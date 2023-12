Argentina comunica a países del BRICS que no se unirá al grupo: estas son las razones

El presidente de Argentina, Javier Milei, comunicó formalmente a los mandatarios de los países que integran el grupo BRICS que no se unirá a ese bloque de economías emergentes, confirmaron este viernes a EFE fuentes oficiales.



Milei notificó de su decisión en cartas remitidas el pasado 22 de diciembre a los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladímir Putin, y al primer ministro de India, Narendra Modi.

Según las fuentes consultadas, en la misiva Milei, de ideología libertaria y quien asumió la Presidencia argentina el pasado 10 de diciembre, expresa que "no es oportuno en esta instancia participar como miembro de BRICS a partir del 1°. de enero del 24, ya que muchos ejes de la política exterior actual de Argentina difieren de la anterior".



En agosto pasado, en el marco de una cumbre del grupo en Johannesburgo, los BRICS resolvieron invitar a Argentina, Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán a sumarse al bloque a partir de 2024, invitación que fue recibida positivamente por el entonces presidente argentino, Alberto Fernández (2019-2023).



Milei, quien ha declarado su alineación en materia de política exterior con Estados Unidos, Israel, la Unión Europea y el "mundo libre", señaló en su misiva que "en esta instancia no se considera oportuna la incorporación de la República Argentina al BRICS como miembro pleno" a partir de 2024.



El grupo integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica representa el 23 % del PBI global y el 42 % de la población mundial, un mercado que acapara cerca del 30 % de las exportaciones argentinas.

Javier Milei, presidente de Argentina.

Brasil y China son los dos mayores socios comerciales de Argentina, cuya economía, atravesada por severos desequilibrios y con exiguas reservas monetarias, necesita con urgencia incrementar el ingreso de divisas.

Rusia reacciona a decisión de Argentina

Rusia lamentó este viernes que el presidente de Argentina, Javier Milei, haya decidido que su país no ingrese a partir del 1°. de enero en el grupo BRICS, aunque lo consideró su "derecho soberano".



"Por mi parte, sólo puedo lamentar la oportunidad perdida por Buenos Aires", dijo Leonid Slutski, jefe del comité de Relaciones Internacionales de la Duma o cámara de diputados, a la agencia oficial RIA Nóvosti.



Slutski recordó que "sólo los votantes argentinos" pueden valorar las decisiones de su presidente, aunque destacó que el descontento popular con su programa de reformas económicas va en aumento.



"Cada Estado tiene derecho a elegir su propia senda de desarrollo. Nadie obliga nadie a entrar por la fuerza en BRICS (...) Espero que este paso no repercuta de manera destructiva en el desarrollo de BRICS y en el crecimiento de su potencial", afirmó.



Al respecto, subrayó que ya son más de veinte los países que quieren acceder a dicho bloque y recordó que "en términos de paridad de poder adquisitivo" los países BRICS superan claramente al G7.



"Es inevitable el papel de los BRICS, en el que todos los países miembros están representados en pie de igualdad, y ese es el factor más importante para el atractivo de unión no haga más que aumentar", señaló.



Slutski insistió en que ese bloque es un "gran desafío" para los partidarios del mundo unipolar, ya que es un "paso real" a la hora de definir lo que llamó "contornos de una arquitectura mundial justa".

