"Hoy se nos fue 'Chuna', Jesus Barraza. Te voy a recordar siempre, con ese corazón gigante que tenías. Jóvenes, la noche de ahora no es la misma de antes; cuídense mucho", escribió en sus redes sociales un amigo cercano de un joven argentino que murió a manos de un policía borracho.

Los hechos se presentaron este lunes sobre las 6:15 a. m.

Medios de comunicación de toda Argentina reportaron el caso de Roque Jesús Barraza, de 19 años, residente del barrio Siglo XXI -en la ciudad de Santiago del Estero (Argentina)- que recibió dos impactos de bala por parte del oficial de la Policía David Enrique Arévalo y murió en el lugar de los hechos.

Testigos aseguran que el joven no estaba inmiscuido en el pleito. Foto: iStock

Según reportó el diario argentino 'El Clarín', un grupo de jóvenes había tenido un enfrentamiento verbal con el miembro de la Fuerza Pública, de 28 años, y sus amigos, por lo que desdieron apedrear su casa para que saliera a tener una pelea física.



La repuesta del uniformado fue sacar su arma de fuego reglamentaria -que era 9 milímetros- y disparar a diestra y siniestra, con dirección hacia los muchachos, dando como resultado la fatalidad de 'Chuna', como lo llamaban sus amigos.

Los testigos aseguraron a la prensa local que el muchacho no estaba inmiscuido en el pleito sino que, por el contrario, intentaba detenerlo cuando fue impactado por los proyectiles. Uno de ellos le dio en la cabeza.

'¡Háganse los malos ahora!'

Por su parte, la madre de la víctima aseguró a medios locales que no le fue posible llevar a su hijo al médico porque las autoridades se lo permitieron.

Cuando llegué al lugar, salió a insultarme, estaba borracho FACEBOOK

TWITTER

"Mi hijo estaba tirado en un charco de sangre. Yo lo quería levantar y la Policía no me dejaba, todavía estaba con vida y la ambulancia no llegaba nunca. Estuvo tirado hasta las nueve de la mañana. No han hecho nada porque era un colega de ellos (...) Esto es un gatillo fácil con gente inocente, con gente que trabaja y estudia. No tengo consuelo, era un hijo ejemplar", fueron las palabras de la señora Gilda.



De acuerdo con un reporte de 'El Clarín', el policía estaba en estado de embriaguez y en medio de la balacera comenzó a gritarles a los jóvenes improperios: "¡Vengan, hijos de (...)! ¡Háganse los malos ahora!".

Así lo ratificó en su testimonio para la emisora local 'Radio Panorama' la tía de Roque: "Pasó mi sobrino por ahí y empezó a decirles un montón de cosas, a insultarlos".

Por el momento, la Fiscalía se encuentra llevando a cabo una investigación, el cuerpo fue trasladado a medicina legal para la autopsia y el presunto victimario está en poder de las autoridades judiciales- en el Centro Único de Detenidos- a la espera de la indagatoria.

