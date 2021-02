Médico sancionado por no practicar aborto volverá a trabajar

Recientemente, el Ministerio de Salud de Entre Ríos (Argentina) autorizó a Leandro Rodríguez Lastra, médico ginecólogo, a ejercer otra vez su profesión.



Él estuvo sin posibilidad de trabajar por una negligencia cometida hace años.



En 2017, Lastra fue apartado de sus funciones como jefe del servicio de ginecología del Hospital Pedro Moguillansky de Cipoletti luego de que el Tribunal de Impugnación de Río Negro lo sancionara por no realizarle un aborto (no punible) a una joven de 19 años.

(Le puede interesar: Corte se niega a anular fallo que rechazó demanda sobre el aborto).

La joven (quien sufrió una violación) fue remitida de la ciudad General Fernández Oro, ubicada en la Provincia de Río Negro, hasta la intendidad donde trabajaba Lastra.



En el hospital, la mujer le confesó al médico que estaba embarazada y que había ingerido un fármaco para provocar el aborto.



Los exámenes médicos determinaron que la joven tenía 22 semanas de gestación y el médico tomó la decisión de no realizar el procedimiento porque, según su juicio, la vida de la madre y del feto estaban en peligro.

El pasado 30 de diciembre se aprobó el proyecto de ley entorno al aborto en Argentina. Foto: AFP

(Siga leyendo: Anticonceptivos estaban defectuosos y 111 mujeres quedaron embarazadas).

En 2019, el ginecólogo argentino había sido condenado a una pena de un año y dos meses de prisión ‘en suspenso’ (en el código penal argentino el Juez tiene la posibilidad de no hacer efectiva la captura del implicado en un plazo no mayor a los tres años), más dos años y cuatro meses de inhabilidad para desempeñar cargos públicos.



Por el tipo de condena que tenía, Lastra se fue a Gualeguaychú, municipio de la Provincia de Entre Ríos, para abrir un consultorio privado.



Según el diario argentino ‘El Clarín’, en noviembre de 2020 Sonia Velásquez, titular del Ministerio de Salud provincial, ordenó suspender la tarjeta profesional de Lastra para que no pudiera ejercer en Entre Ríos teniendo en cuenta el proceso penal que aún tenía a cuestas.

(Le recomendamos: Biden toma medidas para accesos a salud y elimina obstáculos al aborto).

Los abogados del médico apelaron a la sentencia judicial y, en diciembre del año pasado, presentaron un recurso ante el Ministerio de Salud de Entre Ríos.



Recientemente, el propio médico publicó un video en su cuenta de Twitter en la que informó que recibió una notificación por parte del ministerio de salud de esta provincia: se le habilita para volver a ejercer su profesión.

Si por pensar distinto me impedís trabajar, ¿Quién vulnera los derechos de quién..?



Les comparto excelentes novedades de mi situación en Entre Ríos.@leanjacobi @datorresok @MxlaVidaoficial @AbogadosVida @elentrerios pic.twitter.com/UCYkF9gaTE — Leandro Rodriguez Lastra (@LeandroRLok) February 24, 2021

(¿Nos lees desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

(Lea también: Movimiento feminista repudia la ley que prohíbe aborto en Honduras).

Según ‘Clarín’, la resolución 416/21 del Ministerio revocó la suspensión de la tarjeta profesional de Lastras.



De acuerdo con la agencia argentina de noticias ‘Telam’, el Ministerio de Salud de Entre Ríos rectificó su decisión porque la sentencia penal que le fue impuesta a Lastra en la Provencia de Río Negro no se encuentra firme y consentida.

Aborto en Argentina

El pasado 30 de diciembre, el senado argentino aprobó el proyecto de ley que presentó Alberto Fernández, presidente de este país, en torno al aborto.



La nueva ley permite que se interrumpa el embarazo a las 14 semanas de gestación y obliga a que las entidades de salud realicen este procedimiento, inclusive, si alguno de los profesionales de la salud se declara en objeción de conciencia.



Ahora, Argentina se suma otros países de la región como Uruguay, Cuba, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico que permiten la realización del aborto sin considerar la causal del embarazo.

(Le sugerimos: El Gobierno de México descarta impulsar la despenalización del aborto).

Tendencias EL TIEMPO