Una joven de 24 años, identificada como Candela, se desvaneció y cayó a las vías férreas justo cuando una formación del tren Belgrano Sur estaba ingresando a la Estación Independencia, en la localidad de González Catán, en Buenos Aires (Argentina).



El hecho ocurrió el martes 29 de marzo, pero se volvió viral en las últimas horas tras la difusión de un video del accidente en las redes sociales.

La víctima se encontraba en el andén cuando protagonizó este incidente que causó conmoción entre los presentes en el lugar. Rápidamente, fue asistida por personal de salud y luego trasladada a un hospital.



¿Cómo ocurrió el fatídico suceso?

En el registro fílmico que brindó la empresa de trenes, se ve a la mujer, vestida de blanco, en la zona del andén. De repente, se alcanza a notar mareada.



La joven comienza a caminar mientras se desvanece hasta caer a las vías, justo en el momento en el que el tren llega a la estación.



La reacción de los demás pasajeros denota una preocupación extrema. A continuación, un hombre se acuesta en el suelo para intentar rescatarla en conjunto con la seguridad de la estación. Luego, en un requerimiento de rutina, el personal médico y la Policía, reanimaron a la víctima que estaba en shock.



Después del suceso traumático, la protagonista de este accidente fue trasladada al hospital Alberto Balestrini, ubicado en la zona de Ciudad Evita.



Según informaron al diario ‘La Nación’, de Argentina, desde la empresa de trenes, la mujer presentaba varios politraumatismos y pérdida de conocimiento. Afortunadamente, tras algunos días de recuperación la joven fue dada de alta.

Declaraciones de la víctima

En conversación con el citado medio, la joven, quien es madre de una niña de 2 años, contó que iba a abordar el transporte público para juntarse con sus amigas a almorzar, hasta que sucedió lo impensado.



“Del accidente no recuerdo nada. Solamente me acuerdo cuando estaba tirada en el piso, con la gente a mi alrededor y cuando ingresé al hospital”, sostuvo.



Respecto a las lesiones y a los tratamientos que deberá afrontar, agregó: “Tuve una fractura de costilla que me perforó el hígado y estuve bastante mal con eso, me demoró algunos días y fue lo más peligroso que afronté. Después sufrí una contusión al costado de la cabeza, arriba de la oreja, y a raíz de eso no escucho bien, sumado a una fractura de cráneo entre la nariz y la ceja”.



Aún sin poder creer que está hoy contando su vivencia, Candela relató cómo sigue su largo proceso de rehabilitación: “Estoy en tratamiento para el tema de la audición, nutrición, y tengo que hacerme estudios neurológicos. Estoy viendo si puedo conseguir de alguna manera que me faciliten alguna cita para hacérmelos en el hospital donde me atendieron no tienen los medios para la atención que necesito”, señaló.



Por otra parte, Candela se encuentra en la búsqueda de un empleo. Según contó, su situación laboral cambió desde hace dos meses cuando encabezaba un emprendimiento gastronómico que no prosperó y tuvo que cerrar sus puertas.

