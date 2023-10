El Salvador: anulan condena de 30 años por aborto a joven; tuvo emergencia obstétrica

Una corte penal de El Salvador anuló este lunes 9 de octubre un fallo que condenaba a 30 años de prisión a una joven, identificada como Lilian, que sufrió complicaciones en su parto y su recién nacida falleció a las 72 horas, según informó la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.



La fuente indicó que la anulación del fallo por el cargo de homicidio agravado fue dada por el Tribunal Segundo de Sentencia de la ciudad de Santa Ana (oeste), por lo que se debe realizar un nuevo juicio.



Explicó que, a espera de la apelación de la Fiscalía General de la República (FGR), este juicio sería por el cargo de abandono, que fue el que inicialmente enfrentó Lilian y que fue cambiado abruptamente.



La abogada Jeannette Canales, de la Agrupación Ciudadana, explicó que la jueza que realizó la audiencia de revisión de sentencia indicó que hubo "vulneraciones claras del debido proceso, garantías procesales y una efectiva defensa, que no la tuvo".



"Como defensa trabajaremos para lograr su libertad y, sobre todo, se declare su inocencia", subrayó.



Cabe recordar que en El Salvador el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia y son varios los casos de mujeres que son judicializadas por la muerte de sus fetos o bebés de manera natural y se les acusa de abortar.



La jueza que realizó la audiencia, cuyo nombre no fue brindado y que no es la que conoció el proceso desde el inicio debido a que el anterior juez fue recusado, otorgó la libertad condicional a Lilia, quien proviene de una zona rural del oeste salvadoreño.

El El Salvador el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia y son varios los casos de mujeres que son judicializadas. Foto: César Melgarejo/ CEET

De acuerdo con el relato proporcionado por la Agrupación Ciudadana, la niña habría fallecido 72 horas después de nacida "bajo tutela del hospital". La organización feminista indica que "el hospital no aceptó la negligencia" y que fue señalada de sacar a la recién nacida sin autorización.



Según dicha agrupación, más de 200 mujeres que han tenido emergencias obstétricas han sido criminalizadas en El Salvador.



En recientes declaraciones a EFE, Canales dijo que el caso de Lilian responde al "perfil de mujer que es criminalizada" tras sufrir problemas en el embarazo o parto y que son condenadas por homicidio. Dijo que se trata de mujeres "en situaciones extremas de pobreza, que no tienen cómo pagarse también un abogado".



“Estamos frente a una Fiscalía también que maneja ese mismo perfil de buscar unas condenas superiores", agregó.



Canales dijo que la Agrupación Ciudadana acompaña 22 casos, 11 de los cuáles están a la espera de un fallo y tres casos ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

*Con información de EFE

