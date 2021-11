Lo que está en juego en Argentina con las elecciones Legislativas

Argentina acudirá este 14 noviembre a las urnas para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de ese país. Estas elecciones tienen especial interés porque el gobierno de Alberto Fernández sufrió un duro revés durante las Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) que tuvo el país del 12 de septiembre.



En esos comicios, en los que se definieron las candidaturas y agrupaciones políticas que se presentan a las urnas este 14 de noviembre, Fernández y Cristina Kirchner (la vicepresidenta) se sumieron en todo un terremoto político que podría replicarse si el desenlace vuelve a ser adverso.



Los resultados de mediados de septiembre hicieron que parte del ala kirchenerista del gobierno –comandado por la vicepresidenta– presentara su renuncia y mostrara su descontento con el albertismo.

“La crisis política interna de la coalición de Gobierno fue muy severa. La derrota electoral (del 12 de septiembre) no hizo otra cosa que hacerlo más evidente”, le dijo en ese entonces a este diario Juan Negri, director de carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Torcuato Di Tella.



El gobierno de Fernández tuvo que relanzar su gabinete y reacomodar sus fichas en el tablero político del país. Por eso, los próximos comicios despiertan un especial interés y abren un interrogante en la política argentina.

¿Qué está en juego en las legislativas argentinas?

Según la página oficinal del Gobierno argentino, este 14 de noviembre se renovarán los 127 de 257 de los escaños de la Cámara de Diputados. En el Senado se definirán 25 de las 54 curules. Según el diario El Comercio, las personas que no votaron en las Paso (12 de septiembre) volverán a tener la obligación de votar en estas elecciones. No obstante, quienes no estén en el padrón y no hayan podido votar en esos comicios hace dos meses, tampoco podrán hacerlo en estas próximas legislativas.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, con los nuevos miembros de su gabinete tras la derrota del 12 de septiembre. Foto: Natacha Pisarenko / EFE

¿Qué dicen las encuestas?

El diario argentino La Nación indica que, de momento, y según los sondeos, no se espera un resultado igual de malo al que sufrió el partido Frente de Todos (coalición entre Fernández y Kirchner) en las elecciones de septiembre. Sin embargo, es un escenario que no se puede descartar.



La vicepresidenta Cristina Fernández ha sido una dura crítica de su fórmula y hoy presidente, Alberto Fernández. Foto: Efe

"Una conjunción de condiciones objetivas y subjetivas obliga a no desechar un escenario más negativo para el oficialismo y a pensar en sus posibles consecuencias, como ya lo están haciendo en cada espacio, casi por obligación. De concretarse, se podrían acelerar procesos que impactarán en el escenario político y económico nacional y hacia adentro de las dos fuerzas mayoritarias, en cuyos respectivos territorios abundan las diferencias de visiones, proyectos, intereses y ambiciones”, apunta La Nación.



El periodista Claudio Jacquelin, en el artículo publicado en ese medio argentino, asegura que no hay certeza sobre qué tan profundo “ha calado el malestar social” en Argentina frente al actual Gobierno. La inflación, el desempleo y la pobreza son los principales indicadores de preocupación entre los ciudadanos del país.



Además, la imagen de Fernández se ha visto ampliamente afectada por los sendos escándalos de vacunación VIP que sacudieron al país durante la pandemia y que llegó hasta altas esferas del oficialismo.

Lo que dejó la crisis del gabinete en septiembre

La política argentina ya vivió un terremoto tras los resultados de las Paso. Alrededor de cinco ministros kirchneristas renunciaron a sus cargos en el gabinete de Fernández. Analistas interpretaron estas dimisiones como un claro rechazo al liderazgo del presidente Fernández y una guerra abierta declarada por Cristina Kirchner.



La crisis en el Gobierno es el colofón de una coalición que ha estado bajo presión desde que ganó las elecciones en 2019. Fernández y Kirchner llegaron la Casa Rosada tras pactar una alianza dentro del peronismo, llamada Frente de Todos.



Ambos líderes representan dos sectores fuertes de ese movimiento de izquierda en Argentina. La coalición se formó como un experimento del peronismo que los llevó a la presidencia. Sin embargo, en esa unión siempre ha habido profundas disputas por la puja del poder.



Kirchner ha buscado hacerse cargo de todas las responsabilidades del Gobierno de forma indirecta, mientras que el presidente ha intentado conservar su independencia.



Lo cierto es que Argentina arrastra elevados índices de pobreza (42 por ciento), desempleo (10 por ciento) y suma una de las tasas de inflación más altas del mundo (32 por ciento de enero a agosto). Ahora, estas elecciones legislativas de noviembre serán el preludio sobre lo que se puede avecinar para Argentina para las elecciones presidenciales de 2023.



