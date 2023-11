Conductor de camión chocó contra una casa, un auto, arrancó cables y se dio a la fuga

Vecinos del barrio Santa Catalina se sorprendieron cuando un camión perdió el control y embistió contra una casa, chocó a un auto y arrancó cables. El camionero se dio a la fuga y la Policía lo busca de manera intensa. Además de los daños generados, los vecinos de la zona se quedaron sin luz.



(Le recomendamos leer: Buscan a turista que cayó de un crucero en el Golfo de México).



Ocurrió en la madrugada del jueves, cuando un camionero -cuyo vehículo pertenece a la empresa Cruz del Sur- intentó pasar por una calle angosta en el Barrio Santa Catalina, en Argentina.

Por lo menos seis personas le gritaron al conductor para que no doblara hacia la calle debido a que no tenía las dimensiones para que el camión pueda circular. Incluso corrieron hacia el conductor para advertirle. A pesar de ello, el vehículo dio marcha atrás reiteradas veces para ingresar hacia la calle y volvió a acelerar, siguió por aquella calle y casi destroza una casa al chocar contra el frente. También embistió un vehículo Renault 12 color rojo y arrastró cables del tendido eléctrico.



El camionero no se detuvo y se dio a la fuga a toda velocidad. Lo busca intensamente la Policía Bonaerense, que trabajó en el lugar para asistir a los damnificados y restablecer el servicio eléctrico y los postes caídos.



(Además: Perro muere arrollado por patrulla de Policía en México; Fiscalía anuncia investigación).



Horas después, una de las vecinas damnificadas por el choque dijo: “Primero el camión viene de reversa, chocó contra mi casa y atiné a decirle [al conductor] que iba a chocar todo, pero no hubo caso. Cuando yo salí, ya había golpeado la casa y metió el portón para adentro”. En una entrevista para Telefe Noticias, agregó: “Mi marido se fue para adelante y le advirtió que se iba a meter contra la casa. El chofer le dijo ‘okey’, pero siguió dando reversa, luego aceleró y chocó contra todo”.

🚨 CUIDADO CON EL CAMIÓN



📍Vecinos del barrio Santa Catalina, en #LomasdeZamora se sorprendieron cuando un camión perdió el control y embistió una casa



👉Además de los daños a dicho hogar dejó a todos los vecinos sin luz



‼️El camionero se dio a la fuga a toda velocidad pic.twitter.com/0zEIduCW79 — N3F Noticias 🏡🗣 (@n3fnoticias) November 24, 2023

El dueño del Renault 12 indicó que el auto lo había comprado hace dos meses. “Lo usaba para salir a vender. Ahora no puedo salir a trabajar. Tengo seis hijos que mantener. Hoy tuve que salir a trabajar caminando”, comentó el hombre.



LA NACIÓN

Lea más noticias...