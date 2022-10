Un argentino de 54 años murió el pasado miércoles 12 de octubre después de que se estrellara en picada en un avión ultraliviano que él mismo había construido.



Según la Policía provincial, el accidente ocurrió cerca al aeroclub de Jesús María, casi a 40 kilómetros de la ciudad de Córdoba, Argentina.

TRAGEDIA EN JESÚS MARÍA / Un piloto de 57 años murió mientras probaba la aeronave ultraliviana que había construido y que cayó en cercanías al Aeroclub de Jesús María, a unos 40 km de la ciudad de Córdoba #jesusmaria #Cordoba #avioneta #ultraliviano #aeronave #accidente pic.twitter.com/gviWxK95JA — Enfoque Salta (@enfoque_salta) October 13, 2022

La víctima fatal fue identificada como Daniel Rodríguez, quien había salido a hacer vuelos de prueba con una avioneta sin matrícula, fabricada por él mismo. El siniestro se dio hacia las siete de la noche, pero sus causas realmente son desconocidas.

Ocurrió en el Aeroclub de Jesús María, provincia de Córdoba. Un hombre de 54 años, construyó una avioneta, y falleció mientras la probaba. pic.twitter.com/YagtWo6UH9 — bairesnews (@BairesNewsOK) October 13, 2022

(Le puede interesar: Video: Avión perdió una de sus llantas tan pronto despegó )



Rodríguez, por su parte, realmente era un piloto profesional, con más de 30 años de experiencia y no era la primera vez que hacía este tipo de cosas. Esto fue lo que declaró al medio Doce TV su amigo Marcelo Marchetti. “Era una aeronave experimental que la estaba fabricando Daniel. Hacía un año estaba haciendo sus pruebas, en teoría no la iba a volar porque no le avisó a nadie”, agregó.

Un shock hipovolémico

En caso de una pérdida extrema de sangre, se le debe suministrar sangre y líquidos al paciente. Foto: Istock

Ricardo Zoldano, director del Hospital Vicente Agüero, declaró a la emisora Radio Jesús María que el hombre había ingresado con lesiones en la pelvis, tórax, abdomen y cráneo, además de una fractura en la pierna izquierda.



Inicialmente había llegado en un estado de lucidez, pero a los pocos minutos falleció, debido a la excesiva pérdida de sangre que le provocó un shock hipovolémico.



(Además: Ladrón que amenazaba con un tenedor murió baleado por un policía en Argentina)



Esto suele suceder cuando el corazón se vuelve incapaz de bombear sangre al cuerpo, precisamente por la falta de esta.



El caso fue asignado al Juzgado Federal Primero en Argentina, quien está investigando si pudo ser una falla mecánica o si el piloto tenía algún problema de salud.

