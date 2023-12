El paquete de reformas que anunció Javier Milei para 'reconstruir economía' argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este miércoles un plan que contempla la reforma de más de 300 normas para sentar "las bases para la reconstrucción de la economía argentina y devolverle la libertad y la autonomía a los individuos, sacándoles el Estado de encima".



Según Milei, que hace apenas tres semanas asumió la presidencia tras derrotar en segunda vuelta al ministro de Economía del Gobierno peronista, Sergio Massa, Argentina puede ser de nuevo "una potencia mundial", como a comienzos del siglo pasado, pero para eso hace falta "desarmar la enorme cantidad de regulaciones que han impedido, entorpecido y detenido el crecimiento económico".

El decreto de necesidad urgente (DNU) que fue publicado en el Boletín Oficial y que en las próximas semanas será debatido en sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación convocadas en plenas vacaciones del verano, busca transformar en sociedades anónimas "todas" las empresas estatales para su "posterior privatización", a fin de desregularizar la economía argentina.



"Recibimos la peor herencia de la historia", dijo el jefe del Estado argentino, quien se refirió a la carga heredada de los Gobiernos de los últimos años, en su mayoría de signo peronista, como "el déficit consolidado del 15 % del PBI, la presión impositiva más alta del mundo, la falta de reservas en el Banco Central, la confianza crediticia destruida, la emisión monetaria desenfrenada y la crisis inflacionaria anual del 15.000 %".



¿Cuáles son los cambios que propone Milei? Le contamos.

Protestas contra la política económica de Javier Milei. Foto: AFP

El paquete de reformas anunciado por el mandatario

En el anuncio, Milei se refirió a la modificación de 30 leyes, aunque el megadecreto tiene una cantidad mayor de disposiciones a través de sus 83 páginas. Para disponer todas estas modificaciones normativas, el decreto dispone la declaración de la emergencia económica por el plazo de dos años, a partir de lo cual Milei se atribuye la facultad de reformar por decreto un amplio conjunto de leyes.

El plan gubernamental incluye medidas tan contundentes y disímiles como la derogación de la ley de Alquileres, la posibilidad de que los clubes de fútbol se conviertan en sociedades anónimas si así lo desean, o la autorización de la cesión total o parcial del paquete accionarial de Aerolíneas Argentinas.



Pero también contiene otras que apuntan directamente a la desregulación de la actividad económica, como la derogación de la ley de Abastecimiento, que contempla sanciones a empresas en casos de escasez de determinados productos, y de la ley de Góndolas, que obliga a los supermercados a ofrecer un mínimo de productos fabricados por pequeñas empresas.



Las derogaciones también incluyen la normativa que impide la privatización de las empresas del Estado, como por ejemplo la petrolera YPF. También se reformará el sistema de atención en medicina privada y se desregulan los servicios de internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink, de Elon Musk.



Además, las medidas anunciadas en cadena nacional de radio y televisión establecen la reforma del Código Aduanero para "facilitar" el comercio internacional y que "quede prohibido prohibir las exportaciones", en palabras de Milei.



Otras medidas incluyen eliminar los controles de precios de los planes de salud prepaga, eliminar el monopolio de las agencias de turismo para desregular el sector y derogar la actual Ley de Alquileres que limita los aumentos de precios en un intento por normalizar el mercado inmobiliario.



Además, se plantea derogar la actual Ley de Tierras que limita la propiedad de tierras por parte de extranjeros en un intento de promover las inversiones, derogar la actual Ley de Abastecimiento que permite al gobierno fijar precios mínimos y máximos y márgenes de ganancia para bienes y servicios de empresas privadas y eliminar el observatorio de precios del Ministerio de Economía para "evitar la persecución de empresas".



También planteó la “modernización del régimen laboral” y la derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera.

Manifestación contra el nuevo gobierno del presidente argentino Javier Milei frente al Congreso Nacional. Foto: AFP

Argentina se encuentra en una grave crisis económica, con una inflación interanual de más de 160 % y una tasa de pobreza que supera el 40 %.



Milei, que asumió la presidencia el pasado 10 de diciembre, ya había presentado un amplio plan de austeridad la semana pasada, que incluye la eliminación de subsidios al transporte y a las tarifas de los servicios públicos y paraliza la construcción de obras de infraestructura financiada por el Estado.

El Ministro de Economía, Luis Caputo, también anunció hace una semana una devaluación del peso del 54 por ciento como parte de una terapia de shock diseñada para evitar la hiperinflación y volver a encaminar la economía.



El objetivo es recortar el gasto público en el equivalente a 5 por ciento del Producto Interno Bruto.



Hasta ahora, los mercados han aplaudido las medidas, elevando los precios de los bonos a máximos de dos años y manteniendo el tipo de cambio paralelo del peso sin cambios.



La politóloga Lara Goyburu dice que "este mensaje (de Milei) no sorprende porque no es nada que no haya dicho Milei que iba a hacer durante la campaña. Pero sí sorprende que la medida sea tomada de esta manera, con un decreto de necesidad de urgencia".



"Creo que la esperanza de muchos de sus votantes era que las instituciones argentinas frenaran estas cosas. Y hoy quizás se estén encontrando con que todo aquello que se prometió sí se va a hacer", añadió.

¿Cómo reaccionaron los argentinos?

Después de que Milei anunció este plan, cientos de manifestantes se concentraron en las inmediaciones de la sede del Congreso de la Nación para continuar con la protesta que horas antes habían llevado a cabo unas tres mil personas que recorrieron las calles del centro de Buenos Aires para finalizar concentrándose en la emblemática Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede de la Presidencia de la República.



La movilización nocturna también se dejó sentir en diversos barrios de la capital, donde los vecinos protagonizaron una sonora una protesta desde sus ventanas y balcones haciendo sonar cacerolas y otros utensilios domésticos.



Según pudo comprobar Efe, la acción de protesta se escuchó en varias zonas de la ciudad, entre ellas algunas de las más acomodadas, como Palermo y Belgrano, pero también en barrios más modestos como Caballito, Almagro y Avellaneda.



"Estoy acá porque estoy aterrado por el decreto. He venido para poner un freno, para que la calle marque el pulso", dijo a la AFP Nicolás Waiselbaum, un docente de 48 años.



Leopoldo Maldonado, un estudiante de 25 años, opinó que "las medidas son muy negativas". "Me preocupa sobre todo lo de la ley alquileres y la reforma laboral. Es muy complicado ya para los jóvenes conseguir un trabajo estable, y si esto sucede a diez días" de asumir, se lamentó.



Horas antes, la primera protesta social contra Milei se saldó con una tibia convocatoria y sin incidentes de consideración, en buena medida por el fuerte despliegue de efectivos de la Policía Federal y las unidades antidisturbios de Gendarmería.

Protestas contra el gobierno de Javier Milei en Argentina. Foto: AFP

Pero también pesaron las advertencias lanzadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y por el propio presidente Milei de que quien ocupara la vía pública o cortara carreteras dejaría de recibir los planes de ayuda social para los más desfavorecidos, en momentos en que cuatro de cada diez familias argentinas viven por debajo del umbral de pobreza y la indigencia afecta al diez por ciento de la población.



Tras la lectura de un manifiesto titulado “Abajo el plan motosierra de ajuste de

Milei y el FMI”, en el que los organizadores pidieron a las centrales sindicales -hoy ausentes- que se sumen a futuras movilizaciones y acusaron a la ministra Bullrich de "criminalizar la protesta social", los manifestantes fueron retirándose de la Plaza de Mayo.

¿El decreto ya está en firme?

El decreto se publicó a la medianoche en el Boletín Oficial, con lo cual se hizo efectivo. Sin embargo, debe ser llevado al Congreso para su análisis en una comisión bicameral en un plazo de 10 días.



Solamente quedaría invalidado si es rechazado por la Cámara de Diputados y también por el Senado, explica el abogado constitucionalista Emiliano Vitaliani.



El partido de Milei, La Libertad Avanza, cuenta apenas con 40 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y apenas siete de los 72 asientos del Senado. La coalición de centro-derecha Juntos por el Cambio, parcialmente aliada de Milei, tiene 81 diputados y 24 senadores.



Hay además 26 diputados y ocho senadores disidentes del peronismo o pertenecientes a partidos provinciales. Y el peronismo, en la oposición, es la primera minoría en ambas cámaras, con 105 diputados y 33 senadores. La izquierda cuenta con cinco diputados.

Así, lo que es seguro es que se enfrentará a la oposición en el Congreso, donde no tiene mayoría ni siquiera con los votos combinados de la coalición favorable a las empresas que probablemente le apoye.



Es probable que algunas medidas sean impugnadas en los tribunales, y la oposición ya ha empezado a organizar manifestaciones contra sus políticas.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP, Efe, Bloomberg y La Nación (GDA)