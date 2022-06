“¿Tú andas amenazando a mi hijo? A mi hijo no me lo toca nadie”, expresó la madre de un estudiante, quien de un momento a otro ingresó hasta el aula de clase de un colegio.



La mujer entró sin impedimento -mientras el profesor dictaba una lección-, se dirigió a la última fila de pupitres y encaró al adolescente, de 15 años, que, supuestamente, se había peleado con su pequeño.

Luego de las pocas palabras, le propinó una cachetada que llamó la atención de los demás presentes. “¡Le pegó!”, decían los estudiantes de octavo grado de la escuela CPEM 33, del municipio de Vista Alegre, Argentina.



Al darse cuenta de la agresión, el docente se acercó a mediar y a indicarle que debía salir del salón, según quedó grabado en un video de uno de los acompañantes de la madre. El hecho requirió la asistencia de la Policía.

(Además: Video: vocalista de Maná termina encima de fanática en bochornoso encuentro).

‘Se pelaron por un sándwich’

Luego de conocerse el episodio, el padre del menor agredido interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Neuquén, provincia de Argentina. De acuerdo con él, los jóvenes ni siquiera son compañeros de salón, pero tuvieron un altercado antes durante una clase de gimnasia.



“El hijo de esta señora va a segundo (séptimo grado) y el mío, a tercero (octavo)”, comentó Santiago Quiroga, al medio local ‘LM Neuquén’.

#Viral | En Neuquen, Argentina, una madre enfrentó y golpeó a un menor que presuntamente acosaba a su hijo. 🇦🇷 pic.twitter.com/zMLtDmxq9m — Sucesos Puebla (@sucesospuebla) June 28, 2022

El pueblo es chico y nos conocemos todos. Esta familia no es la primera vez que tiene problemas de violencia. FACEBOOK

TWITTER

“Se pelearon por un sándwich y el muchacho le pegó en el ojo. Ahí fue cuando el joven llamó a su mamá y le dijo que mi hijo le había pegado”, aseguró. Según sus declaraciones, el chico habría le habría mentido a la madre, pues en realidad él sería el agresor.



El joven no ha ido a sus clases, ya que “tiene miedo de que sus compañeros se burlen de él e incluso de que lo agarren y le peguen por la calle”, señaló el padre.



Por tal motivo, Quiroga elevó las quejas correspondientes ante las autoridades, con las cuales busca que la señora y su familia no cometan más altercados.

(No deje de leer: Chocolates y esferos: el regalo de empresa a hombre por 27 años de trabajo).

“El pueblo es chico y nos conocemos todos. Esta familia no es la primera vez que tiene problemas de violencia. Ya le pegaron a un colectivero y también a otros chicos que no se animaron a denunciar”, acusó.



La institución educativa no se ha pronunciado sobre el tema ni dado explicaciones de cómo una mujer logra entrar hasta el salón para agredir a uno de sus estudiantes.

También puede leer:

- Migrantes muertos en tráiler habían sido rociados con condimento para carne.

- Trabajador de Japón se emborrachó y perdió los datos de 460.000 personas.

- Hijo menor de Ben Affleck choca un Lamborghini en un concesionario.

- Alicia Franco dice que se quedará en Colombia y buscará la Presidencia.

Tendencias EL TIEMPO