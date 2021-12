El Gobierno argentino confirmó este lunes que a partir del 1 de enero próximo se requerirá poseer un pase sanitario, que acredite esquemas completos de vacunación contra el covid-19, para poder asistir a actividades consideradas de “riesgo epidemiológico”, informaron fuentes oficiales.



(Lea aquí: Argentina confirma primer caso de la variante ómicron)



La normativa fue publicada en el Boletín Oficial y será obligatorio para mayores de 13 años que deseen asistir a eventos en espacios cerrados o actividades masivas al aire libre donde concurran más de mil personas.



(También: Ómicron: guía de países con casos reportados y principales restricciones)

El esquema de vacunación deberá haber sido completado 14 días antes de la asistencia a la actividad o evento y se podrá acceder al certificado través de la aplicación para celulares “Cuidar”.



“El pase sanitario deberá ser exhibido ante el requerimiento del personal público o privado designado para su constatación y al momento previo de acceder a la entrada del evento o actividad”, según el documento oficial.



De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Salud, Argentina tiene 25.677 casos activos en todo el territorio y un aumento sostenido de contagios desde mediados de noviembre pasado.

Facebook Twitter Linkedin

En Buenos Aires, Argentina se establecieron medidas más restrictivas para la circulación de personas en las calles. Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

El Gobierno decidió lanzar esta medida para acelerar la vacunación en sus 45 millones de habitantes, hasta el momento 37,3 millones de personas iniciaron el esquema, aunque 31,1 millones lo han completado, además 1,9 millones recibieron dosis adicionales y solo 1,1 millón dosis de refuerzo.



Por otro lado, la aplicación cuenta con un sistema de autodiagnóstico que se bloqueará en caso de que la persona arroje algún tipo de síntoma compatible con el covid-19 y no podrá acceder al salvoconducto hasta tanto se modifique esta condición.



“Las personas que no pudieran acceder a la aplicación podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional competente en el cual consten las dosis aplicadas y notificadas al Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC)”, indica el comunicado.



En este sentido, fuentes del Ministerio de Salud explicaron a Efe que “la autorización principal es la aplicación ‘Cuidar’, pero siempre y cuando cada provincia utilice una herramienta que esté registrada en el sistema NOVIMAC, cualquier tipo de certificación es válida”.



Por último, aseguraron que más allá de no poder "acceder al evento" no habrá sanciones en caso de no contar con el pase sanitario y aclararon que no se pedirá el documento en la vía pública.



La normativa se oficializó a través de consensos en el Consejo Federal de Salud entre el Ministerio nacional y las 24 carteras sanitarias provinciales.

EFE

Más noticias

- Suben a 60 los muertos por la explosión de un camión cisterna en Haití

- El salario mínimo en Colombia versus los del resto de América Latina