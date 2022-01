La democracia en América Latina está en cuidados intensivos y atraviesa su momento más delicado en lo que va del siglo. Con una pandemia que no cesa y un súper ciclo electoral que ha potenciado la llegada de regímenes populistas, la crisis de gobernabilidad fue alimentada en los últimos años por un proceso creciente de fragmentación y polarización política



Esa es una de las principales advertencias del informe El estado de la democracia en las Américas 2021, del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), que si bien indica que la mitad de los países de América Latina y el Caribe, entre ellos Colombia, muestran signos de erosión en sus democracias, detalla que ningún país de la región perdió su condición democrática como consecuencia directa de la pandemia.



Daniel Zovatto, director regional para América Latina y el Caribe del Idea y uno de los autores del informe, habló con EL TIEMPO.

¿Qué elementos son determinantes para decir que la salud democrática de América Latina atraviesa su momento más delicado en dos décadas?



Las democracias latinoamericanas enfrentan un contexto político y socioeconómico crecientemente complejo y desafiante. Pese a la resiliencia mostrada por las democracias latinoamericanas, la mitad de ellas han experimentado un proceso de erosión en sus componentes básicos: Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, y Uruguay.



Ahora bien, cabe precisar que el informe fue elaborado con datos actualizados a fines de diciembre de 2020 y que el año pasado, en varios países de la región se produjeron hechos que, en la mayoría de los casos, ahondaron el deterioro democrático, destacando entre ellos el acelerado proceso de deriva autoritaria que padece actualmente El Salvador en manos del presidente Bukele, la represión del régimen cubano para ahogar las protestas pacíficas o la farsa electoral en Nicaragua, orquestada por la dictadura familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo.



Pero también en estos últimos meses hemos visto algunos desarrollos positivos, como por ejemplo el arranque de la Convención Constitucional en Chile, las exitosas elecciones hondureñas y chilenas y la puesta en marcha de una alianza a favor de la democracia conformada por Panamá, Costa Rica y República Dominicana. En resumen, la democracia en nuestra región pareciera estar más preparada para evitar caídas que para mejorar.



¿Cuál es la radiografía actual de las democracias en la región?



La mitad de las democracias registran signos de erosión y dos tercios se encuentran estancadas en la categoría de desempeño democrático medio. La evolución de los indicadores económicos y sociales de los próximos años serán claves, sobre todo en pleno desarrollo del súper ciclo electoral que vivirá Latinoamérica hasta el 2024.



Los datos de 2020 muestran un alto grado de heterogeneidad en materia de regímenes políticos y de calidad de la democracia. Solo un país, Uruguay, califica como democracia de desempeño alto. La mayoría de los países, 13 según nuestro índice, son democracias que están estancadas en un nivel de desempeño medio, entre ellas Colombia.

El informe destaca el rol activo de la ciudadanía en la defensa de la democracia. Sin embargo, advierte que la crisis económica derivada de la pandemia puede generar en una nueva ola de protestas violentas. ¿Cuál es el reto para los gobiernos democráticos?



El turbulento segundo semestre del 2019 caracterizado por una ola de protestas fue un primer campanazo de alerta del alto nivel de malestar social e irritación ciudadana que aquejaba a muchas democracias fatigadas de la región. En el 2020, con la llegada de la pandemia, la mayoría de las protestas fueron enviadas a cuarentena. Ello generó la falsa sensación de que el malestar social era cosa del pasado. Pero, en 2021, en países como Paraguay, Perú, y especialmente en Colombia, las marchas resurgieron con especial virulencia.



Si los gobiernos no logran manejar adecuadamente las expectativas y demandas ciudadanas y dar respuestas oportunas y eficaces a las causas profundas que gatillaron las protestas en 2019: malestar social, falta de oportunidades para los jóvenes, mala calidad de servicios públicos, etc. existe un alto riesgo de que estas vuelvan a surgir. Pero, cuando estas no vienen acompañadas de violencia, constituyen un mecanismo valioso para defender los derechos ciudadanos e impulsar reformas y cambios sociales y políticos.

El documento alerta de que los estados de emergencia que se declararon para contener la pandemia afectaron, en ocasiones de manera arbitraria, a las libertades civiles, abrieron una puerta a la corrupción o produjeron retrocesos históricos en materia de igualdad de género. ¿En dónde se concentra la alerta y esto qué puede desembocar?



La mayoría de los gobiernos de la región recurrieron a los estados de emergencia para hacer frente a la pandemia. Si bien algunos gobiernos usaron estas medidas dentro de los límites fijados por las leyes o constituciones, varios otros hicieron una aplicación abusiva de los mismos.



Entre las principales consecuencias negativas del mal uso de estas medidas de emergencia cabe citar: una mayor concentración de potestades en el poder ejecutivo que debilita la división de poderes, la restricción indebida del ejercicio de los derechos humanos, especialmente de las libertades civiles; embestidas frecuentes a la independencia del poder judicial y a los órganos de control; ataques y persecuciones de periodistas y medios de comunicación; uso creciente e indebido de las fuerzas armadas para tareas que no le son propias.



De ahí la importancia, como bien recomienda el informe, de que los gobiernos hagan un uso correcto de estas medidas de excepción, acompañado de una regulación democrática de los mismos, un adecuado funcionamiento de los parlamentos en tiempos de emergencia y asegurar un control jurisdiccional de la aplicación de los mismos.



Paralelamente, las autocracias y los regímenes híbridos de la región se han afianzado. ¿Qué expone esta dinámica sobre las demás democracias de la región?



La democracia en América Latina vive tiempos recios desde hace varios lustros. Un balance de la evolución del estado de las democracias en la región con un horizonte temporal más amplio, muestra que durante los últimos 15 años la región perdió cuatro democracias y si incluimos a El Salvador, por la deriva autoritaria que viene atravesando, y a Guatemala, que sufre un persistente deterioro democrático, son seis, cuatro de ellas descendieron a la categoría de regímenes híbridos mientras otras dos (Venezuela y Nicaragua) degeneraron en regímenes autoritarios y se unieron a Cuba.



Por su parte, vemos con preocupación cómo los regímenes autoritarios y los regímenes híbridos se han afianzado enfrentando niveles bajos o medios de resistencia, pero, a todas luces insuficientes para impedir su deriva autoritaria combinados con altos niveles de impunidad.

El súper ciclo electoral llevará a las urnas casi a la totalidad de los ciudadanos de la región hasta 2024. ¿Qué dejan entrever las elecciones de 2020 y 2021 marcadas en medio de la pandemia y con una democracia fatigada y presionada para brindar resultados?



Los datos demuestran que la mayoría de las democracias latinoamericanas han mostrado importantes niveles de resiliencia frente a los efectos disruptivos de la pandemia, en especial en el ámbito electoral. Todos los procesos electorales programados en 2020 y 2021 se celebraron con niveles adecuados de integridad electoral, salvo unas pocas excepciones, entre ellas las generales de Nicaragua y parte de las regionales venezolanas.



Los organismos electorales han sabido innovar y adaptarse rápida y eficazmente a los desafíos disruptivos provocados por la pandemia. El Informe da cuenta, eso sí, de una tendencia muy grave y preocupante: el creciente nivel de ataques a los organismos electorales en varios países de la región, caso México, Brasil o Perú, sin que exista ningún motivo para ello. Se trata de prácticas que amenazan la integridad y la credibilidad de los procesos electorales, debilitan el estado de derecho y alimentan la crisis de legitimidad de las instituciones democráticas.



Precisamente, uno de los puntos más significativos a los que apunta el estudio es el deterioro democrático en Brasil…



La democracia de Brasil registra el número más alto de subatributos que han experimentado declives en 2020, y desde 2016 viene atravesando un proceso de retroceso democrático como consecuencia, en particular, de los declives experimentados por el atributo de control de gobierno y el subatributo de libertades civiles. Este deterioro democrático ha sido gradual y constante, siendo único en la región tanto por su duración como por su punto de partida. Pese a ello, Brasil sigue siendo calificado como una democracia de desempeño medio debido a sus antecedentes.



¿Y en el caso de Colombia?



Colombia es clasificada en nuestro índice como una democracia de desempeño medio que ha sufrido un proceso de erosión en varios subatributos: aplicación predecible de la ley, así como libertades civiles e integridad de los medios de comunicación. Es una de las democracias, que junto a Chile, tiene uno de los niveles más bajo de participación electoral.



Asimismo, es uno de los países de la región que ha tenido el mayor número de olas de protestas sociales durante 2019-2021 (tres en total), durante las cuales, desafortundamente, se registraron altos niveles de violencia que causaron cerca de un centenar de muertes y provocaron heridas a miles de personas.



La celebración de las elecciones para la renovación del Congreso (marzo 2022) y las presidenciales (mayo 2022) constituyen tanto una oportunidad, si se sabe aprovechar, para oxigenar el sistema político, como un riesgo, si el proceso adquiere altos niveles de polarización y confrontación. Su resultado, así como el de las elecciones de Brasil de octubre, tendrán un fuerte impacto en la reconfiguración del escenario político sudamericano.

De otro lado, Ecuador y República Dominicana destacan por los significativos avances de la calidad de sus democracias. ¿De qué son ejemplo actualmente?



Son dos países que se destacan por haber registrado importantes avances de algunos de sus indicadores entre 2015 y 2020, especialmente en lo que respecta a las libertades civiles y la independencia judicial. Ambos demuestran que la resiliencia no solo es útil para proteger a la democracia, sino que además permite mejorar su desempeño. Para ello el papel de los liderazgos y su compromiso con la democracia es clave. ¿Por qué el panorama de Estados Unidos, alguna vez considerado un faro de la democracia mundial, es contradictorio?

A juicio de nuestro informe, el deterioro que experimentó EE. UU. en la calidad de la democracia entre 2017 y 2019 fue lo suficientemente importante como para categorizarlo como un país que experimenta un proceso democrático. En comparación con 2016, el control del Gobierno disminuyó un 12 por ciento. Además, declives similares de los indicadores de libertad de expresión y de libertad de asociación y asamblea contribuyeron a clasificar el régimen como una democracia en retroceso.



A ello debemos agregar la manipulación de las circunscripciones electorales, el aumento de la polarización, el financiamiento de las campañas, las restricciones importantes al sufragio inclusivo y el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Si bien, con la llegada a la presidencia de Joe Biden, el país experimentó mejoras, el panorama general continúa siendo mixto.



¿Qué recomendaciones hace IDEA Internacional para fortalecer la democracia en esta nueva década en la región?



El tamaño del desafío exige una reflexión profunda y poner foco, como recomendaba Albert Hirschman, en lo posible más que en lo probable. No hay lugar para un pesimismo paralizante ni para una lectura complaciente.



El informe propone 10 líneas principales de acción. Entre ellas se destacan: evitar que el malestar en la democracia se convierta en malestar con la democracia, recuperar la centralidad de la política, restablecer la confianza de la ciudadanía en las élites políticas y abrir nuevos canales de participación ciudadana, sobre todo a los jóvenes y a las mujeres; modernizar, actualizar y relegitimar las instituciones democráticas, en especial los partidos políticos y el papel central de los parlamentos; garantizar la legitimidad de origen; fortalecer el Estado de derecho para luchar con eficacia contra de la corrupción y la inseguridad ciudadana; atender la dimensión social de la democracia, renegociar los contratos sociales y reducir los altos niveles de desigualdad y fortalecer la gobernanza y la capacidad de la democracia de dar resultado, apoyada en un Estado moderno, eficaz, transparente con capacidad de ofrecer servicios públicos de calidad.

