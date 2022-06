Corrían los primeros meses de 2020 cuando Leticia Grimau, una profesora argentina, decidió averiguar el paradero de la partera que había ayudado a su madre a dar a luz.



Pero lo que ella no se esperaba era la oscura verdad que descubriría tras esa inocente búsqueda. Con solo tipear el nombre de Ofelia Pintos Lemos, la partera, Grimau encontró una nota escrita por el medio ‘La Nación’, la cual revelaba una red de tráfico de menores en la que Pintos era partícipe.

Pero nada de esa información tenía sentido. Leticia había sido criada por sus dos padres, en una pequeña casa en Buenos Aires, Argentina. Nunca le había faltado nada y había tenido una infancia sin complicaciones.

¿Adopción?

La argentina de 43 años recordó entonces que, a los 14, ella le había preguntado a Nelly, su madre, si ella era adoptada. Ante el cuestionamiento, la mujer le explicó que había pasado por intentos de fecundaciones in vitro, pero que al final había decidido adoptar a una pequeña.



“Yo veía que mis padres eran mucho mayores que los padres de mis compañeros del colegio, incluso una vez alguien me preguntó: ‘¿Te vinieron a buscar tus abuelos?’. Yo internamente me daba cuenta de que a lo mejor no era hija biológica de ellos, pero no sabía poner eso que sentía en palabras”, explicó Grimau para ‘Infobae’.

Según la historia de su progenitora, una familia no había tenido los recursos para hacerse cargo de ella y había decidido darla a otro hogar. Las fotos que había de Nelly y Leticia compartiendo alegres hicieron que la profesora creyera la historia y no preguntara más.

Las parteras del horror

Con la muerte de Nelly en 2009, ella decidió que era tiempo de saber quiénes eran sus padres biológicos. Una prueba de ADN más tarde, Leticia descubrió que no era hija de ningún desaparecido, por lo que decidió dejar de buscar respuestas.



Once años después, con la pandemia por covid-19 en su máximo auge, la oriunda de Argentina decidió buscar en Google el nombre de la partera que aparecía en su registro.

‘Las parteras del horror’, como fueron denominadas por los medios de ese país, estaban conformadas por más de 17 profesionales de la salud (médicos, cirujanos, parteros y enfermeras) que se dedicaban al tráfico de bebés y operaban en seis domicilios particulares de la ciudad de Buenos Aires.



“Se me pasaban mil cosas por la cabeza. En ese mismo instante dejé de ser ‘adoptada’ y pasé a ser ‘apropiada’. Fue otro cachetazo al alma. No era sólo mi caso, algo que me había pasado solo a mí en la vida, sino que pertenecía al tráfico de bebés y había más de 200 personas en las mismas condiciones”, aseguró ella para el medio citado con anterioridad.

Según narra Leticia, los integrantes de este turbio equipo robaban los bebés a madres desamparadas y los vendían a cambio de una jugosa recompensa.



El disgusto más grande de la profesora de niños fue enterarse que sus padres habían pagado una suma por ella y habían cometido no solo robo, sino también sustitución de identidad al falsificar su acta de nacimiento.

Por ahora, Grimau solo quiere encontrar a su madre biológica para saber la causa de su abandono: “Lo que tengo son agujeros en mi historia, quiero saber si nací de una violación, si me regalaron o me robaron, lo que sea”.

