Luego de su detención en Honduras, el Gobierno de ese país confirmó que la senadora electa de Colombia, Piedad Córdoba, se reunió el pasado martes 24 de mayo con la presidenta Xiomara Castro.



A través de un comunicado, la Presidencia de Honduras dijo que Córdoba pidió una audiencia con Castro "con el objetivo de saludarla y fue recibida como amiga y política".



Según ese mismo documento oficial, Córdoba llegó a Honduras procedente de Colombia el domingo 22 de mayo "para participar en actividades de varias organizaciones de mujeres y derechos humanos".



🚨 Al pueblo hondureño se comunica 🚨 pic.twitter.com/0MvzOhhx5z — Secretaría de Prensa de Honduras (@gobprensaHN) May 26, 2022

Hasta ahora, la justicia hondureña investiga la procedencia de los 68.000 dólares en efectivo incautados a la senadora electa, quien fue retenida el miércoles por no declarar el dinero antes de abordar un vuelo para regresar a territorio colombiano.

"La senadora fue retenida provisionalmente en el aeropuerto por portar dólares que, según su propia versión, eran propiedad de un empresario colombiano que ella misma identificó en Tegucigalpa", dijo el gobierno de Honduras en un comunicado.



La información fue enviada al Ministerio Público "para su correspondiente investigación (...) Nos solidarizamos con la senadora y respetamos su presunción de inocencia", añadió la presidencia hondureña.

Xiomara Castro, la actual presidenta de Honduras. Foto: Efe

¿Quién es Xiomara Castro?

Xiomara Castro fue elegida presidenta de Honduras en diciembre pasado. Tras los resultados, la dirigente se convirtió en la primera mujer en tomar las riendas de la nación y puso fin a 12 anos de Gobierno conservador del Partido Nacional, que se ha visto golpeado por escándalos.



Castro forjó su liderazgo encabezando las protestas contra el golpe de Estado que derrocó a su esposo, Manuel Zelaya, en 2009. Ella se lanzó a las calles, tras el golpe protagonizado por los militares, empresarios y político el 28 de junio, luego de que Zelaya se acercó al chavismo en busca de combustible venezolano barato.

Evalúan estado de salud de la senadora electa

Por otro lado, la viceministra de Seguridad de Honduras, la doctora Semma Julissa Villanueva, publicó un tuit en el que se ve una foto de ella junto a Piedad Córdoba.



En la imagen se ve a Villanueva practicándole unos chequeos médicos a la senadora electa. "Evalué la condición médica y lugar donde se encuentra la Ex Senadora Piedad Córdoba, quien permanece en custodia por la @PoliciaHonduras de acuerdo con los procedimientos de ley. El respeto de los derechos humanos es irrestricto para todos en #Honduras", reza el tuit.

Evalué la condición médica y lugar donde se encuentra la Ex Senadora Piedad Córdoba, quien permanece en custodia por la @PoliciaHonduras deacuerdo con los procedimientos de ley.

El respeto de los derechos humanos es irrestricto para todos en #Honduras pic.twitter.com/QJtAk2Uh8V — Dra.Semma Julissa Villanueva B. (@villanuevasemma) May 26, 2022

¿Qué le espera a Córdoba?

De acuerdo a las normas internacionales, todos los pasajeros deben hacer una declaración de aduanas cuando lleven más de 10.000 dólares, una medida que busca prevenir el lavado de activos.



El portavoz de la fiscalía, Yuri Mora, indicó a la AFP que según las reformas a la ley de lavado de activos si alguien transporta una suma superior a ese monto y no la declara se le "incauta el dinero hasta que pueda justificar".



"Mientras tanto (la persona) puede seguir con su viaje y tiene esos 30 días para poder justificar el origen lícito del dinero", subrayó.



El director del Instituto Nacional de Migración (INM), Allan Alvarenga, dijo que Córdoba "no está detenida" sino "solo retenida provisionalmente para asuntos de investigación en un tema administrativo para que se pueda determinar la procedencia del dinero no declarado".



Según el medio hondureño La Prensa, Córdoba permanece resguardada por la Policía Nacional y en las últimas horas recibió una visita de la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva.





REDACCIÓN INTERNACIONAL

