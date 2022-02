El presidente de Argentina, Alberto Fernández, acudió este martes a un tribunal de Buenos Aires citado para declarar como testigo en un juicio que sienta en el banquillo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, procesada por presuntas irregularidades en la concesión de obras de infraestructura vial durante sus mandatos como presidenta (2007-2015).



El juicio se centra en las concesiones irregulares en la provincia patagónica de Santa Cruz a favor del grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez, estrecho colaborador del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y ya en prisión por presunto lavado de dinero desde 2016.



Rodeado de una gran expectación y de un fuerte operativo de seguridad, el mandatario llegó a los juzgados de la calle Comodoro Py para comparecer ante el Tribunal Oral Federal 2, que desde 2019 acoge las audiencias en las que se juzga a su compañera política y a otros imputados.



El actual jefe de Estado acude a declarar por haber sido jefe del Gabinete de Ministros de Kirchner y de su viuda, entre 2003 y 2008.



Esta comparecencia fue solicitada por la propia vicepresidenta, que está procesada en diversas causas relacionadas con sus años como presidenta, como parte de su estrategia de defensa, al igual que pidió que declaren sus otros ex jefes de Gabinete, al considerar a todos ellos responsables de firmar las partidas presupuestarias destinadas a la obra pública desde 2004 a 2015.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández. Foto: AFP

Por eso, fueron convocados a comparecer también como testigos, entre otros, Juan Manuel Abal Medina, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich (que ya declararon días atrás) y Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados y que lo hará próximamente.



"Seguramente este tribunal, que es un tribunal del 'lawfare' (judicialización de la política), tiene la condena escrita. No me interesa. He elegido la historia antes de que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia y a ustedes seguramente les va a condenar la historia", concluyó

Tras llegar al poder, el presidente anunció su interés en impulsar una reforma del poder judicial, al considerar que en los años de Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) -principal enemigo político de los Fernández- se vieron "persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por los gobernantes y silenciadas por cierta complacencia mediática".



Una reforma aún no fue aprobada por no lograr consensos parlamentarios. En los últimos dos años, la Justicia ha tomado diversas decisiones respecto a algunos de los ex altos cargos de los Ejecutivos de Kirchner y Fernández, entre las que se incluyen algunas excarcelaciones, absoluciones y sobreseimientos.

Las declaraciones de Fernández

No hay una regla que diga cómo se reparte la obra pública. FACEBOOK

TWITTER

"Conocí a Néstor Kirchner primero, allá por el año 96, 97. Él era gobernador de Santa Cruz yo era vicepresidente ejecutivo del grupo Bapro [...] A través de Néstor la conocí a Cristina, casi inmediatamente después, y con ella también tejimos un vínculo político y de buena relación más allá de diferencias que son públicas" respondió Fernández ante la primera pregunta del abogado justamente de Kirchsner.



"Me llama mucho la atención lo que estamos discutiendo en este juicio" prosiguió el mandatario, dirigiéndose al abogado de su vicepresidenta, Carlos Beraldi. "No existe ninguna norma que ponga limitaciones a cómo se distribuye el gasto de la obra pública. Eso es, a mi juicio, una decisión de carácter político no judiciable", culminó el mandatario.



Sobre cómo se reparte de obra pública en el país, Fernández refirió: "No hay una regla que diga que a una provincia le toca una cantidad de dinero por los habitantes que tiene”, afirmó el Presidente.



Asimismo el mandatario fue contundente hablando de la repartición de presupuestos. "“Desde el ejercicio de la profesión no se conoce cómo funciona la aprobación de un presupuesto, no es decisión de un Presidente que decide cómo se gasta la plata.".



