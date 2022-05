En Argentina se dio un gran paso en la igualdad de género e inclusión. La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) dio a conocer que se le entregará el primer título no binario a la estudiante Mel Randev Guitiérrez, quien ha terminado la maestría de Comunicación Social y en su diploma se le reconocerá su identidad como “Profesore”.

Hoy me siento orgullose de ser quien quiero ser, me siento poderose y estas emociones que intento contagiar van aparejado de un logro que es mío, pero es de todes quienes no vivan dentro del binario FACEBOOK

En un comunicado oficial de la universidad afirmaron: “Lejos de ser un hecho aislado, expedir el primer título no binario es un logro fruto de la lucha colectiva y constituye un paso enorme hacia la igualdad que desde la Facultad se viene trabajando con enorme compromiso”.



Además, este logro se le atribuye a que Gutiérrez realizó una petición a la universidad con el apoyo de la Secretaría de Género de la Facultad.



Delfina García Larocca es quien gestiona dicha Secretaría y afirmó: “Esto también fue una lucha que dimos por el acceso al trabajo del colectivo LGBTIQ+ porque tener un título que representa tu identidad de género te posiciona desde otro lugar a la hora de ir a buscar un trabajo en el cual te traten como te sentís, como realmente sos, respetando tu identidad”.



En el comunicado de la Facultad, Gutiérrez expresó: “Hoy me siento orgullose de ser quien quiero ser, me siento poderose y estas emociones que intento contagiar van aparejado de un logro que es mío, pero es de todes quienes no vivan dentro del binario”, sostuvo Gutiérrez.

De la misma forma, Larocca aseguró que este logro tiene que ver con la apuesta de seguir generando políticas que hagan justicia a la búsqueda y acceso al trabajo para el colectivo LGBTIQ+.



Todavía no se ha anunciado cuándo Gutiérrez va a recibir su título, pero se prevé que para la entrega de este se lleve a cabo una ceremonia que conmemore el hecho histórico para la igualdad de género en el país.

