Argentina: Fernández se vale hasta del cambio climático para pagarle al FMI

El gobierno argentino deberá afrontar, con reservas, este miércoles un pago de 1.900 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), en medio de la crisis por la derrota en las primarias legislativas (solo logró el 31 por ciento de los votos a nivel nacional) y los cambios de gabinete con los que el presidente Alberto Fernández relanzó su gobierno intentando menguar los ánimos internos y brindando certidumbre a la comunidad financiera internacional.



(Además: La fractura en el peronismo que desveló la crisis en el Gobierno argentino)

Los mercados aguardan con expectativa los próximos pasos del Gobierno en materia financiera, en especial por las diferencias entre la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, que por ahora logró mantenerse en su puesto.



Para lo que resta del año, Argentina debe pagarle al FMI casi 400 millones de dólares en intereses y otros 3.800 millones en concepto de capital, donde la mitad se abonará este miércoles y otro monto igual se deberá afrontar para finales de diciembre, en plena víspera de Navidad.



Si bien el Gobierno prevé hacer frente a estos vencimientos con los dólares que le giró el FMI mediante la asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) que el organismo concretó en agosto, renegociar con el Fondo será complicado, en especial, por el incierto panorama que se avizora para el Ejecutivo en las elecciones legislativas generales que se celebrarán el 14 de noviembre y que dejaron en un punto muerto la negociación.



Fernández, abogó este martes, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, por crear un marco global para reestructuraciones de deudas soberanas y por establecer mecanismos de canje de "deuda por clima”, en donde busca que la deuda se amortigüe por acciones a favor de la mitigación del cambio climático.



(Lea aquí: Fernández relanza su gobierno con nuevo gabinete tras crisis política)



"Argentina ha sido sometido a un endeudamiento tóxico e irresponsable con el Fondo Monetario Internacional", dijo en un mensaje grabado desde Argentina, al no poder asistir presencialmente por cuenta de la crisis interna que atraviesa su administración.

“Para que el mundo tenga idea de la magnitud de este ‘deudicidio’, quiero mencionar una cifra: los recursos aprobados por el FMI a la Argentina en esta deuda insostenible fueron de 57.000 millones de dólares, el equivalente de lo que el organismo desembolsó durante a la pandemia a 85 países del mundo”, agregó Fernández al despacharse contra su antecesor, Mauricio Macri, quien suscribió la deuda.



El mandatario insistió en que gran parte de esos fondos “fueron fugados del país por una apertura irresponsable de las cuentas de capital”.



“Este un discurso recurrente del gobierno de Fernández. Si bien él heredó de Macri una situación económica muy complicada, el tema es que este también heredó una aguda crisis financiera del gobierno de Cristina Fernández en 2015”, le dice a EL TIEMPO el analista argentino Matías Franchini.



(No deje de leer: ¿Por qué Alberto Fernández canceló sus viajes al exterior?)

Argentina, ‘señal poderosa’ para mercados emergentes

La forma como Argentina resuelva su relación con el FMI enviará una señal poderosa a los mercados emergentes que están atravesando crisis económicas muy problemáticas FACEBOOK

TWITTER

Estados Unidos insiste en que el futuro acuerdo de Argentina con el FMI enviará una “señal poderosa” al resto de los mercados emergentes en medio de la pandemia, que ha elevado las necesidades de financiamiento.



“La forma como Argentina resuelva su relación con el FMI enviará una señal poderosa a los mercados emergentes que están atravesando crisis económicas muy problemáticas”, dijo Juan González, encargado del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en declaraciones a la revista Americas Quarterly.



Y es que lo que ocurra con la deuda Argentina será un termómetro para las demás naciones endeudadas debido a lo histórico del compromiso financiero. Se estima, que la probabilidad de default a 10 años es del 90 por ciento, mientras que a cuatro años es cercana al 75 por ciento.



Y con un Gobierno perdiendo electores en localidades tradicionalmente peronistas y en barriadas populares, donde muchos ni siquiera fueron a votar en un país en el que la pobreza alcanza 42 por ciento de los 45 millones de argentinos, Fernández se propone reconquistar las simpatías perdidas con un paquete de medidas económicas para ayudar a los más desfavorecidos e impulsar el consumo corriendo el riesgo de complicar aún más las condiciones de la renegociación con el FMI.



Además, la presión social lo arrincona más. Este martes, miles de manifestantes provenientes de la periferia de Buenos Aires se reunieron frente a la Casa de Gobierno en reclamo de un aumento del salario mínimo y contra el pago de la deuda con el FMI y el ajuste fiscal.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Alberto Fernández junto con su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Foto: MAXIMILIANO LUNA / AFP

La deuda Argentina es una de las más expuestas a un no pago, y ya que los mercados operan como una manada (...) si cae en default, la noción de incertidumbre se expandirá... FACEBOOK

TWITTER

“Son unas medidas con objetivo electoral, en donde el Ejecutivo busca ver si puede revertir los resultados de las primarias con medidas como aumento del salario mínimo y bonos para los jubilados. El punto es que alguien va a tener que pagar la fiesta después de las legislativas de noviembre y estos ajustes van a acelerar la inflación y a crear una situación macroeconómica más compleja", dice Franchini.



Para el analista, si bien lo que busca Fernández es mejorar la situación económica de su caudal electoral, no es claro si esto va a pasar. "Lo que sí es seguro es que tendrá un impacto negativo sobre la confianza en la economía argentina y le restará credibilidad al Gobierno en la negociación con el FMI”, asegura.



Por su parte, el politólogo Juan Negri insiste en que esta es “la típica estrategia a corto plazo del peronismo de centroizquierda”. “Piensan en el próximo turno electoral y se despreocupan de las consecuencias a largo plazo que nos pone ante dos próximos años de caída económica y donde tal vez las tensiones al interior de la coalición gobernante se exacerben más”.



Lo cierto es que en el mercado internacional existe una enorme preocupación sobre el alto endeudamiento de una serie de economías emergentes y de cómo responda Argentina dependerá, probablemente, el curso de las demás.



“La deuda Argentina es una de las más expuestas a un no pago, y ya que los mercados operan como una manada, si una economía relativamente importante como la de este país cae en default, la noción de incertidumbre se expandirá por otros países de la región y del mundo”, sentencia Franchini al recalcar que “si Argentina sobrevive a la pandemia pagando su deuda dará tranquilidad a los mercados, pero si por el contrario no lo logra encenderá las alarmas en las demás economías emergentes”.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, juró el lunes a seis ministros. Foto: Natacha Pisarenko / EFE

Un desafío mayor para el gobierno de Fernández que solo en 2022 debe desembolsar 19.000 millones de dólares al FMI y que desde ya dice no tener. Eso sumado al problema de domar la inflación que alcanzó entre enero y agosto 32,3 por ciento, por arriba del 29 por ciento previsto por el presupuesto para todo el año.



Y si bien, después de tres años de recesión, los economistas pronostican que la economía del país crecerá 7,2 por ciento en 2021, según la encuesta mensual del Banco Central, para los analistas este es un crecimiento “mentiroso”.



“Esta cifra se da en relación a la catástrofe que fue 2020 por la pandemia, cuando Argentina fue uno de los países que más caída de la economía tuvo. Esto se debe leer como una recuperación parcial. Además, pensemos que la economía argentina estaba en pandemia antes de la pandemia: inflación, alto gasto público, desempleo, pobreza, etc. Por el contrario, este crecimiento va a generar que los agregados macroeconómicos argentinos, así como el nivel de confianza en la inversión, caigan”, resalta Franchini.



“Las diferencias internas y los errores de gestión hacen que tanto al interior del país como fuera nadie espere nada del Gobierno. Seguramente, el FMI terminará llegando a un acuerdo, pero bajo unas condiciones más que desfavorables para hablar de una recuperación económica. Quizá el 2021 termine siendo el mejor año económico de Fernández”, dice de otro lado Negri.

Facebook Twitter Linkedin

Organizaciones sociales protestan en reclamo de ayuda económica en el centro de Buenos Aires (Argentina). Foto: Juan Ignacio Roncoroni / EFE

Ajustes con tinte electoral

Durante los próximos dos años vamos a estar entre una negociación light con el FMI, pero sin una política que cree confianza... FACEBOOK

TWITTER

De repetirse el resultado de las primarias en los comicios del 14 de noviembre, el Gobierno perdería la mayoría oficialista en el Senado y se alejaría la posibilidad de conseguirla en la Cámara de Diputados, cuando aún restan dos años de mandato.

Es por esto que las decisiones de Fernández parecen centrarse más en ganar réditos políticos con miras a la reelección en 2023, que en aliviar las deudas.



A través de un decreto presidencial, resolvió que los DEG otorgados por el FMI puedan ser considerados por el Banco Central para ampliar la emisión de pesos y, de esta manera, financiar gastos corrientes del Tesoro.



Eso sumado a que para amortiguar los efectos de la parálisis de la economía por las restricciones sanitarias, el Gobierno realizó fuertes emisiones de dinero, especialmente en 2020, pese a su incidencia en la inflación.



“En el corto plazo, no hay riesgo de que Argentina no pague la deuda porque eso sería una catástrofe y ahogaría al Gobierno de cara a las elecciones de noviembre. Después de ese momento, habrá que ver hasta qué punto el Gobierno tiene la disposición para renegociar con el FMI y aceptar las condiciones que le imponga”, explica Franchini.



Pero con la fractura todavía abierta al interior del Ejecutivo, en donde la vicepresidenta Fernández de Kirchner insiste en emitir más dinero y está inclinada al gasto con déficit fiscal, las cosas para el ministro Guzmán y el albertismo parecen enredarse.



“El ministro Guzmán es racional y moderado. Básicamente su tarea es garantizar superávit y llegar a un acuerdo con el FMI. Pero, con Cristina queriendo ir en la vía contraria, se podría generar un choque con el Fondo, ya que uno de los acuerdos incluye tener disciplina fiscal”, comenta el analista Diego Reynoso.



Los expertos coinciden en que un reencause de la economía argentina solo va a venir de renegociar con el Fondo y evitar un default, para después adoptar una política económica que recupere la confianza, reduzca el déficit fiscal y en especial la inflación.

“Por supuesto, este un tipo de agenda opuesta al kirchnerismo, por lo que si Alberto quisiera fomentarla será atacado de inmediato por Cristina y sus aliados, cosa que no le conviene políticamente”, dice Reynoso.



“Durante los próximos dos años vamos a estar entre una negociación light con el FMI, pero sin una política que cree confianza, lo que se traduce en bajo crecimiento, alto desempleo, niveles récord de pobreza y con el agravante de tener un presidente que aspira a reelegirse en el 2023 a como dé lugar”, sentenció Franchini.



STEPHANY ECHAVARRÍA NIÑO

Subeditora internacional

EL TIEMPO

En Twitter: @dulcitodemora

*Con información de Agencias

En otras noticias

- El uso de tapabocas al aire libre dejará de ser obligatorio en Argentina

- Presidente Bukele dice en Twitter que es 'el dictador más cool del mundo'

- ¿Cómo afecta a Colombia la nueva exigencia de vacunas para viajar a EE.UU.?