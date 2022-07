Argentina está al borde de otra crisis económica, ya que la inflación galopante y el déficit de reservas de divisas causan nerviosismo en sus mercados financieros.



El presidente Alberto Fernández nombró el domingo a la economista y funcionaria gubernamental Silvina Batakis para reemplazar a Martín Guzmán, cuyo manejo de la economía había sido objeto de un creciente escrutinio.



Pero el economista de JPMorgan Diego Pereira dijo que la renuncia de Guzmán el sábado "abrió un nuevo régimen de incertidumbre financiera y macroeconómica".

"El mercado ya estaba muy frágil y ahora va a estar aterrado", dijo Riccardo Grassi, líder de gestión de riesgos del fondo de inversión Mangart, que estuvo involucrado en la reestructuración de la deuda encabezada por Guzmán en 2020.



"Si no revisan el modelo (económico) va a implosionar", agregó.



Y es que los problemas de Argentina significan que su moneda ahora cotiza con un descuento de casi el 50 % en el mercado negro y sus bonos valen aproximadamente la mitad de lo que valían después de la reestructuración de la deuda del país en 2020 por más de 100.000 millones de dólares.



La renuncia del ministro de Economía causó un fuerte efecto en los mercados. Foto: AFP

Se han estado cotizando a niveles con grandes descuentos de entre 20 y 25 centavos por dólar en las últimas semanas, pero la mayoría de los tenedores de bonos ahora se aferran a la esperanza de que un cambio de gobierno el próximo año pueda modificar el enfoque del país.



El lunes, el peso argentino cotizado en un influyente mercado marginal ('blue') se depreciaba un fuerte 14,64 %, al piso histórico de 280 unidades por dólar en medio de una enorme disparidad por las dudas que genera el futuro inmediato de la economía doméstica.

Así lo viven los argentinos

Tras la devaluación de finales de 2019 y el cambio de Gobierno, llegó la pandemia de covid-19, y ahora que la situación epidemiológica comenzaba a mejorar, la renuncia de Guzmán descalabró una vez más no solo el panorama político-económico de Argentina sino también la estabilidad emocional y psicológica de los argentinos.



Especialistas señalaron que el mayor golpe se da en la estabilidad psicológica de los ciudadanos: la angustia, la ansiedad, la dificultad para proyectar un futuro y la resignación son algunos de los mayores golpes para quienes viven atravesados por las crisis económicas.

“Las crisis económicas recurrentes son acontecimientos que muchas veces toman dimensiones traumáticas. Un problema que se crea en la subjetividad colectiva de los argentinos es el de una teoría de la inevitabilidad del destino. Es decir, se cree que tenemos un destino inevitable y congénito que es vivir en crisis, como si no hubiera nada que hacer frente a ello”, explicó José Eduardo Abadi, médico psiquiatra y psicoanalista.



Según el experto, ese pensamiento genera un sentimiento de malestar crónico, cuadros de ansiedad y pesimismo que a veces lleva a la tristeza o a la depresión en los argentinos ante la crisis.



Y además, se crea una fragilidad de los vínculos y lazos interpersonales que lesionan un proyecto de comunidad. Es decir, no solo se atenta contra la estabilidad personal sino también contra la grupal.



Por su parte, Miguel Espeche, psicólogo, dijo que las problemáticas más habituales relacionadas con las crisis económicas recurrentes son la dificultad para proyectar y la ansiedad que genera el no saber cuáles son las reglas de juego y la arbitrariedad con la que esas reglas pueden modificarse. Algo que se vive hoy en el pueblo argentino.

“El ser humano siempre supo que la naturaleza es bastante arbitraria, pero cuando eso se traslada en forma recurrente a las reglas de juego humanas, se genera una peculiar ansiedad y una sensación de inestabilidad que afecta mucho a las personas. Ni hablar de los cuadros de angustia de aquellos que tienen alguna patología y requieren asistencia, pero no pueden acceder a ella o la percepción de que uno no puede ayudar a quienes lo necesitan porque a gatas llega consigo mismo. Se genera un malestar psíquico muy traumático para todos”, detalló.



Fotografía de la Sede del Ministerio de Economía hoy, en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE/ Enrique García Medina

José Sahovaler, psicoanalista miembro de APA y autor del libro La erótica del dinero, sostuvo que en la Argentina se piensa mucho en dinero y en cómo llegar a fin de mes, por lo que resulta muy difícil que no se hagan comentarios sobre lo que está sucediendo en la política o en la economía.



“Si vos no podés comer, te duele el estómago y entonces no podés pensar en otros temas. La angustia económica oculta y tapona otros tipos de angustias”, dijo.

Espeche también comentó que las preocupaciones del plano económico se cuelan en las consultas psicológicas como un elemento que influye sobre las demás circunstancias.



“Se ve, por ejemplo, en la angustia de los padres al ver que sus hijos no pueden progresar. Ni hablar cuando los afecta directamente con dificultades de hacerse cargo de obligaciones económicas o modificaciones en su estilo de vida. Las crisis impactan de forma diversa a la gente de acuerdo al estilo de vida de cada uno. La angustia es transversal a todos los argentinos”, dijo.



Además, dijo que como consecuencia de las crisis permanentes, muchos jóvenes creen que solo hay dos opciones: o suponen que la vida siempre tiene que ser así, como vivir en un tembladeral o, los que tienen posibilidades, piensan cómo irse.



Pero el panorama está lleno de contrastes. A pesar del golpe psicológico de la crisis, la incertidumbre llevó a varios integrantes de la clase media a comprar bienes como electrodomésticos y tecnología en los últimos días.



"La experiencia de crisis anteriores ha grabado en el inconsciente colectivo que comprar bienes o dólares es una alternativa mejor que guardar los pesos, que pierden valor día a día, incluso en depósitos bancarios", señala el diario El País en un artículo.

Los retos económicos del país

Lo cierto es que la economista Silvina Batakis, que asumió como nueva ministra de Economía, recibe una Argentina llena de incertidumbres: con una de las mayores inflaciones del mundo y duras metas que cumplir en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.



Batakis debe definir con cuáles instrumentos enfrentará el déficit fiscal, la escasez de divisas y el alza de precios.



"La primera pregunta que deberá responder la nueva ministra es si sigue vigente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional", dijo Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano.



Nueva ministra de Economía Foto: AFP

"La incógnita es si habrá un replanteo de metas o si Argentina se encamina a una ruptura con el Fondo Monetario Internacional", refirió Beker.



Además, Argentina tiene una de las tasas de inflación más altas del mundo, con 60,7 % para el periodo mayo 2021-mayo 2022, y hay temores de que el alza de precios se acelere aún más.



El gobierno del presidente Alberto Fernández ha insistido en que el fenómeno es multicausal, y destaca que actualmente ocurre en todo el mundo. Pero Batakis deberá determinar qué tipo de medidas priorizar.

REUTERS, AFP Y LA NACIÓN / Argentina (GDA)

Grupo de Diarios de América

