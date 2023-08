El economista libertario y antisistema Javier Milei, con una popularidad en ascenso que lo llevó a ser el más votado en las primarias argentinas, disputará la presidencia a Patricia Bullrich, de la coalición opositora Juntos por el Cambio (derecha), y al ministro de Economía Sergio Massa.



(Análisis: ¿Por qué el resultado electoral profundiza la incertidumbre económica en Argentina?)



Estos tres candidatos se medirán en las elecciones generales que se celebrarán el 22 de octubre, con un posible balotaje el 19 de noviembre.



(En contexto: Candidato Javier Milei lidera las primarias en Argentina, según los primeros resultados)

Milei, un león contra la casta

Facebook Twitter Linkedin

Javier Milei este domingo. Foto: AFP

Con su melena despeinada y un agresivo discurso contra lo que llama "la casta política", Milei se convirtió en estas elecciones primarias en el fenómeno que sacudió el statu quo.



"La casta tiene miedo". "¡Viva la libertad, carajo!", clamó en sus mitines este economista de 52 años, un diputado libertario y derechista que plantea eliminar el Banco Central, permitir el libre porte de armas y prohibir el aborto.



"No vine acá para guiar corderos, vine para despertar leones", fue su lema.



(Lea también: El FBI llegó a Ecuador para investigar crimen de Fernando Villavicencio: así trabajará)



Tras ser elegido diputado en 2021, Milei rifó su salario, en un gesto de desprecio hacia las prebendas de los políticos. Sus críticas a la intervención estatal han tenido eco en las zonas más desfavorecidas de Argentina, donde crece la pobreza.



Y las críticas de excolaboradores que denunciaron que pedía un pago en dólares por asignar candidaturas no parece que hayan hecho mella en su popularidad ascendente, especialmente entre los varones jóvenes hastiados o indignados con la política tradicional.



(Siga leyendo: El padre de Daniel Sancho, confeso asesino de Edwin Arrieta, no irá a Tailandia)



Ha publicado varios libros y a la vez ha sido acusado de plagiar párrafos enteros. Además, tuvo un programa de radio en la web, "Demoliendo mitos".



Soltero y sin hijos, el amor por sus perros mastines y la muy estrecha relación con su hermana Karina conforman, según sus propias declaraciones, su círculo afectivo más inmediato.

Massa, la habilidad política

Facebook Twitter Linkedin

Sergio Massa Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Abogado de 51 años, Sergio Massa asumió el ministerio de Economía hace un año, en uno de los peores momentos de la prolongada crisis argentina. Sonriente y elegante, posee la habilidad de presentar las dificultades como logros, al menos entre sus adeptos.



"Vino a poner orden en el ministerio. Fue una tarea titánica", dijo a la AFP el dirigente peronista Jorge Ferraresi. Pese a que la inflación (115% interanual) y la pobreza (40%) están en picos históricos, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, lo elogia: "Sergio, te hiciste cargo en un momento muy difícil, muy complejo. No arrugaste, fuiste para adelante y eso siempre es bueno", dijo la dirigente de la coalición oficialista Unión por la Patria.



(Le recomendamos: La migración colombiana ayudó a España a batir su récord de población: ¿a qué se debe?)



Hombre de ambiciones, Massa ha hecho y deshecho alianzas políticas. Creó en 2013 el Frente Renovador, un partido de centro como alternativa a Kirchner, a quien había acompañado como jefe de gabinete entre 2008 y 2009.



"Tiene una fortaleza: es una persona muy cercana al círculo del poder en la política, los medios y los empresarios", lo describió la politóloga Paola Zubán.



Hijo de inmigrantes italianos, Massa creció en la periferia de Buenos Aires. Está casado y tiene dos hijos.



(Puede leer: Argentina, ¿en un punto de inflexión o de no retorno?)

Bullrich, la mano dura

Facebook Twitter Linkedin

Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio. Foto: AFP

De 67 años e involucrada en la política desde la adolescencia, cuando militó en la Juventud Peronista en los turbulentos años 1970, en plena actividad de la guerrilla Montoneros, Patricia Bullrich se ofrece como la mano dura sin medias tintas para un país en crisis. "Es todo o es nada", clama en sus mensajes publicitarios.



La historia de su familia se enlaza con la de Argentina. Su bisabuelo Honorio Pueyrredón fue un destacado dirigente radical (socialdemócrata), los Bullrich tuvieron la más importante casa de subastas de ganado en Buenos Aires en el siglo XIX. Su cuñado Rodolfo Galimberti fue un importante líder de Montoneros. Y su prima Fabiana Cantilo es una figura destacada del rock nacional.



(Siga leyendo: Argentina paga vencimiento al FMI con yuanes y préstamo puente de la CAF)



Fue ministra de Seguridad en el gobierno de Macri (2015-2019) y ministra de Trabajo en el de Fernando de la Rúa (1999-2001). Presidenta del partido PRO, de licencia por la campaña electoral, ha cultivado una imagen de mujer decidida e intransigente.



"La caracteriza el coraje, la decisión y la firmeza. Tiene una gran capacidad de evaluación política" dijo a la AFP Fernando Iglesias, dirigente muy cercano a ella.



(Además: FMI y Argentina logran acuerdo técnico para otra revisión de refinanciación de la deuda)



Bullrich tiene un hijo, Francisco Langieri, nacido en 1979 cuando regresó a Argentina luego de algunos años en el exilio con su entonces compañero Marcelo "Pancho" Langieri. Su esposo actual es el abogado Guillermo Yanco.

AFP