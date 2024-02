'Showman-economista': las duras críticas de Cristina Fernández al plan de Javier Milei

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández (2007-2015) publicó este miércoles un documento de 33 páginas en el que vertió duras críticas contra el Gobierno de Javier Milei, al que denominó "un showman-economista en la Rosada".



El texto, titulado "Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación", fue publicado en su cuenta de la red social X y arremete fuertemente contra el ministro de Economía de Milei, Luis Caputo, y el asesor Federico Sturzenegger, a quienes tilda de “funcionarios fracasados”.

En el marco de un repaso histórico, con halagos a sus gestiones y la de Néstor Kirchner, Cristina Fernández compara la administración de Milei con la última dictadura. “El master plan de Milei no difiere mucho del que llevó adelante la dictadura cívico-militar en lo que hace a la apertura indiscriminada de la economía y la desregulación laboral de hecho, ni del de las privatizaciones de los años 90″, indica.



En su texto, la también exvicepresidenta (2019-2023) advierte del riesgo de la dolarización como auténtico norte de las políticas del libertario y de que el país está "atravesando su tercera crisis de deuda", tras la originada en la última dictadura (1976-1983) y desatada bajo el mandato de Raúl Alfonsín (1983-1989), y la "incubada en la convertibilidad y que implosionó en 2001".



Según el texto, esta tercera crisis está "germinada en el proceso de feroz endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri que implicó el retorno del FMI y cuyo desenlace estamos transitando".



La exmandataria cuestiona en el documento que Milei tiene la dolarización como "único plan de estabilización", pues, según detalla, el Gobierno "ha desplegado un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización", que "retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock" y que "provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado".



En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo “Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”. Va con cita de Juan Bautista Alberdi 😉 https://t.co/qI9aHm6l4D pic.twitter.com/BsH85d25g5 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 14, 2024

Fernández centra sus críticas en dos exfuncionarios del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019): el actual ministro de Economía, Luis Caputo, a quien llama "artífice del endeudamiento serial" de aquel Ejecutivo "y del retorno del FMI a la Argentina"; y el asesor de Milei Federico Sturzenegger, quien fue presidente del Banco Central "y protagonista del 'Megacanje' de la deuda externa junto a Domingo Cavallo en el gobierno de (Fernando) De La Rúa".



La exmandataria advierte del riesgo de "extranjerización irreversible" del territorio argentino si Milei desarrolla algunos postulados recogidos en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) y la fallida 'ley ómnibus', "en un siglo XXI que se caracterizará por la disputa del dominio sobre la tierra, el agua y los recursos naturales".



Aunque no cuestiona la legitimidad del triunfo de Milei en las urnas, Fernández recuerda que el presidente no puede "perder de vista" la "legitimidad en ejercicio", que sólo podrá ser lograda "a partir de mejorar la calidad de vida de los argentinos".



Manifestación contra el "proyecto de ley ómnibus" frente al Congreso, en Argentina.

La publicación destina además un tramo para responsabilizar a los medios por el triunfo del libertario en la segunda vuelta contra el entonces candidato oficialista y exministro de Economía, Sergio Massa. “Resulta insoslayable señalar el rol que los medios de comunicación y su reproducción en las redes sociales tuvieron en su surgimiento y triunfo electoral”, afirma Fernández.



Y remarca: “El actual Presidente se hizo conocido como panelista de televisión y algunas otras excentricidades. Los mismos medios también cumplieron un importante rol como complemento imprescindible del proceso de judicialización instrumentado por Mauricio Macri, que afectó gravemente el sistema de representación política democrática a través de la persecución y la proscripción, y que desembocó en el intento de asesinato de quien suscribe este documento”.



Exvicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández.

La exvicepresidenta explica la victoria del economista por su rol en las redes sociales y el papel de la prensa. Pero reconoce que "sería intelectualmente deshonesto no mencionar el incumplimiento del contrato electoral por parte del gobierno del Frente de Todos", liderado por Alberto Fernández (2019-2023), que "no pudo o no supo desatar el nudo gordiano del endeudamiento para interrumpir el desarrollo de esta tercera crisis de deuda".

Hacia el final de su publicación, cierra con diez conclusiones, entre las que destaca a los presidentes que no pudieron terminar con sus mandatos pese a haber sido elegidos por el voto popular.



“Es cierto que Milei obtuvo el 56 % de los votos en el balotaje que definía quién sería el Presidente de la República, pero en la elección general que se vota la representación parlamentaria, sólo obtuvo el mismo tercio de votos que había logrado en las Paso”, advierte, y subraya: “Cabe recordar que otras fuerzas políticas, en distintas etapas, que obtuvieron fuerza propia que los insuflaron de aires fundacionales no pudieron terminar sus mandatos cuando no lograron darle a la sociedad la calidad de vida que los argentinos demandan”.



Así, la expresidenta hace mención –y resalta en negrita– la importancia del voto popular para una fuerza política pero al mismo tiempo la necesidad de conseguir legitimidad una vez en el gobierno, en ejercicio.

