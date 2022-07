Los argentinos enfrentan la perspectiva de una inflación de 90 % para fin de año, luego de que la salida hace menos de dos semanas del ministro de Economía, Martín Guzmán, provocó un aumento de precios, mientras que el Banco Central se ve presionado para permitir que el peso se deprecie más rápidamente. Así lo prevén firmas consultoras de Buenos Aires, como Fiel, EcoLatina y Empiria Consultores.



(Le podría interesar: ¿Renunciará Alberto Fernández? Esto responde la prensa argentina)



Este sería el ritmo mas rápido desde la hiperinflación hace tres décadas y la tasa más alta del mundo fuera de Venezuela y Sudán, según pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI).



(Le podría interesar: Así prevé el gobierno de Argentina cumplir el acuerdo con el FMI)

La dramática salida este mes del exministro de Economía Martín Guzmán llevó a que muchas empresas aumentaran los precios. Algunos argentinos corrieron a las tiendas en la mañana después de la renuncia de Guzmán para tratar de abastecerse antes de una devaluación del peso y alzas de precios.



La proyección se da luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos reveló este jueves que los precios al consumidor en ese país experimentaron en junio pasado una subida interanual del 64 %, 3,3 puntos porcentuales por arriba de la variación registrada en mayo.



En el primer semestre del año, Argentina acumuló una inflación del 36,2 %, rozando la proyección que el gobierno de Alberto Fernández había augurado para todo el 2022 en su acuerdo con el FMI, algo que ya no podrá cumplir.



Consultoras de Buenos Aires, como EconViews, FMyA, Alberdi Partners y EcoGo, pronostican una inflación de 90 % para fines de 2022.



Una de ellas, Fiel, espera que los precios al consumidor suban un 92 %, mientras que otros analistas, como EcoLatina y Empiria Consultores, prevén que la inflación terminará el año en un 85 %.



Ante la incertidumbre económica, cientos de personas salieron este jueves a las calles de Buenos Aires para exigirle al Ejecutivo medidas urgentes contra la inflación, pues la crisis de gabinete provocó que muchas empresas aumentaran desbordadamente sus precios.



Antes de la salida de Guzmán, los economistas encuestados por el banco central pronosticaban una inflación de 76 % para fin de año.



La impresión de dinero para financiar el gasto publico y el aumento de los precios internacionales de los productos básicos también han contribuido al desenfrenado aumento de los precios.

Protestas por la elevada inflación en Argentina. Foto: AFP

De cara al futuro, los analistas ven el Gobierno del presidente Alberto Fernández sin herramientas ni una estrategia creíble para enfriar la inflación.



Algunos esperan que el banco central acelere sus devaluaciones diarias del peso, lo que le permitiría gastar menos dinero en defender la paridad móvil, aunque eso ejercería aún más presión sobre los precios.



Los poderosos sindicatos de Argentina podrían renegociar aumentos a los salarios de los trabajadores para compensar también las alzas de precios.

¿Qué dicen los economistas?

Marcos Buscaglia, de Alberdi Partners, pronostica un 90 %: "El numero final dependerá de si el Gobierno puede retrasar una devaluación del peso hasta 2023 o no. Si no es así, la inflación bien podría superar el 100 %"



A su vez, Andres Borenstein, de EconViews, hace el mismo pronóstico: el Gobierno "claramente tiene que devaluar a un ritmo más rápido de que lo que venían haciendo. Ahora están en un ritmo anualizado de arriba de 70 % y eso va a tener que seguir".



Mientras tanto, Federico Moll, de EcoLatina, pronostica un 85 %. Tras la renuncia de Guzmán, "las expectativas cambiaron y la forma en la que se precian ciertos bienes durables cambió significativamente". "Esto te deja un arrastre complejo para el año que viene, va a ser difícil pensar en una desaceleración marcada. No vemos una inflación para 2023 menor a 70 %", dijo.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Bloomberg y Efe

