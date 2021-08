Argentina: 'marcha de las piedras' en memoria de los fallecidos por covid

Cientos de argentinos realizaron este lunes la “marcha de las piedras” en memoria de los fallecidos durante el último año y medio y en protesta contra el Gobierno de Alberto Fernández por la gestión de la pandemia de covid-19.



(Le puede interesar: Marchas en Argentina contra el presidente por fiesta durante confinamiento)

La emotiva marcha fue convocada por los ciudadanos en las redes sociales que no pudieron despedir a sus muertos o acompañar a sus seres queridos en sus últimos momentos debido a las restricciones sanitarias que impedían acercarse, viajar dentro del país o realizar ceremonias fúnebres.



La convocatoria llamó a depositar una piedra frente a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, y en la residencia presidencial de Olivos, en la periferia de Buenos Aires, pero también en lugares emblemáticos del interior del país.



Cada piedra -de distintos tamaños y formatos- fue depositada en homenaje de cada fallecido durante la pandemia, para lo cual los familiares y amigos escribieron los nombres de las víctimas, a lo que agregaban la fecha y el lugar del deceso y pintaron corazones o la bandera argentina.



El homenaje a los fallecidos se realizó al finalizar una jornada en que Argentina acumuló 109.105 muertes por covid-19 desde el inicio de la pandemia.



Además, la marcha tomó otra dimensión luego de la filtración de fotos que mostraban el 14 de julio de 2020, en medio de la cuarentena dura, a una decena de personas, entre ellas, al presidente Fernández celebrando el cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en la residencia presidencial de Olivos, incumpliendo las propias reglas del Ejecutivo.



(Lea también: Presidente argentino está bajo fuego por foto de fiesta en cuarentena)

Facebook Twitter Linkedin

Vista de piedras con nombres frente a la Casa de Gobierno Casa Rosada durante la “Marcha de las Piedras” en homenaje a las víctimas del COVID-19, en Buenos Aires, el 16 de agosto de 2021. Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Dolor y criticas

La gente se acercó a la Plaza de Mayo y a la quinta presidencial con dolor y respeto, según observó Efe, y algunas personas lloraban, rezaban o acariciaban la piedra que dejaban.



“(Vine a esta marcha para) manifestar el dolor y poder, de alguna manera, despedirnos de aquellas personas que murieron en su momento”, dijo a Efe Marcela Bianchi, y para “reclamar y visualizar esas 110 mil personas que no fueron tenidas en cuenta”, agregó.



“Todo esto duele más y realmente se hace más fuerte cuando uno cumplía las ordenanzas impuestas y desde el propio gobierno no las cumplían y hacían lo que querían”, explicó, al recordar que mucha gente murió en soledad y sin poder despedirse de nadie.



Algunas personas llevaron varias piedras por perder a varios seres queridos, en tanto en la última semana se organizaron en las redes sociales convocatorias de voluntarios para llevar las piedras de otros ciudadanos.



Gabriela Moreno dejó una piedra por su primo, un joven que falleció por coronavirus “por no estar vacunado en tiempo y forma”, según dijo a Efe. “Es un dolor que lastima”, señaló y agregó que “ver las imágenes de Olivos, ver las fiestas que hacían genera impunidad, bronca, tristeza e indignación”.



(Lea aquí: Pepe Mujica critica visitas al presidente argentino en plena cuarentena)

Redes sociales y oposición

En paralelo, el "hashtag" #LaMarchaDeLasPiedras fue tendencia en la red social Twitter, donde los usuarios destacaban que se estaba realizando un velatorio colectivo y simbólico. Y algunos dirigentes políticos de la oposición se acercaron a la Casa Rosada y publicaron mensajes en las redes sociales para acompañar la manifestación, pero entre los presentes primó el homenaje emotivo a los fallecidos.



No obstante, algunos manifestantes se presentaron cubiertos con la bandera argentina y portaron carteles que decían, por ejemplo, “La despedida que no fue mientras te reías de un país entero” y gritaban consignas políticas. En tanto, en la reja de la Casa Rosada se colgaron imágenes de los fallecidos y carteles con mensajes como: “Ni olvido ni perdón. No pude despedirlo” o “Hasta el último suspiro tengo mis derechos”.EFE

Más noticias

- Tragedia en Haití: número de muertos por terremoto asciende a 1.419

- Tormenta Grace llega a Haití justo después del terremoto