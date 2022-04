Aunque los juszgados de Argentina ya funcionan con normalidad, tras la pandemia, algunas sesiones se pueden realizar de forma virtual si así lo solicita alguna de las partes involucradas en el caso.



En medio de este panorama, se hizo viral en redes sociales el caso de una funcionaria judicial que no intervino en un juicio con la cámara prendida, pues argumentó que se acababa de bañar.

De acuerdo con medio locales, el juez Julio Panelo, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 6, le dio la palabra a una de las partes para que diera un alegato, pero fue interrumpido por la mujer.

"Doctor Panelo, perdón. Doctor panelo discúlpeme", expresó la funcionaria. De inmediato el juez le respondió que no la veía y le solicitó encender la cámara si iba a intervenir.



"Si, estoy con el toallón porque me acabo de bañar, doctor. ¿Le molesta que, por esta vez, no me vea la cara? Me la voy a sacar cuando me termine de bañar", argumentó la señora.



Ante la curiosa confesión, Panelo reaccionó disimuladamente entre la sorpresa y la incredulidad, pero permitió que la funcionaria siguiera hablando.



Camarista no prende la Cámara porque está en toalla. pic.twitter.com/jlTZOhZdZO — Cafa (@tobillosdepapel) April 4, 2022

El insólito hecho se hio viral en redes sociales, en las que destacan burlas hacia la mujer e indignación, pues algunos internautas consideran una falta de respeto la actitud de la funcionaria.

