'Tenemos oportunidad de volver a tener patria': Milei en cierre de campaña en Argentina

El candidato presidencial Javier Milei cerró este miércoles su campaña a las elecciones argentinas del domingo prometiendo que Argentina dejará de ser "tierra fértil para los políticos corruptos".



"El domingo tenemos la oportunidad de volver a tener patria, que nuestro suelo deje de ser tierra fértil para los políticos corruptos y que sea una tierra de oportunidades para todos aquellos que quieran progresar en base a su esfuerzo", dijo el candidato libertario.

Vestido de saco y corbata y sin llevar esta vez su clásica motosierra, con la que recorrió el país para simbolizar los recortes de gastos que planea emprender si gana las elecciones, Milei atacó nuevamente la "casta de políticos ladrones", a los "empresarios prebendarios" y a los "periodistas y micrófonos ensobrados".



Apostó por una victoria el domingo en primera vuelta, para la que necesitaría obtener el 45 % de los sufragios, o bien el 40 % con 10 puntos de ventaja sobre el siguiente candidato más votado.



Milei, de 52 años, fue el candidato más votado en las primarias de los partidos en agosto y las encuestas lo dan como el favorito para el domingo.



En el acto de cierre en el atiborrado Movistar Arena -con una capacidad de 15.000 personas-, el público llevaba billetes gigantes de dólares con la cara de Milei o máscaras con su retrato.



Javier Milei fue el candidato más votado en las primarias de los partidos en agosto. Foto: AFP

Entre ellos estaba Moisés Achee, de 57 años, quien hasta ahora se había identificado, a grandes rasgos, con el peronismo en el poder. "Por muchísimos años he votado con sentimiento (...) Era un voto cautivo. No pensaba. Y la verdad es que hacía la vista gorda en muchos aspectos".



¿Y ahora? "Ahora Javier Milei tiene mi voto, mi admiración", explicó. "Es una persona concreta, simple. No es manada. No pertenece a ningún rebaño".



El economista Alberto Benegas Lynch, referente del liberalismo en Argentina, abrió el acto refiriéndose al proyecto del candidato de "dinamitar" el banco central: "Lo que está haciendo Javier Milei para mí es un orgasmo intelectual".



En otros términos lo dijo también Sonia Acosta, una empleada pública de 60 años: "Lo que más me convenció Javier con esto es el Banco Central, donde lavan platita los tipos, platita para su bolsillito".



Simpatizantes del candidato Javier Milei en su cierre de campaña. Foto: AFP

Así fue el discurso de cierre de Milei

Durante el cierre de campaña, Milei se mostró aún más encendido que de costumbre y salpicado de constantes idas y venidas desde el atril principal hacia los costados del escenario para encender a la multitud con cánticos y proclamas.



"La política nunca fue mi vocación. Hace unos años no consideraba la posibilidad de tener que meterme en este barro (…) Pero los hechos demostraron que si los argentinos de bien no nos metemos en política, van a seguir arruinándonos la vida", reconoció en tono grave.

Entre los "empobrecedores" -como Milei los define-, el candidato citó a los "políticos 'chorros' (ladrones), a los empresarios y sindicalistas vende-trabajadores y a los periodistas ensobrados", los enemigos habituales del libertario.



"¡Los únicos que se van al precipicio son ustedes!", vociferó, provocando la pasión en el público que coreó los nombres de Milei y de las principales figuras de La Libertad Avanza, la fuerza política que lidera.



Hubo tiempo incluso para las bromas, cuando el economista calificó a los asistentes de "populistas" por el júbilo con el que recibieron todas las propuestas o cuando citó entre sus agradecimientos a su icónico mastín ya fallecido, Conan, de quien Milei aseguró recientemente recibir consejos políticos.

Simpatizantes de Javier Milei en su cierre de campaña. Foto: AFP

En el acto, también se pudieron reconocer algunas otras caras del universo del libertario, como su hermana Karina Milei -calificada por el candidato como 'El jefe'-; su pareja, la humorista e imitadora de la expresidenta Cristina Fernández, Fátima Flórez; o el intelectual Alberto Benegas Lynch, que inició el acto con una pausada alocución en la que propuso, entre otras sugerencias, interrumpir las relaciones diplomáticas con la Santa Sede o deshacerse de todas las empresas estatales argentinas.



Precisamente, una cita de Benegas Lynch sobre la libertad sirvió a Milei para terminar de encandilar a su público, que la coreó de memoria como si de un credo religioso se tratase.



"Quiero que ustedes sean los arquitectos de su propio destino. No nos resignemos a que nada cambie. No nos resignemos a que nuestros hijos se tengan que ir de nuestra patria", culminó, al tiempo que elevó el tono antes de lanzar su llamada final al voto: "Son las elecciones más importantes de los últimos cien años (…) Lleven a sus hijos a votar, a sus padres y a sus amigos".



Para cerrar definitivamente el acto, Milei pronunció una vez más su lema estrella, "¡Viva la libertad, carajo!", justo antes de que un cañón de confeti plateado disparó brillantina por todo el escenario y el rock volvió a sonar a todo volumen por los altavoces.

