Más de 20 niños resultaron intoxicados con monóxido de carbono este viernes 9 de junio en una escuela del barrio de Palermo en Buenos Aires, Argentina. Según informó La Nación, las autoridades fueron alertadas al mediodía, cuando algunos alumnos empezaron a sentir mareos y náuseas. Ante este escenario, personal de Bomberos fue enviado al lugar y evacuó el edificio.

Fuentes policiales indicaron que los hechos se registraron en el Colegio Corazón de María, desde donde se avisó a la línea de emergencias por un escape de gas.



Con motivo del llamado, personal de Bomberos de la ciudad llegó al establecimiento y asistió en la vía pública a por lo menos dos menores con mareos y náuseas. En ese contexto, las autoridades de la institución les indicaron a los agentes que “se percibió olor a gas de una estufa, por lo que se solicitó la presencia de operarios de la empresa Metrogas”. A continuación, estos evacuaron el edificio “en orden y sin pánico”.



Los voceros indicaron que dos menores debieron ser trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y a la Clínica Bazterrica por intoxicación por monóxido de carbono. Sin embargo, se detalló que en total fueron 22 los menores asistidos.



Por su parte, desde el Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires dijeron: “Como consecuencia de un escape de gas en una escuela del barrio porteño de Palermo, 25 personas fueron atendidas por el SAME. Del total de atendidos, cuatro fueron trasladados, tres al Hospital Gutiérrez y el restante a una clínica de medicina privada. Los tres menores trasladados al Gutiérrez se encuentran en buen estado de salud y fuera de peligro”. Además, el gobierno local informó que el lunes próximo el colegio abrirá normalmente.



Participó del procedimiento, personal de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la ciudad y la Brigada de Emergencias Especiales (BEE).



Evacuación de los estudiantes

“Empezó a sonar la alarma, pensamos que era un simulacro, pero era verdad. Nos llevaron alrededor de la 11:20 a. m. al patio del colegio y nos dejaron ahí hasta que nos evacuaron del colegio alrededor de la 1:30 p. m.″, recordó una alumna de 13 años, estudiante de secundaria.



A pesar del calor, las estufas -según indicó- estaban prendidas. Una de las aulas de secundaria, en donde se encontraban los tres menores intoxicados, estaba a 10 metros de donde la joven estaba estudiando, en el segundo piso del edifico. La estudiante agregó: “A mí me dolía la cabeza, pero no quise decir nada porque no quería ir al hospital”.



El colegio Corazón de María está ubicado a mitad de cuadra de Guise. Su fachada austera está repleta de venecitas en tonalidades grises y celestes. Para las 3:30 p. m. ya no quedaban padres ni alumnos, solo algunos pocos policías que aún vigilaban la zona.



“Empezó a haber mucho movimiento alrededor de las 11. Llegaron los bomberos, el SAME, y algunos padres a retirar a sus hijos. No había un clima de caos ni dramatismo, simplemente hubo un operativo”, dijo a La Nación Graciela, propietaria de un establecimiento que queda justo enfrente del colegio.

Avisaron a la línea de emergencias por un escape de gas. Foto: iStock

Monóxido de carbono

“Las intoxicaciones agudas con monóxido de carbono dan manifestaciones clínicas muy variadas. Pueden provocar problemas leves como nauseas, vómitos y dolor de cabeza, hasta cuadros más graves como convulsiones, dificultad respiratoria, e incluso llevar al coma y a la muerte”, explicó el médico toxicólogo Francisco Dadic.



En aquellos casos de intoxicaciones agudas, el especialista señaló que pueden darse complicaciones a futuro, que van a depender de la concentración de monóxido de carbono en sangre, así como de la persona: “Podría provocar lesiones en el cerebro y derivar en dificultades cognitivas. Por eso, es importante hacerse un seguimiento estricto de las lesiones neurocognitivas, por lo menos hasta 250 días después de una intoxicación”.



En el caso de una exposición crónica, el especialista destacó que puede provocar “dificultad en la concentración, somnolencia, y cuadros de alteraciones psiquiátricas como depresión”.

Delfina Celichini

La Nación (Argentina) / GDA

