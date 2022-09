El presidente argentino, Alberto Fernández, aseguró este lunes en una entrevista con una televisión española que los que atentaron contra la vicepresidenta, Cristina Fernández, también querían atentar contra él.



(Además: Cristina Kirchner reaparece en redes sociales tras el atentado en su contra)



Los inculpados, en sus conversaciones interceptadas, "decían que el próximo soy yo", declaró Fernández en una entrevista emitida en la cadena de televisión privada Española Telecinco.



(Lea también: Cristina Kirchner: ¿atacante estuvo en otros eventos junto a la vicepresidenta?)

El presidente argentino, que describió la imagen del intento de magnicidio de la vicepresidenta el pasado 1.° de septiembre como "muy dura", recordó que en Argentina después de la dictadura "no ha habido crímenes de naturaleza política".



El mandatario argentino afirmó no tener miedo, pero sí dijo que "hay que estar atentos".



(Vea también: Ataque a Cristina Kirchner: fotos sugieren plan premeditado, dice investigación)



"Algo no estamos haciendo lo suficientemente bien como para que en la cabeza de una persona penetre una idea tan horrible como la de matar a otro por lo que piensa o representa", afirmó el presidente Fernández.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el momento cuando a Cristina Kirchner le apuntan con un arma. Foto: Tomado de redes sociales

Y sobre la polémica acerca de los fallos en la seguridad, en una situación como la que estaba Cristina Fernández en medio de una multitud, aseguró que "todos los sistemas de seguridad en circunstancias como esa fallan".



(Siga leyendo: Juicio contra Cristina Kirchner en Argentina: arranca la última etapa del caso)



La justicia argentina imputó a Fernando Sabag Montiel, un brasileño de 35 años que empuñó el arma, y a su pareja, Brenda Uliarte, por intentar "dar muerte a Cristina Kirchner contando para ello con la planificación y acuerdo previo entre ambos".



Sobre Sabag Montiel, Fernández dijo que "no es un loco. Puede ser una persona enojada con la democracia, pero no puede reaccionar de este modo".



(Además: El ataque contra Cristina Kirchner eleva la polarización política en Argentina)



El acusado sacó un arma y apuntó a la vicepresidenta argentina, sin que saliera el disparo, cuando Cristina Fernández regresaba a su apartamento y saludaba a sus seguidores que, desde el 22 de agosto, instalaron una vigilia de apoyo en su domicilio.

EFE

Noticias relacionadas:

- Argentina se manifiesta repudiando el fallido atentado contra Cristina Kirchner



- Cristina Kirchner: quién es el hombre que le apuntó con un arma



- Cristina Kirchner: ¿qué encontraron en la casa del agresor?