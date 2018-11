El rechazo de los argentinos a las altas contribuciones a la Iglesia

Aunque en América Latina, Costa Rica es el único país que se proclama oficialmente como uno confesional (que declara una religión específica legalmente), Argentina mantiene relaciones financieras y políticas con la Iglesia católica.



Desde el pasado 24 de agosto, revivió el debate, tras la apostasía colectiva –desligamiento masivo de la iglesia– firmada por unas 3.000 personas que demandan su eliminación de los registros religiosos por una Argentina laica y, por otro lado, el clero reivindica sus fondos estatales y la cantidad de sus fieles.

El artículo dos de la Constitución argentina establece que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. El Estado da a la Iglesia católica alrededor de 130 millones de pesos argentinos (más de 3 millones de dólares) al año y le paga a cada obispo entre 50.000 y 47.000 pesos argentinos, es decir, más de mil dólares mensuales, de acuerdo con la cifra revelada por el jefe de gabinete de Ministros de la nación, Marcos Peña.

El miembro de la campaña de Apostasía Colectiva No en mi nombre, Pao Raffetta, en diálogo con EL TIEMPO, aseguró que el Estado pasa por encima de algunos derechos civiles u obligaciones debido a la desigual división del presupuesto nacional.



“En este contexto neoliberal, a medida que el Estado deja de financiar la educación o las políticas de salud, incrementa el presupuesto que le da a la Iglesia para hacer ese trabajo que el Estado no hace. Eso significa que hay cada vez más niños y niñas que no tienen acceso a una escuela pública, porque no están las condiciones”, afirmó Raffetta.



También agrega que tal destinación del presupuesto no solo afecta el ámbito material, sino que “en términos generales hay una sistemática violación de los derechos, cuando la iglesia está obstaculizando, por ejemplo, la enseñanza de la educación sexual en un país que no tenemos una ley de aborto, entonces cómo se garantiza que las mujeres no aborten, si no tenemos ni educación sexual, ni anticonceptivos”, aseguró.

Oswaldo Moreno, analista político y exdocente de la Universidad Pontificia de Salamanca (España) manifestó a este diario que hay “muchos colegios en donde generalmente la Iglesia ha intervenido. Tomemos en cuenta que es un país con una fe católica muy fuerte, pues hay sectores donde la Iglesia mantiene oficios”.



Según el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el 76 por ciento de los argentinos se define católico, lo que representa un conflicto de intereses, pues democráticamente el Estado actual, llevado por presidente Mauricio Macri, se inclina hacia esta religión y la apoya.



“Macri matiza mucho los temas coyunturales, se ha manifestado conservador, católico y yo no estoy tan seguro de que, al menos, en esta administración, exista la posibilidad de dejar de financiar al clero, pero creo que va a ser igual que el aborto, finalmente le van a dar parte al debate en el Congreso”, expuso Moreno.



Pese a esto, Raffetta contradice el porcentaje de Conicet. “El 76 por ciento no es verídico. Hemos encontrado con el movimiento de apostasía, que aquella gente que quiere borrarse de la Iglesia está recibiendo un montón de obstáculos por parte de la líderes religiosos que no quieren asumir dicho trámite”, ratificó.

Según el experto, ese 76 por ciento del que se habla no es exacto, pues existe un alto porcentaje de personas que no tienen la voluntad de pertenecer ni dedicarle su vida a la religión, aunque siguen registrados en las bases de datos de la Iglesia. Asunto que pone sobre la mesa el futuro de los impuestos que deben pagar los ciudadanos, así no estén de acuerdo con el destino que se les de a estos.



“Yo creo que ya es un tema más que confesional. El catolicismo para los latinoamericanos es como el Islam para los árabes, tiene una coraza de protección cultural, como lo dijo el pensador Jorge Abelardo Ramos, entonces pienso que es mucho más amplio el debate del catolicismo con todo lo que lo conforma. Pero va más allá de un tema confesionario, es un tema cultural”, sostuvo Moreno.



“La iglesia es una institución que históricamente ha acumulado bienes imposibles de calcular, entonces considero que si la Iglesia deja de recibir financiamiento estatal, podría encontrar sus propias fuentes de financiamiento”, concluye Raffetta.

Si bien es evidente que la mayoría de los argentinos profesan la religión católica, los grupos minoritarios esperan un futuro de mayor inclusión en términos de salud, educación, economía y política.



MEREDITH PEÑUELA ROJAS

Redacción internacional

En Twitter: @merpen13