El pasado miércoles 25 de mayo, los medios locales argentinos reportaron que una joven de 27 años había matado a su presunto victimario, después de forcejear con él para evitar que le robara sus pertenencias. El hecho causó conmoción y polémica entre los ciudadanos.

El sujeto fue identificado como Rodrigo Manuel Yaguar, alias ‘Chapulín’, y falleció en el lugar de los hechos luego de haber recibido una puñalada en el corazón por parte de su víctima.



(Siga leyendo: Autora de 'Cómo matar a tu marido’, culpable de asesinar a su esposo).

Los hechos

El asalto ocurrió en Quilmes, Argentina, cuando la mujer salía de su hogar y se dirigía a su lugar de trabajo. En ese momento, fue interceptada por dos hombres quienes iban a bordo de una motocicleta.



‘Chapulín’ descendió del vehículo y la obligó a entregarle sus pertenencias, amenazándola y simulando tener un arma de fuego en su pantalón. Ante la situación, la joven le rogó al asaltante que no le robaran nada y que la dejaran ir sin hacerle daño.



Los victimarios hicieron caso omiso a las súplicas de la mujer y continuaron amenazando con dispararle. Posteriormente, el conductor de la motocicleta descendió de la misma e intimidó a la víctima con un arma blanca.

Facebook Twitter Linkedin

El ladrón bajó de la motocicleta y amenazó a al mujer con un arma blanca. Foto: iStock

La joven y los asaltantes comenzaron a forcejear. Instantes después, la mujer logró quitarle el cuchillo al delincuente y apuñaló a ‘Chapulín’ en la parte izquierda de su pecho, por lo que cayó al suelo inmediatamente.



Ante la angustia de la situación, la víctima empezó a gritar pidiendo auxilio, llamado al que sus padres atendieron enseguida y salieron de su casa para socorrerla. El otro delincuente abordó la motocicleta y huyó del lugar, abandonando a su cómplice.



(Lea además: Debanhi Escobar: autoridades exhumarán su cuerpo para nueva autopsia).



Cuando llegaron las autoridades para evaluar el caso, ‘Chapulín’ ya había muerto desangrado en el suelo. Mientras tanto, el otro asaltante fue capturado unas cuadras más adelante del sitio donde ocurrió el crimen.



Gracias a la intervención del fiscal encargado del caso, Jorge Saizar, el juez dejó en libertad a la joven, pues se determinó que había actuado en legítima defensa.

La polémica despedida

‘Chapulín’ solía estar muy activo en sus redes sociales, sobre todo en Facebook, ya que compartía constantemente fotografías de él y, en sus descripciones, escribía letras de canciones o versículos de la biblia.

Mi hermano del alma, mi amigo, mi todo FACEBOOK

TWITTER

Después de su fallecimiento, sus familiares y personas cercanas comentaron sus publicaciones expresando su dolor por la terrible pérdida.



El primero en dejar su mensaje fue el hermano del fallecido, quien expresó: “No tengo palabras para explicar este dolor que siento. No puedo creer, no caigo (en cuenta de) que ya no podré verte más, mi hermano del alma, mi amigo, mi todo. Te voy a extrañar con el alma y para siempre, ‘Chapu’. Hasta nunca”.



(Le recomendamos: Chile se disculpa con mujer esterilizada sin consentimiento por tener VIH).



Otro amigo de Yaguar se unió a la despedida y comentó: “Despertarme y ver esto. No lo puedo creer, ‘Chapulín’, toda una vida por delante que seguir (...) Descansá y dale fuerza a tu mamá para seguir”.

Por otra parte, algunos usuarios de Facebook se burlaron de las descripciones que el fallecido escribía en sus fotos y señalaron que eran incoherentes con el estilo de vida que llevaba delinquiendo en las calles.



En una imagen, Yaguar había escrito “Quizás mi vida dure poco. Sé que todo tiene su final, pero mientras esté de pie, ni un poquito le voy a bajar”.



Ante esto, una internauta afirmó en los comentarios de la publicación: “Tu vida duró poco. Todo llega tarde o temprano, la vida es tan linda para desperdiciarla de esa manera”.

Adicionalmente, otros usuarios hicieron comentarios despectivos sobre la muerte del joven, por lo que lo ocurrido siguió causando mucha controversia en redes sociales.

Más noticias

Piedad Córdoba habría dado tres versiones sobre origen de los US$ 68.000.

Río de Janeiro: sospechas de 'tortura' durante operación policial en favela.

Desarmó a ladrones que intentaron atracarla y mató a uno con la misma arma.

México: mueren seis migrantes en accidente de carretera.

El silencio, la política del gobierno venezolano ante bajas de las Farc.

Tendencias EL TIEMPO

*Con información de La Nación (GDA - Argentina).