha utilizado el gasto del Estado para financiar a su base de apoyo peronista a sabiendas de que ha perdido el grueso de la clase media por efecto de inflación”.



Sin embargo, el abogado de 51 años, siempre dialoguista, apacible y sonriente, cuenta con más de 30 años de carrera política y ha basado su campaña en una promesa de unidad, en contraste con la disrupción enfervorizada que representa Milei. Y es que a lo largo de su carrera ha hecho y deshecho alianzas políticas.

Facebook Twitter Linkedin

Sergio Massa, candidato a la presidencia de Argentina, habla durante el Debate Presidencial 2023. Foto: EFE

Creó en 2013 el Frente Renovador, un partido de centro como alternativa a Kirchner, a quien había acompañado como jefe de gabinete entre 2008 y 2009. Hijo de inmigrantes italianos, creció en la periferia de Buenos Aires. Está casado y tiene dos hijos.



“Massa está mejor perfilado que Bullrich en las encuestas porque cuenta con el apoyo de gran parte de los peronistas y de los electores de izquierda. Además, muchos electores creen que Bullrich no tiene conocimiento técnico suficiente sobre la economía para liderar un país en crisis”, analiza por su parte Pera de Control Risks.

Patricia Bullrich, la mano dura

La candidata de la coalición opositora Juntos por el Cambio (derecha) se presenta como la mano dura para un país en crisis. "Es todo o es nada", dice en sus mensajes publicitarios.

Facebook Twitter Linkedin

Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio. Foto: AFP

Politizada desde su adolescencia, Bullrich militó en la Juventud Peronista en los turbulentos años 1970, en plena actividad de la guerrilla Montoneros. Milei usó recientemente este dato para acusarla de haber puesto "bombas en jardines de infantes", un comentario que llevó a la candidata a denunciar penalmente a su rival por calumnia.



La historia de su familia se enlaza con la de Argentina. Su bisabuelo Honorio Pueyrredón fue un destacado dirigente radical (socialdemócrata) y los Bullrich tuvieron la más importante casa de subastas de ganado en Buenos Aires en el siglo XIX. Fue ministra de Seguridad en el gobierno de Macri (2015-2019) y ministra de Trabajo en el de Fernando de la Rúa (1999-2001). Tiene un hijo y su esposo actual es el abogado Guillermo Yanco.

Para los analistas, la corrida electoral sigue abierta y aún hay espacios para sorpresas. “Este domingo, la sorpresa más grande sería una victória de Bullrich que la llevaría a la segunda ronda. Es un escenario improbable, pero aún posible. Un factor que podría resultar en ese escenario es el cambio de intención de voto en el último minuto, principalmente de los electores que recelan de apostar por un candidato radical como Milei, pero al mismo tiempo desean cambios significativos en relación con el Gobierno actual”, sentenció Pera.



En todo caso, Argentina, que este 2023 celebra 40 años del regreso a la democracia, tiene una necesidad urgente de que su nuevo líder asuma desde el 10 de diciembre una titánica tarea que no le deja posibilidad de error.

STEPHANY ECHAVARRÍA

EDITORA INTERNACIONAL

EL TIEMPO

X: @stephechavarria

