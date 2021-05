Video: operadora que ayudó con captura de ladrón celebra eufórica

Una mujer que trabaja en el Centro de Operaciones Municipal (COM) de San Miguel - ciudad ubicada en Argentina - logró evitar el robo de una moto al detectar un comportamiento sospechoso en las cámaras de seguridad dispuestas en las calles.



La operadora alertó al móvil policial y, gracias a su acción, el ladrón fue detenido. La secuencia quedó registrada en un video, en el que la mujer festejó efusivamente cuando interceptaron al delincuente.



“Las Heras y D’Elia. Tengo un masculino con buzo negro y pantalón gris. Intentó sustraer una moto”. Con esas palabras la operadora le dio aviso a la Policía Municipal de la ciudad argentina, tras ver a un hombre forzar el traba volante antirrobo de la motocicleta que se encontraba estacionada en una esquina de la localidad de Muñiz.



A continuación, y luego de verificar que nadie lo estuviera mirando, el individuo empezó a caminar arrastrando la moto modelo Rouser 200. Sin embargo, no se imaginó que sus movimientos estaban siendo monitoreados en tiempo real.



Según señaló el COM en un texto, junto a la publicación del video en su cuenta de YouTube, a la operadora “le llamó la atención cuando lo vio merodeando el vehículo en un horario no permitido por las restricciones de la pandemia”.



Gracias a sus instrucciones precisas, dos patrulleros consiguieron sorprender al ladrón cuando se dirigía por la calle Las Heras hacia la provincia Paunero.



"Inmediatamente se enviaron móviles policiales al lugar y se pudo interceptar al sospechoso antes de llegar a Paunero, donde finalmente el delincuente fue detenido y trasladado a la Comisaría 1era de San Miguel", escribieron el comunicado.



“¡Vamos!”, exclamó la mujer en el momento de la detención, una celebración que acompañó con un golpe de puño sobre la mesa y un aplauso cerrado. “¡Esa! ¡Bien, ahí!”, se escucha a sus colegas decir en el video, reconociendo su desempeño y el éxito de su labor.



La Nación (Argentina) - GDA