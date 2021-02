Fernández considera como 'payasada' la 'vacunación VIP' en Argentina

Un escándalo de vacunación irregular en Argentina sacude al país, donde el Ministerio de Salud dio a conocer este lunes un listado de 70 personas que fueron inmunizadas de forma irregular con la Sputnik V, mientras que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, pidió este martes dejar la "payasada" en el escándalo luego de que un fiscal imputara al exministro de Salud argentino Ginés González García.



Este escándalo, denominado ‘vacunación VIP’ salpica a altas esferas en ese país, que incluye al propio presidente Fernández, miembros de su equipo, entre otros.



"Terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. (...) No hay ningún tipo penal en Argentina que diga 'será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila'. No existe este delito y no se pueden construir delitos", dijo Fernández desde Palacio Nacional de la Ciudad de México, donde lleva a cabo una visita de Estado de tres días.



Cuestionado sobre el tema, Fernández explicó que la vacunación es un tema "muy sensible" y aseguró estar informado que de forma "irregular" se vacunaron a unas 70 personas, aunque dijo que el término "irregular" debe revisarse porque había gente con cargos estratégicos.



Recordó que él mismo tuvo que aplicarse la vacuna rusa Sputnik V para sentar ejemplo entre la población, tras una "campaña despiadada" de la oposición que advertía que este antídoto era "veneno". "Y hasta me denunciaron por estar distribuyendo veneno. Y ahora resulta que los que me denunciaron me piden que por favor les dé el veneno a ellos y que consiga más veneno", remarcó.



Aquí, detalles de la lista secreta revelada por el ministerio de Salud y lo que, por ahora, los fiscales analizan para determinar si se incurrió en algún delito.

¿Qué se sabe de este listado de 70 personas?

La lista incluye al presidente peronista, Alberto Fernández, y a gente de su equipo, así como al ministro de Economía, b, y el embajador en Brasil, Daniel Scioli, entre otros, pero también nombres de dirigentes políticos, empresarios y periodistas. También figura el expresidente Eduardo Duhalde (2002-2003), su esposa Hilda González y los hijos de ambos, Juliana y María Eva, además de segundas y terceras líneas de distintos ministerios.

¿Hay imputados por la justicia?

Sí. Un fiscal imputó este lunes al exministro de Salud argentino Ginés González García en el marco de la causa abierta por el presunto acceso privilegiado a la vacunación contra la covid-19 por parte de personas allegadas al poder, confirmaron a Efe fuentes oficiales.



La imputación fue presentada por el fiscal Eduardo Taiano ante la jueza María Eugenia Capuchetti, en cuyo tribunal ha recaído una decena de denuncias por el escándalo. El procurador también imputó al sobrino del exministro, Lisandro Bonelli, quien hasta el pasado viernes se desempeñaba como jefe de Gabinete de la cartera sanitaria.



Fuentes judiciales consultadas por Efe indicaron que la imputación es por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.



El fiscal además solicitó a la jueza que ordene allanamientos en la sede del Ministerio de Salud y en el Hospital Nacional Posadas, un nosocomio público de la periferia oeste de Buenos Aires, con el fin de obtener registros de ingresos, grabaciones de las cámaras de seguridad y el listado de las personas vacunadas.



Dichos allanamientos comenzaron en la misma noche del lunes en el Ministerio de Salud, según las fuentes judiciales, y en ese lugar, situado en la céntrica avenida 9 de Julio, se desplegó un operativo en busca de información.



Fotografía cedida por la Presidencia de Argentina que muestra al presidente Alberto Fernández, de 61 años, mientras es vacunado con la primera dosis de Sputnik V contra la covid-19. Foto: Efe

¿Quién destapó el escándalo?

El escándalo por las vacunas estalló el viernes pasado cuando el periodista Horacio Verbitsky, de 79 años, contó en una radio que por su amistad con el exministro de Salud Ginés González García había sido vacunado en el ámbito del ministerio por personal del hospital Posadas.



La confesión desató una andanada de reacciones adversas y derivó en que el presidente le pidiera la renuncia a González García, dos días antes de emprender un viaje a México. "Va a tener mucho impacto en el corto plazo: este es un tema sensible e irritante, lo que amortigua es que el presidente haya reaccionado rápido y contundente (al pedir la renuncia del exministro)", dijo a la AFP el consultor político Carlos Fara.



De 1,8 millones de dosis que ya recibió el país, la cartera nacional de Salud dispuso de 3.000 dosis, que están en el hospital público Posadas, mientras el resto fueron repartidas equitativamente entre las provincias que administran sus propios planes de inmunización.



"De ningún modo esas 3.000 vacunas fueron para cubrir una discrecionalidad del ministerio", sostuvo la flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien hasta el sábado pasado era secretaria de Acceso a la salud, de hecho, una viceministra.

¿En qué va la vacunación argentina?

Argentina, con 44 millones de habitantes, suma más de dos millones de contagios de covid-19 y alcanza 51.000 muertes. Hasta ahora, el país ha recibido 1.220.000 dosis de Sputnik V y 580.000 de Covishield, del instituto indio Serum.



El gobierno espera recibir "en los próximos días" un millón de dosis de la vacuna china Sinopharm contra el covid-19, dijo Vizzotti. "Se está trabajando para la entrega de un millón de dosis de la vacuna china en los próximos días", declaró la ministra a radio el Destape.



Esta vacuna recibió el domingo la autorización de emergencia del Ministerio de Salud. Vizzotti agregó que la asesora presidencial Cecilia Nicolini "está trabajando en Rusia para tener un panorama de las fechas de entrega (de nuevas dosis de vacunas Sputnik V)" mientras que se avanza en resolver "la entrega para los primeros días de marzo de la vacuna de AstraZeneca".



"En la medida que entren las vacunas, la población objetivo (de la campaña de vacunación), que son 15 millones de personas, puede estar vacunada en un tiempo relativamente corto", afirmó.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Efe y AFP