Según un informe del Ministerio de Salud de la Nación, en la última semana se reportaron en Argentina 2.082 casos nuevos de covid-19 y 9 muertes causadas por la enfermedad. Así mismo, 245 pacientes enfermos están internados en terapia intensiva, en un país que tiene la ocupación de camas de cuidados intensivos en el 41 por ciento.



Las cifras generan preocupación debido al leve incremento en los contagios, pues han aumentado un 11 por ciento en contraste con la semana pasada, cuando hubo 1.870 nuevos casos. Sin embargo, la tendencia de casos mortales se mantiene a la baja con un 25 por ciento menos que los 12 reportados en el informe anterior.

Desde marzo de 2020, en Argentina se han detectado 9'717.546 casos desde el inicio de la pandemia y 129.970 personas han fallecido por la enfermedad en todo el país, según datos de la Universidad Johns Hopkins.



En cuanto a la vacunación, se han aplicado en todo el país 109'827.384 dosis de vacunas, de las cuales 41'019.104 de personas han recibido al menos una de ellas y 37'861.384, las dos, completando así el esquema; y 3'155.449, una adicional.

Nuevas variantes alertan a Argentina

Según el diario La Nación, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, advirtió esta semana sobre la expansión de dos variantes de covid-19 que se están propagando rápidamente en varios países del norte.



Kreplak se refirió a estas variantes luego de que las autoridades norteamericanas consideraran que se trata de cepas 'problemáticas', debido al crecimiento en el número de casos en los últimos días.

El funcionario de Axel Kicillof se refirió de este modo a las cepas BQ.1 y BQ.1.1, que provienen de ómicron, la variante que había generado un brote masivo de casos de covid-19 en varios países, incluido Argentina.



"Hay dos variantes de coronavirus que aún no llegaron acá, que se están produciendo en el hemisferio norte, donde ya están empezando el otoño", consignó Kreplak.



Sin embargo, el funcionario buscó llevar tranquilidad. "Están empezando unas olas nuevas que por el momento no tienen demasiado impacto internacional. Pensemos que ya tuvimos dos olas en el invierno nuestro que no generaron aumento en las internaciones, así que yo creo que por ahora no es un momento para alarmarse", agregó.

El titular de la cartera sanitaria se refirió en este contexto a la circulación de las enfermedades respiratorias, un fenómeno que vinculó a la estación primaveral. Reconoció que se trata de la “gripe A”, como ocurrió en los meses previos, aunque indicó que no hay una alarma.



“No hay una alerta, pensemos que en esta época del año se mezclan algo de enfermedades respiratorias como la gripe, algo de coronavirus, pero poca circulación y mucha alergia. Así que tranquilos”, manifestó.



De igual forma, ómicron podría mutar en subvariantes que ocasionen una nueva ola de covid-19. Así lo indica un artículo divulgado por la reconocida revista científica norteamericana Science.



La investigación alerta de que las nuevas cepas podrían derivarse de las nuevas variantes “inmunoevasoras”. Los infectólogos consideran que podría pensarse en escenarios de alta transmisibilidad en la Argentina, pero no prevén que las nuevas cepas vayan a provocar formas más graves de la enfermedad.



* REDACCIÓN INTERNACIONAL

* Con información de GDA.

