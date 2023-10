Argentina: ¿cómo logró Sergio Massa superar a Javier Milei en la primera vuelta?

El actual ministro de Economía, Sergio Massa, un peronista de centroizquierda, y el economista libertario Javier Milei se medirán en una segunda vuelta por la presidencia de Argentina el próximo 19 de noviembre, según los resultados difundidos este domingo.



Massa, un abogado de 51 años y candidato de la coalición Unión por la Patria, obtuvo 36,61 por ciento de los votos frente a Milei, de la Libertad Avanza, con 30,03 por ciento, según el escrutinio de 97,40 por ciento de las mesas, revelado al cierre de esta edición.



Por detrás, quedaron la aspirante de Juntos por el Cambio, la conservadora Patricia Bullrich, que obtuvo un 23,84 por ciento de respaldo; el peronista disidente Juan Schiaretti, con un 6,81 por ciento, y la candidata de izquierda Myriam Bregman, con un 2,69 por ciento.



En la noche de este domingo, en los alrededores del comando de campaña de Unión por la Patria, se escuchaban trompetas y tambores. Unos dos mil simpatizantes, entre militantes, sindicalistas e integrantes de organizaciones sociales, reunidos afuera gritaban “¡Massa presidente!”.



Patricia Bullrich este domingo. Foto: EFE

Massa, la principal figura del Gobierno argentino hoy encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, optó por mantenerse en el cargo de ministro con la idea de que “la campaña es la gestión”.



Según analistas, su victoria fue la gran sorpresa de la jornada, al revertir los sondeos, ganar holgadamente la primera vuelta de los comicios presidenciales y convertirse en el virtual líder del peronismo, desbancando de este puesto a Cristina Kirchner.



Tachado a menudo de “arribista” y duramente criticado por su flexibilidad política, Massa es un viejo conocido de la primera línea política argentina desde hace más de dos décadas, cuando entró a formar parte del breve gobierno peronista de Eduardo Duhalde, después del estallido social del año 2001.



Las elecciones de este año se vieron marcadas también por la irrupción de Milei, quien era el gran favorito de los sondeos tras sacudir el tablero político de este país inmerso en una crisis económica que parece interminable, con una inflación de casi 140 por ciento.

Cristina Kirchner Foto: AFP

“Estamos preparados para hacer el mejor gobierno de la historia”, declaró Milei al votar este domingo, día en que también cumplió 53 años.



Para el analista político y consultor Raúl Timerman, Milei terminó asustando a un sector del electorado con sus propuestas extremistas y no logró aumentar su votación con respecto a las primarias de agosto, cuando obtuvo el primer lugar con 30 por ciento.



Milei plantea dolarizar la economía, “dinamitar” el Banco Central, reducir drásticamente el gasto público, eliminar el Ministerio de la Mujer y derogar la ley del aborto, entre otras propuestas.



“La motosierra (que exhibía como símbolo de los recortes que piensa aplicar) que al principio parecía gracioso, se convirtió en un elemento atemorizante”, explicó Timerman.



En cambio, agrega el experto,Massa “fue percibido como el más capaz de presidir el país en una situación de caos como la que está viviendo”.



A ese análisis se suma Marina Pera, analista de Control Risks para Argentina, que explica que “la eliminación del impuesto a la renta, los bonos a los desempleados, entre otras medidas que impulsó (Massa) como ministro de Economía estas últimas semanas posiblemente tuvieron un efecto en ciertos electores, especialmente en las clases más bajas”.



Tercera economía de América Latina, históricamente la sociedad argentina se ha enorgullecido de su extensa clase media, pero en la última década cambió la tendencia y la pobreza subió hasta alcanzar al 40 por ciento de la población.



Con una economía estancada durante más de diez años, Argentina se endeudó en 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 44.000 millones de dólares, un compromiso que le exige una importante reducción del déficit fiscal.



Bullrich, que quedó este domingo en el tercer lugar, reconoció anoche su derrota en las elecciones, pero no reveló a quién apoyará de cara a la segunda vuelta. “Nuestros valores no están a la deriva, no se venden ni se compran, no los vamos a negociar”, declaró en su primer discurso tras la derrota.



Para Marina Pera, en todo caso, Milei tendría chances de crecer su techo de votaciones con los electores de Bullrich.



“Milei aún no está en su techo y va a seguir creciendo. Sin embargo, no va a ser para nada fácil. Argentina nos ha enseñado que siempre da sorpresas. Milei, entre tanto, tendrá que bajar el tono en las cuestiones más controversiales. Por ejemplo, las críticas que hizo sobre el papa Francisco no lo beneficiaron”, comentó la analista.

Argentinos que viven en el exterior ya han asistido a las urnas. Foto: EFE/Mariscal

Baja participación

La participación en las elecciones argentinas cerró este domingo en un 77,67 por ciento, por lo que se convirtió en la segunda peor desde el retorno a la democracia, después de la dictadura (1976-1983), según informaron fuentes oficiales.



Las elecciones generales con la más baja participación siguen siendo las de 2007, cuando un 76,20 por ciento de ciudadanos acudió a las urnas en una elección que representó el primer mandato de la peronista Cristina Kirchner.



Unos 35,4 millones de argentinos estaban convocados este domingo para elegir presidente y vicepresidente, y además renovar 130 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 del Senado, y designar 43 representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur. También se eligieron cargos de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

*Con información de AFP y EFE