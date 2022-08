Un impactante intento de robo y un inusual acto heroico quedó registrado en las cámaras de seguridad en la localidad de San Justo, Argentina. El hecho ocurrió el pasado 21 de agosto en la noche cuando tres generaciones de mujeres a merced de la delincuencia decidieron enfrentarla sin miedo a las represalias.

¿Cómo sucedió el hecho?

Eran las 10:00 p. m. Una mujer bajó a comprar a un negocio y su madre quedó al mando del vehículo, estacionado en la puerta.



De repente, un grupo de delincuentes descendió rápidamente de otro auto para robarles.



Los criminales querían llevarse el vehículo, pero la conductora se resistía porque en el asiento de atrás estaba su nieta de 10 años.



Los jóvenes abrieron las puertas de manera violenta y la abuela intentó emprender la huida, pero el ladrón que estaba en el vehículo con el que se habían movilizado dio marcha atrás para impedir su paso.



Entre el forcejeo, según se logra en las imágenes del video, salió la madre de la niña de una tienda y sin dudar se enfrentó a los ladrones a palazos para defender a sus seres queridos.

(Siga leyendo: Las lujosas e inteligentes casas flotantes que están construyendo en Panamá).

Primero, se acercó furiosa, pero impotente porque sentía que no podía hacer nada. Así que volvió al local, tomó un palo de escoba y no dudó: les dio una seguidilla de golpes a los hombres, a ella parecía no importarle más nada.



La mujer se volvió hacia la parte de atrás del vehículo y sacó a su hija del asiento trasero.

(Lea también: Incesto y promesas de reencarnación: duros testimonios contra secta del horror).

Luego, fue en búsqueda de su madre, quien para entonces ya estaba prácticamente tirada sobre la acera.



Los ladrones huyeron con el vehículo y la mujer resguardó a su hija en la tienda.

Más noticias

Así es la cruzada de Daniel Ortega contra la Iglesia católica en Nicaragua

Hombre falleció en pleno acto sexual con su amante: la esposa fue a recogerlo

‘Mi hijo solo salió a asaltar, como siempre, y me lo mataron'

Tendencias EL TIEMPO

*Con información de La Nación/ Argentina (GDA)