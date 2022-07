Centenares de argentinos marcharon el sábado en varias ciudades bajo el lema ‘Defendamos la República’ en el Día de la Independencia.



‘Argentina sin Cristina’ fue otra de las consignas entonadas por los manifestantes, en alusión a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, líder de un sector de centroizquierda del gobierno del presidente peronista Alberto Fernández.



La también titular del Senado y expresidenta dos veces entre 2007 y 2015, mantiene una pugna con Fernández, en especial sobre cómo enfrentar una inflación anual que supera el 65 por ciento, una de las mayores del mundo, y una caída del poder adquisitivo de los trabajadores y la clase media que provocó en 2021 una derrota del oficialismo en las elecciones legislativas de medio término.



Las masivas protestas, convocadas por redes sociales bajo lo que se denominó ‘El argentinazo’, tuvieron como epicentro Buenos Aires. La seguridad de la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo, se tuvo que reforzar por la tensión entre los manifestantes y la Policía.



La masiva salida a las calles fue el desenlace de una agitada semana en la que los argentinos tuvieron que correr a los supermercados, panaderías, centros comerciales o a donde pudieran ir para abastecerse rápidamente.



El sábado anterior había caído una bomba política: Martín Guzmán, el ministro de Economía, había renunciado repentinamente. Y los argentinos, acostumbrados desde hace mucho tiempo al caos financiero, sabían que la crisis actual estaba a punto de empeorar.



Entonces, antes de que el peso pudiera desplomarse cuando los mercados reabrieran y de que los minoristas pudieran subir los precios, querían comprar lo esencial lo antes posible.

Opositores del gobierno argentino protestan. Foto: Luis Robayo / AFP

Se convirtió en una carrera contra la inflación. Justamente, el tipo de cambio paralelo de Argentina, libre de los estrictos controles de divisas del Gobierno, cayó 17 por ciento en lo que va de la semana, lo que llevó a los dueños de tiendas a publicar letreros anunciando un recargo del 20 por ciento en todos los precios listados.



Los precios de los colchones y las bicicletas subieron un 18 por ciento en solo una semana, mientras que los televisores ahora cuestan un 13 por ciento más y los precios de los celulares aumentaron un 8 por ciento, según datos de alta frecuencia analizados por la consultora Ecolatina.



Eso se suma a que el país ya enfrenta faltantes de papel higiénico y otros rubros de perfumería y limpieza, frenados por las restricciones a las importaciones. A los fabricantes de café se les redujo el cupo de importación y por eso advirtieron que peligra el abastecimiento, fijado para un máximo de 60 o 70 días.



El escenario induce a pensar en que la perenne espiral inflacionaria está entrando en una vertiginosa fase que aumentará la presión sobre el asediado presidente Fernández y causará más dificultades a una población que lleva años perdiendo poder adquisitivo.

Guzmán, aunque no era el favorito de Wall Street, era visto como el garante del tenue y crucial pacto financiero del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar un préstamo de más de 40.000 millones de dólares.

🇦🇷|AHORA: Protestas en las afueras de Casa Rosada, en Buenos Aires, Argentina . pic.twitter.com/M33T1HuBci — Alerta News 🚨 (@Alerta_News_) July 10, 2022

Las reservas de divisas fuertes del país están disminuyendo; sus bonos extranjeros, que acaban de reestructurarse en 2020 después de un tercer default de pago en este siglo, se cotizan a solo 20 centavos por dólar, y la brecha entre el tipo de cambio paralelo –a 295 pesos por dólar– y el tipo de cambio oficial –a 127 pesos por dólar– se disparó a niveles no vistos desde el último pánico devaluatorio de 2020.



Para empeorar las cosas, el presidente está enfrascado en una guerra territorial con su poderosa vicepresidenta.



La renuncia de Guzmán, motivada, entre otros factores, por las divisiones en el seno del oficialismo y por las críticas de Cristina al rumbo económico del Gobierno, forzó a que, una vez anunciada a través de redes sociales, Alberto Fernández se recluyera por horas sin tener contacto con nadie y, como si el país se hubiera quedado temporalmente sin presidente, según detalla el diario La Nación, Fernández les soltó una frase a sus allegados políticos que los dejó congelados: “Si me siguen jodiendo, renuncio y que se vayan todos a la mierda. No la voy a llamar (a Cristina), no voy a firmar mi rendición”.



De ese modo se sellaría la dinámica incierta de toda la semana que provocó una reacción adversa en los mercados internacionales.



La Nación reveló que uno de los testigos de esos momentos críticos confesaría después: “Ese día algunos temimos que se fuera efectivamente. Estaba demasiado reticente a hablar con Cristina”.



Por el lado de la vicepresidenta, todos parecían querer minimizar la situación y forzar a un diálogo, que se daría in extremis la noche del domingo, aunque solo haya sido para acordar el desembarco de Silvina Batakis al frente de la cartera económica y evitar un lunes sin ministro.



Cristina hizo saber que habilitaba la llegada de la economista, pero que no la consideraba propia. Por primera vez, la vicepresidenta apareció como responsable del manejo económico, una mirada que le recorta su posibilidad de cuestionar medidas, aunque a partir de allí aceptó una tregua, por lo menos temporal.

El presidente Alberto Fernández junto con su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Foto: MAXIMILIANO LUNA / AFP

Con las protestas como telón de fondo, un Alberto Fernández más moderado aprovechó la conmemoración de la independencia para hacer un fuerte llamamiento, en vivo y en directo, en favor de la “unidad” de la coalición oficialista.



“No hay futuro político si ese primer eslabón, que es la unidad y que a todos nos incluye, no se edifica y se fortalece todos los días”, manifestó el sábado desde San Miguel de Tucumán.



En su primer discurso público tras la dimisión de Guzmán, el presidente redobló su apuesta por un “horizonte común, dialogado y consensuado” y defendió su gestión, poniendo como ejemplo el crecimiento del 10,3 % del PIB en 2021 o la creación de más de un millón de empleos registrados el año pasado, aunque reconoció que persisten “problemas”.



En ese sentido, Fernández volvió a ratificar el programa acordado con el FMI, al subrayar la necesidad de “transitar el camino hacia el equilibrio fiscal”, uno de los términos del acuerdo más cuestionados por la vicepresidenta.



Pero desde el FMI ven otra realidad. Julie Kozack, subdirectora del Hemisferio Occidental, lamentó la salida de Guzmán y reconoció que tienen poco margen para cambiar el rumbo de Argentina porque no quieren aparecer como responsables de la crisis.



“Como dicen los argentinos, nos tienen agarrados de los huevos”, admitió el inglés Ben Kelmelson, representante del organismo en el país al señalar que el FMI solo implora que el Gobierno se acerque al menos a algunas de las metas comprometidas, para poder justificar ante los enfurecidos accionistas alemanes y japoneses la continuidad del programa con Argentina.



Entretanto, organizaciones sociales de izquierda anunciaron una nueva movilización para este viernes en Buenos Aires.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

(*) Con información de Efe, Bloomberg y La Nación (GDA)

