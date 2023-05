En las últimas horas, fue detenido en La Plata, gracias a la ayuda de un hombre que al verlo huir corriendo le asestó una fuerte patada “voladora” que lo tiró al piso, un peligroso delincuente que hacía nueve meses estaba prófugo. En agosto del año pasado, el ladrón había apuñalado a una kiosquera y herido de bala a su hijo de 14 años durante el robo al local.



Cuando el ladrón escapaba a toda velocidad, un hombre intentó primero detenerlo con una de sus piernas, pero el delincuente logró esquivar la maniobra. Sin embargo, no pudo hacerlo por segunda vez y finalmente otro vecino alcanzó a interceptarlo con una patada al estilo karateca.



El delincuente, identificado como Gabriel De Souza, no era uno más: era buscado desde el 14 agosto del año pasado cuando, junto a un cómplice, apuñaló a una comerciante de 42 años en un kiosco ubicado en 16 y 80 y baleó a su hijo de 14 durante un robo en el que se llevaron 50.000 pesos, un celular y joyas. Tras el brutal ataque, se dieron a la fuga en una moto, según pudo saber LA NACION.



El 11 de noviembre de ese mismo año, y tras una ardua investigación de la DDI de La Plata que incluyó el relevamiento de las cámaras, los investigadores pudieron identificar a los asaltantes y detuvieron a uno de ellos. Del otro delincuente, al que no pudieron hallar entonces, se supo que comercializaba droga en la zona de 3 y 80, por lo que se inició un operativo encubierto para atraparlo.



Un vecino de La Plata detuvo a un delincuente con una patada "voladora"

Anteayer, cuando los efectivos le dieron la voz de alto al sospechoso, el hombre abandonó la moto en la que se movilizaba y emprendió la huida a pie, a toda velocidad. Cuando dobló en 1 y 80 no pudo evitar que un vecino de la zona diera por terminada su huida con una patada que lo dejó de cara al suelo.



Finalmente, los policías pudieron detenerlo. Entre sus prendas se secuestró un revólver calibre 22 sin numeración, 16 municiones, la motocicleta Honda Wave en la que se desplazaba, cuatro gramos de cocaína y $3940 en efectivo.



El ladrón quedó a disposición de la UFI N.º 7 y N.º 11 del Departamento Judicial de La Plata por el delito de robo doblemente agravado, tentativa de homicidio, tenencia ilegal de arma de fuego, infracción a la Ley 23.737 (de tenencia y tráfico de estupefacientes), resistencia a la autoridad e infracción al artículo 289 del CCP.



