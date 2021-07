Argentina anuncia un documento de identidad para personas no binarias

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunciará este miércoles el lanzamiento del Documento Nacional de Identidad (DNI) para personas no binarias. A partir de la fecha, los argentinos podrán decidir en el campo referido al 'sexo' del DNI si escogen la 'F', de 'femenino'; la 'M' de 'masculino' o la 'X', para no binarios.



Esta medida tiene como propósito ampliar las opciones a quienes no se sientan identificados con los géneros masculino o femenino.

Alberto Fernández anunciará este miércoles la entrada en vigor de esta medida. Foto: AFP

Fernández encabezará este 21 de julio, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, un acto en el que se oficializará la entrada en vigor de esta medida. Con su puesta en marcha, Argentina se convertirá en el primer país de la región en incluir esta nomenclatura para personas no binarias en un documento oficial de identificación.



Según le indicaron fuentes de la cartera de Interior al diario argentino La Nación, "el objetivo de esta iniciativa es garantizar el derecho a la identidad de género de las personas que no se autoperciben varones ni mujeres, un reclamo histórico del colectivo LGBT+".



Según medios locales, para los colectivos argentinos esta medida es un "gran avance para toda la sociedad" argentina. "La medida llega luego de que decenas de personas en todo el país obtuvieran por la vía administrativa o judicial la rectificación de sus partidas de nacimiento para no consignar el género o registrar otra identidad por fuera de la norma binaria de género", apunta La Nación en su página web.



* Con información de La Nación (Argentina) - GDA

