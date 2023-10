Argentina: el expresidente Mauricio Macri llama a votar por Javier Milei

El exmandatario argentino Mauricio Macri (2015-2019), líder la coalición de centro-derecha Juntos por el Cambio, llamó este viernes a votar por el libertario Javier Milei, que disputará la presidencia en balotaje el 19 de noviembre con el peronista Sergio Massa.



"La propuesta de cambio en este balotaje es Javier Milei", dijo Macri, al señalar que se debe "tener la humildad" de reconocer que los votantes prefirieron al libertario.

"Hay que apoyar sin nada a cambio, sabiendo que tenemos diferencias", declaró Macri al ser entrevistado por Radio Mitre.



Las declaraciones de Macri se producen dos días después de que la excandidata de Juntos por el Cambio, la conservadora Patricia Bullrich, anunció a título personal su respaldo a Milei para la segunda vuelta.

Sergio Massa y Javier Milei.

Bullrich quedó de tercera en la primera vuelta presidencial del 22 de octubre, con 24 % de los votos. Massa encabezó la elección con casi el 37 %, y Milei quedó detrás con 30 %.



Se trata "de un apoyo y no de un acuerdo, aunque es un apoyo incondicional que no es a cambio de nada", declaró Macri, al afirmar que Milei "es el único camino que tiene Argentina hoy".



El apoyo de Bullrich y Macri a Milei ha desatado un conflicto dentro de la coalición que integran su partido Propuesta Republicana (PRO) y los socialdemócratas Unión Cívica Radial y Coalición Cívica, que se negaron a apoyar al libertario.



En el interior del PRO también ha habido rechazo a apoyar al libertario Milei. El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien perdió en las primarias su postulación presidencial frente a Bullrich, se manifestó en contra.



Sin embargo, Macri sostuvo que "no se rompió Juntos por el Cambio, no al menos el que fundé yo. Es el mismo con sus problemas, con sus conflictos internos; sigue estando ahí y está frente a una nueva disyuntiva".



Juntos por el Cambio cuenta con nueve de los 23 gobernadores del país, además del alcalde de la ciudad de Buenos Aires, y es la segunda fuerza en el Congreso.



