Nicaragua: la dictadura que se destapó sin pudores

En la década de 1980, Daniel Ortega era un símbolo de esperanza en Nicaragua, que recientemente había salido de una opresora dinastía somocista. El actual presidente del país centroamericano era uno de los líderes del movimiento sandinista, que con un discurso de izquierda prometía traerle a la nación un aire nuevo.

Quizás cuando ocupó el cargo más importante del país por primera vez, de 1985 a 1990, su imagen haya estado lejos de ser relacionada con el autoritarismo y la persecución, propios de los regímenes dictatoriales, pero eso comenzó a cambiar desde que se modificó la Constitución para que Ortega, hoy con 75 años, fuera reelegido en el 2007.



Ad portas de acumular 15 años en el poder y de terminar su tercer gobierno –lo que lo convierte en el presidente que ha mandado por más tiempo en el país–, Ortega ha desplegado una implacable estrategia de persecución hacia la oposición.



A la fecha, esto se traduce en la detención de siete opositores, cuatro de ellos aspirantes a la presidencia para las elecciones de noviembre, en las que se definiría quién será el presidente a partir del 2022, cuando Ortega debería ceder el poder, aunque sus acciones demuestren que tiene pocas intenciones de hacerlo.



El opositor detenido más recientemente fue el excanciller nicaragüense José Pallais, quien fue acusado de “incitar a la intervención extranjera en los asuntos internos”, “pedir intervenciones militares” y organizarse con fondos externos para “ejecutar actos de terrorismo y desestabilización” del gobierno de Daniel Ortega, según un comunicado del cuerpo policial.

Pallais es miembro del bloque opositor denominado Coalición Nacional y en el 2018 fue integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), la contraparte del Gobierno durante una serie de protestas en las que Ortega ya dejaba ver sus gestos de dictador, aferrándose a su puesto a pesar del descontento generalizado del pueblo. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos calculó que más de 300 personas murieron en este contexto.



Y esa actitud impositiva aflora con más fuerza ahora, cuando en menos de dos semanas casi media docena de aspirantes a reemplazarlo en su cargo están detenidos: el politólogo Félix Maradiaga, el exdiplomático Arturo Cruz, la periodista Cristiana Chamorro y el economista Juan Sebastián Chamorro.



Los últimos dos precandidatos detenidos mencionados arriba son primos, y los arrestos de ambos ocurrieron con tan solo algunas horas de diferencia, acusados de “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo”.



Cruz fue arrestado el sábado 5 de junio luego de regresar de Estados Unidos, y Maradiaga fue detenido en el trayecto a su casa después de abandonar la sede de la fiscalía donde por casi tres horas fue interrogado en torno a “un rosario de acusaciones” sobre sus actividades dentro y fuera del país, de acuerdo con lo que les dijo a periodistas.También están detenidos el expresidente del gremio de empresarios José Adán Aguerri y la activista de la sociedad civil Violeta Granera.

Pero eso no es todo, pues medios afines al Gobierno han adelantado que habrá otras detenciones de dirigentes políticos y activistas de la sociedad civil a los que las autoridades culpan de ser los responsables de las protestas de hace tres años, que no solo dejaron cientos muertos, sino miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



Sin embargo, la oposición sigue firme. “Este régimen podrá inhibir, censurar y encarcelar, pero no podrá cambiar la decisión ni callar las voces de los millones de nicaragüenses que el 7 de noviembre nos vamos a expresar mediante el voto”, afirmó este miércoles Carmela Rogers, conocida como Kitty Monterrey, quien encabeza la Alianza Ciudadanos por la Libertad de Nicaragua.

A su llamado también se unió la comunidad internacional. La Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunirá el martes para “analizar la situación en Nicaragua”. La cita fue solicitada por Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú.



Un proyecto de resolución presentado por esos países pide la “inmediata liberación” de los detenidos, así como la de todos los presos por motivos políticos en Nicaragua.



De hecho, la subsecretaria para Latinoamérica del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, tildó, sin eufemismos, a Ortega de “dictador” e instó al resto de países del mundo a que lo traten como tal.



(*) Con información de AFP y EFE