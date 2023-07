El pasado martes 11 de julio un anciano le disparó a un joven, luego de que este entrara a su casa en horas de la mañana para asaltarla.



El hecho ocurrido en la localidad de Villa Hipódromo, en la ciudad de Godoy Cruz, Argentina, es materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

De acuerdo con los medios locales, el hombre de 65 años declaró que actuó en legítima defensa para proteger tanto la vida de su esposa como la suya, al verse amenazado por el adolescente que los increpó con un revolver al momento de ingresar a la vivienda.



Al parecer, la pareja de adultos mayores se encontraba desayunando, cuando el ladrón pateó la puerta del sitio y de manera violenta les ordenó que le entregaran todas sus pertenencias, como dinero y objetos de valor.



Incluso se atrevió a solicitar las llaves de una camioneta que estaba aparcada a las afueras de la construcción, ya que este tenía la intención de huir en ella, pero al no lograr encenderla, el delincuente decidió regresar para obligar a su dueño a que le ayudase, con tan mala suerte, que este lo estaba esperando con un arma de fuego.

El delincuente sobrevivió a la herida de bala que le propinó el arma en su cabeza. Foto: iStock

Según el diario argentino 'UNO', el hombre le dio oportunidad para que el joven se marcahara, pero este siguió enfrentándolo: “Le di chance para que se fuera (...) Me apuntó, me disparó y yo le disparé también”.



El ladrón de 17 años fue trasladado al Hospital Central de la ciudad, tras sobrevivir a una herida de bala en su cabeza, y donde permanece en observación en calidad de detenido.



Por otro lado, la detención del adulto mayor no fue efectiva, ya que su actuar fue considerado en situación de legítima defensa por parte de la Fiscalía, así que las autoridades solo están investigando el intento de robo, de acuerdo con el noticiario 'TN'.

Escolta mató a presunto ladrón tras intento de robo



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

