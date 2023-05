En una carta a los “compañeros y compañeras” del peronismo, la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner ratificó en la tarde de este 16 de mayo que no será candidata en las elecciones de este año. “No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal”, remarcó.

Cristina Kirchner agregó: “No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón”.

“No se trató de una decisión apresurada ni producto del momento, sino de una decisión razonada y pensada. Los conozco, sé cómo piensan, como actúan y cómo van a actuar. Los he visto a lo largo de la historia y experimenté su juego en carne propia y de mi familia, con una persecución atada con precisión quirúrgica al calendario electoral”, argumentó la vicepresidenta.



La titular del Senado hizo pública la carta minutos después de que el congreso nacional del PJ sesionara en el microestadio de Ferro Carril Oeste, en el barrio de Caballito, donde buena parte de los presentes corearon “Cristina presidenta”. Así, cortó de raíz el 'operativo clamor' que estaba en marcha. Y que tenía una próxima parada en un acto que se anunciaba masivo el 25 de mayo, sobre la avenida 9 de Julio, en la ciudad de Buenos Aires.

A los compañeros y compañeras.https://t.co/5208R77tsK — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 16, 2023

“Como vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, no se trata sólo de la proscripción de una persona, sino del peronismo. Aunque algunos, por mezquindad o mediocridad, lo negaron recurriendo a tecnicismos legales, la realidad una vez más lo confirmó”, señaló Kirchner.



Con la ratificación de que no será candidata este año, tal como le reclamaban sus seguidores, el 'Frente de todos' se ve ahora en la disyuntiva de reemplazarla. El debate interno pasa por si la coalición de gobierno debería tener un candidato único o habilitar una competencia en las PASO (o elecciones primarias), como pide el presidente Alberto Fernández.



En la carta que difundió a través de sus redes sociales, Cristina Kirchner identificó a la Corte Suprema de Justicia como un actor político antes que jurídico. “La semana pasada, después de un fin de semana electoralmente adverso para Juntos por el Cambio y objetivamente favorable para el peronismo, la Corte suspendió las elecciones a gobernador de las provincias de Tucumán y San Juan, a tan sólo 72 horas del comienzo de la veda electoral y con un claro objetivo político: perjudicar al peronismo y tapar sus propios delitos”, aseguró.



Uno de los que reclama la candidatura única es el ministro de Economía, Sergio Massa, con apoyo de un sector del kirchnerismo y tal vez de la propia Cristina, que no será postulante este año. En tanto que el peronismo no kirchnerista que alguna vez se alineó con el presidente Fernández optaría por apoyar a precandidatos como Daniel Scioli o Agustín Rossi.

La Nación (Argentina) / GDA

