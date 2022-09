Manifestaciones multitudinarias en todo el territorio de Argentina se desarrollaron este viernes con epicentro en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, en repudio al fallido atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner que dejó al país en estado de conmoción.



(Lea aquí: Argentina: Alberto Fernández visita a Cristina Kirchner tras ataque en su contra)



De hecho, el presidente Alberto Fernández lo consideró como el incidente más grave desde el regreso a la democracia en 1983.



(Vea también: Argentina decreta feriado nacional tras ataque a Cristina Fernández)



“Este atentado merece el más enérgico repudio de todos los sectores políticos, de todos los hombres y mujeres que integran la república. Estos hechos afectan nuestra democracia”, dijo el presidente en un discurso.

El ataque contra Kirchner con un arma de fuego que no se disparó fue perpetrado la noche del jueves por un hombre que se investiga si actuó en solitario.



La tentativa de magnicidio, en medio de una creciente polarización política, también fue repudiada por los principales dirigentes de la oposición Juntos por el Cambio (centro-derecha). Incluso, hoy, el Congreso realizará una sesión especial para debatir lo ocurrido.



La jornada de manifestaciones arrancó a mediodía de este viernes, donde decenas de miles de manifestantes, convocados por partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales y organismos de defensa de los derechos humanos, comenzaron a marchar en las principales ciudades del país.



“Voy a la Plaza de Mayo en primer lugar en apoyo a la democracia, en segundo lugar en apoyo a Cristina, para que sepa que estamos, y tercero, a ver si se despiertan los argentinos y entienden que este camino no va”, dijo Adriana Spina, una docente jubilada de 61 años que no suele participar de manifestaciones.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el momento cuando a Cristina Kirchner le apuntan con un arma. Foto: Tomado de redes sociales

El ataque ocurrió la noche del jueves a las puertas del domicilio de Kirchner en el barrio

Recoleta de Buenos Aires, cuando un hombre se coló entre la multitud de militantes que la esperaban para expresar su solidaridad a la exmandataria (2007-15), acusada de corrupción.



La esquina donde vive la vicepresidenta ha sido lugar de manifestación desde que el pasado 22 de agosto la Fiscalía requirió 12 años de prisión para ella e inhabilitación política perpetua en un juicio en el que está acusada de fraude al Estado.



Diego Reynoso, politólogo en la Universidad de San Andrés, consideró que “había ya un nivel de violencia verbal y simbólica, que ahora traspasó al comportamiento, se materializó”. “Este hecho es un parteaguas”, dijo Reynoso a la agencia AFP. En años recientes “nunca había sido un problema en Argentina la violencia política. Se está rompiendo un consenso cívico y democrático que teníamos, y es lamentable”, agregó.



Por su parte, el analista político Carlos Fara opinó que los principales partidos políticos intentarán ahora “hacer bajar las aguas”.



“Este incidente ocurre después de dos semanas de alta tensión política. No creo que haya ningún responsable político de esto, pero se generan climas que provocan estas situaciones”, dijo a la AFP.



Kirchner, de 69 años, tan amada por sus seguidores dentro del peronismo como detestada por sectores opositores, sigue teniendo gran influencia y poder en Argentina, siete años después de que dejó la presidencia y uno antes de las elecciones de 2023, sobre las que aún no ha mostrado sus intenciones.



Hasta el cierre de esta edición, la vicepresidenta no había hecho declaraciones. Según el diario La Nación de Argentina el presidente Fernández fue hasta la casa de Kirchner y se reunió con ella unos 45 minutos. Luego, la mandataria abandonó su casa con ropa cómoda y saludó a sus seguidores.



El lunes deben comenzar los alegatos de la defensa en el juicio contra Kirchner. Con un total de 13 acusados, se estima que sus abogados hablarán a fines de mes.

Facebook Twitter Linkedin

El ataque contra la expresidenta argentina, Cristina Kirchner, ocurrió este jueves en la noche. Foto: Kiko Huesca. EFE

Repudio internacional

Lo cierto es que el intento de magnicidio también tuvo amplia repercursión internacional. Líderes de todo el mundo enviaron mensajes a Cristina Fernández.



El papa Francisco, antiguo arzobispo de Buenos Aires, expresó su “solidaridad y cercanía en este delicado momento” a su compatriota y dijo que reza porque “prevalezcan siempre la armonía social y el respeto de los valores democráticos”.

Nunca había sido un problema en Argentina la violencia política. Se está rompiendo un consenso cívico y democrático que teníamos, y es lamentable FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, Estados Unidos condenó “enérgicamente el intento de asesinato” y expresó su apoyo “al gobierno y al pueblo argentino en el rechazo de la violencia y el odio”, según un mensaje del secretario de Estado Antony Blinken en Twitter.



Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro dijo: “El atentado a Cristina en Argentina es el resultado del sectarismo que se convierte en violencia. Se ha convertido en práctica latinoamericana pensar que la política es la eliminación física o jurídica del adversario, tal práctica es puro fascismo. La política debe ser Libertad”.



En la otra orilla, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien fue acuchillado en 2018 en plena campaña, también envió un mensaje a la líder argentina.



“Ya le mandé una nota. Lo lamento. Ahora, cuando yo fui acuchillado, hubo gente que celebró por ahí. Ya hay gente acusándome de ese problema. Menos mal que el agresor no sabía manejar armas. Si hubiese sabido, habría tenido éxito”, dijo Bolsonaro en declaraciones a la prensa.

Facebook Twitter Linkedin

Arma secuestrada en el intento de magnicidio. Foto: La Nación (Argentina) / GDA

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, a través de su portavoz, manifestó que estaba “conmocionado por la noticia” y expresó su condena contra “la violencia”.



Y desde Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, en su cuenta de Twitter, escribió: “Enviamos nuestra solidaridad a la vicepresidenta CFKArgentina, ante el atentado contra su vida. Repudiamos enérgicamente esta acción que busca desestabilizar la Paz del hermano pueblo argentino. ¡La Patria Grande está contigo compañera!”.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

*Con AFP

Más noticias