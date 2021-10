¿Lo mismo de antes? / Análisis de Ricardo Ávila

Si los atascos de tráfico fueran el indicador por excelencia con respecto al comportamiento de la economía, Latinoamérica no tendría de qué preocuparse. Los indicadores de movilidad que utilizan los datos que proveen Google o Waze confirman que los habitantes de la región no solo volvieron a las calles, sino que superan los niveles que existían antes de la pandemia.



Más allá de las lecturas de cada país, la realidad se expresa en congestiones notorias tanto de automóviles como de personas. Detrás de las aglomeraciones hay un proceso de reactivación heterogéneo que, en general, apunta hacia una tasa de crecimiento superior al 6 por ciento, que más de uno calificará de satisfactoria.



(Lea también: Un gigante en problemas/ Análisis de Ricardo Ávila)

Dicho guarismo, sin embargo, no será suficiente para cerrar la brecha abierta por el covid-19, porque solo el año que viene se regresará al punto de partida de 2019. De ahí que se multipliquen las advertencias sobre lo engañosa que puede parecer una falsa sensación de normalidad, mientras las tensiones de siempre corren por debajo de la superficie.



Basta con recordar las turbulencias de 24 meses atrás para concluir que la agitación social estará de vuelta, tal como ya se vio en Colombia en meses recientes. Y es que aparte de las circunstancias de descontento que se tradujeron en protestas populares masivas en aquel momento, sin ser debidamente atendidas, los índices de pobreza y de desigualdad aumentaron, ampliando la distancia entre los que tienen y los que no.



(Lea también: Exportaciones ya superan el nivel que tenían antes de la pandemia)

Mala repartición

Ante esa perspectiva se han multiplicado los llamados a la acción. En un artículo, que viene de aparecer en la revista Foreign Affairs, el excanciller mexicano Jorge Castañeda y el profesor de la universidad de la ciudad de Nueva York Forrest Colburn señalan que América Latina necesita un nuevo contrato social, por lo cual la opción no puede ser regresar al estado de cosas previo al cataclismo ocasionado por el coronavirus.



El término hace referencia a conceptos desarrollados varios siglos atrás por pensadores como Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau, quienes pusieron de presente los acuerdos tácitos o explícitos que suceden en el interior de una sociedad. Así, los seres humanos sacrifican parte de sus libertades individuales y establecen derechos y deberes que operan como cláusulas del contrato, lo cual se ve reflejado en constituciones y leyes.



Como sucede en cualquier pacto, estas cláusulas se pueden cambiar a voluntad. El mensaje implícito es que si las condiciones entre los individuos son injustas, no serán viables en el largo plazo, por lo cual se requiere un esfuerzo que las haga más equitativas.



(Lea también: ¿Cómo fortalecer la competitividad de las pymes para 2022?)



Que hay enormes desbalances que se traducen en disparidades es innegable. A su manera, la emergencia sanitaria las puso de presente, pues con algo más del 8 por ciento de la población mundial, Latinoamérica registra cerca del 30 por ciento de los fallecimientos.



Detrás de ese millón y medio de muertes, hasta la fecha, está una realidad de hacinamiento urbano e informalidad que propició los contagios. Diferentes investigaciones muestran que los decesos golpearon de manera más que proporcional a los pobres, que en incontables casos no tuvieron acceso a atención médica ni mucho menos a una cama hospitalaria.



Como si lo anterior no fuera suficiente, los confinamientos obligatorios y las restricciones adoptadas resultaron devastadores para quienes viven del día a día. Basta con recordar las imágenes de los trapos rojos que se vieron en las ventanas de millares de casas colombianas como señal de emergencia ante la llegada súbita del hambre y la presencia de la inseguridad alimentaria.



Por tal motivo, Castañeda y Colburn señalan que lo sucedido puso de presente “lo que se había reconocido hace tiempo, pero ignorado efectivamente: que esta ampliamente desigual parte del mundo no tiene una red de seguridad social que funcione y que los gobiernos no están respondiendo a las necesidades de la mayoría de sus ciudadanos”.



(Lea también: Tras llamado de la Corte, el debate de la reforma laboral vuelve al ruedo)



Es verdad que en muchos lugares se hicieron esfuerzos para mitigar el impacto. La Cepal sostiene que los programas de apoyo costaron 84.000 millones de dólares, sin los cuales el número de pobres el año pasado habría aumentado no de 187 a 209 millones de personas –según lo calcula la entidad–, sino a 230 millones.



No obstante, dicha respuesta no equilibra las cargas ni mucho menos las oportunidades. Parte de los problemas tienen su origen en un recaudo de impuestos bajo, que hace mucho más difícil financiar programas redistributivos. Como dice el propio Forrest Colburn, en una conversación con este diario, “sin plata, no hay nada”.



Si bien en algún momento se pensó que una tasa de crecimiento económico elevada produciría recursos fiscales importantes, la realidad es que el ritmo de la región es mediocre desde hace rato. Las reformas de los años ochenta del siglo pasado, que incluyeron apertura comercial y venta de activos estatales, no desembocaron en una mayor dinámica.



Es una gran contradicción que la fuerte expansión que se observó durante parte de las dos décadas pasadas fue resultado de precios más altos de las materias primas. En lugar de industrializarse y exportar bienes con valor agregado, esta parte del mundo sigue enfocada en bienes primarios, con todos los vaivenes que ello trae.



(Lea también: El efecto del aumento de la tasa de interés del Banrepública en la gente)



Aparte de la necesidad de seguir el ejemplo del sudeste asiático que prosperó gracias a la diversificación y al fortalecimiento de sectores industriales, el esfuerzo tributario necesita ser mucho mayor, aconsejan los expertos. El diagnóstico implica que las tarifas que pagan los más ricos y la clase media deberían ser mayores, pero ese parece ser un imposible político.

Se requieren nuevas ideas y un liderazgo intelectual que hoy en día no se ve. A pesar de la mejora en los niveles de educación, nadie parece preguntarse sobre lo que viene. FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo desenredar la madeja? “Se requieren nuevas ideas y un liderazgo intelectual que hoy en día no se ve”, señala Colburn. “Pero a pesar de la mejora en los niveles de educación y la mayor capacidad de análisis, nadie parece preguntarse sobre lo que viene. Hay espacios de discusión y pensamiento, como las universidades, que están bastante desaparecidas”, agrega.



Una opción frente a las dificultades prácticas de hacer correctivos es cruzarse de brazos. En respuesta, el economista Eduardo Lora anota que “el riesgo es lo que ya conocemos, pero exacerbado: descontento, políticas remediales, tímidas e incoherentes, y atrasos en áreas en las que habíamos progresado gradualmente y sin aspavientos”.



(Lea también: Cuba da luz verde a las primeras 32 empresas privadas)

Llamado a la acción

Desatender las expresiones de advertencia o no prestarles atención a las luces de alerta puede salir muy costoso. La elección de Pedro Castillo en el Perú, cuyo triunfo fue una absoluta sorpresa, abre interrogantes inquietantes sobre ensayos que amenazan con fracasar, pero que suceden porque los ciudadanos no quieren más de lo mismo.



Los mensajes provenientes de Chile tampoco son alentadores. Aunque todavía faltan meses antes de que la Convención Constitucional entregue su proyecto de carta política que deberá ser ratificado por la ciudadanía, los planteamientos radicales en los debates abundan, desconociendo de paso los avances de un país que tiene la tasa más baja de pobreza y el ingreso por habitante más alto de América Latina.



Con los vientos del populismo en pleno auge, sería de esperar que el establecimiento –partidos, empresarios, sindicatos, entre otros– acepte la necesidad de una cirugía de fondo. Lamentablemente, el clima para examinar ideas sigue siendo frío.



(Lea también: 'Basta de discursos', Amlo urge a EE. UU. resolver crisis migratoria)



Y propuestas hay. Un ejemplo concreto es el documento que presentó Fedesarrollo en marzo, llamado ‘Reformas para una Colombia poscovid-19: hacia un nuevo contrato social’. En el texto se plantean soluciones concretas para disminuir la pobreza y la marginalidad, mejorar la equidad y darles solidez a las finanzas del Estado.



Más que causar divergencias o polémicas, la iniciativa acabó siendo recibida con cierta indiferencia y acabó siendo relegada por la presentación de la reforma tributaria que desembocaría en el paro nacional de abril. En lugar de ser materia prima para los pronunciamientos que hacen los candidatos presidenciales, el planteamiento no ha calado entre quienes aspiran a suceder a Iván Duque y en su lugar prefieren los lugares comunes o las fórmulas aparentemente fáciles y sin dolor.

No es la gente la que hace las reformas, sino los sistemas políticos que están paralizados por la fragmentación, la falta de liderazgo y la condescendencia con los poderosos. FACEBOOK

TWITTER

El diagnóstico de por qué sucede eso es descarnado. “No es la gente la que hace las reformas, sino los sistemas políticos que están paralizados por la fragmentación, la falta de liderazgo y la condescendencia con los poderosos”, subraya Eduardo Lora.



Marcela Meléndez, economista jefe del PNUD para América Latina, sostiene que hay estructuras que hacen difícil hacer giros. Recuerda que 77 por ciento de los latinoamericanos piensa que su país está gobernado en el interés de unos pocos grupos poderosos y una cuarta parte señala a las grandes empresas como uno de esos actores.



(Lea también: Colombia queda fuera de la 'lotería de visas' de EE. UU. para el 2023)



A su vez, el profesor James Robinson anota que élites hay en todo el mundo, pero que lo importante es que operen más en favor del interés general que del propio, para lo cual se requieren límites. Ahí es donde está el desafío, en lo que atañe a la región.



Conseguir que los propios beneficiarios del esquema sean partícipes de un cambio de rumbo no es fácil. Un trabajo escrito por el profesor Hernando Zuleta, publicado la semana pasada por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes, deja en claro los formidables obstáculos que enfrenta cualquier intento de reforma, a pesar de que el diagnóstico sobre el país es muy malo.



La hipótesis central del texto es que “existe un problema de diseño institucional en Colombia que fomenta la informalidad, inhibe la competitividad y frena el crecimiento”. Este se expresa en “los problemas asociados al régimen tributario, la administración de justicia, la prestación de servicios por parte del gobierno, la corrupción y la dificultad para crear empresa”.



Sin duda alguna, hay un obstáculo serio de legitimidad y confianza en las instituciones. “Paradójicamente –sostiene el autor–, estos problemas hacen que cualquier intento de reforma genere desconfianza y, por lo tanto, resistencia por parte de quienes se sienten excluidos”.



(Lea también: El Gobierno de Argentina anuncia medidas económicas tras el revés electoral)



En último término, eso hace que el statu quo prevalezca, así pocos estén satisfechos con sus resultados. Ante la percepción de que siempre habrá gato encerrado en cualquier proyecto, acaba imponiéndose la máxima de que es mejor lo malo conocido, una sensación que aprovechan quienes desean pescar en río revuelto, ya sea para crear zozobra o dejar las cosas como están.



Romper el inmovilismo requiere liderazgo para construir acuerdos básicos entre múltiples partes, aunque eso no quiere decir que todo el mundo tiene que estar de acuerdo. El punto central es que es posible reescribir el contrato social si los dirigentes de turno cuentan con cierto respaldo y están dispuestos a redactar cláusulas nuevas.



Para ello es condición indispensable que se piense en el interés general e ir más allá de la coyuntura. “Hay que preguntarse dónde queremos estar en 10 o 20 años y cómo vamos a llegar ahí”, insiste Colburn, lo cual exige un consenso mínimo.

(Lea también: Lo que se sabe de brutal asesinato de dos colombianos en Sao Paulo)



De lo contrario, la partitura será la misma. Y como dice el profesor estadounidense, “tales divisiones internas son muy rentables para los que sí saben a dónde van, como las potencias extranjeras o quienes logran capturar rentas extraordinarias”.



Pero lo que les conviene a ellos, no necesariamente es lo que les sirve a los latinoamericanos, cuya desesperación y cansancio viene en aumento. Por eso es mejor meterle mano al contrato social a las buenas, antes de que se imponga la visión de que eso es algo que solo se puede a las malas.



RICARDO ÁVILA

Analista sénior

​Especial para EL TIEMPO

Twitter: @ravilapinto

Otras noticias

- Bielorrusia: el país cuya capital ha sido reconstruida ocho veces



- Ratas 'del tamaño de gatos' invaden casas de Inglaterra entrando por baños



- Conozca la isla que cambia de nacionalidad cada seis meses