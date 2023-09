El sonido de espera del teléfono se confundía con los ansiosos latidos de su corazón, retumbando en sus oídos. Las manecillas del reloj parecían avanzar cada vez más lentamente mientras esperaba a que alguien respondiera a su llamada.



Fue en ese momento cuando, al otro lado de la línea, finalmente un funcionario público contestó el teléfono. Sin demorarse, con la voz entrecortada, Fernando Alves Ferreira dijo: "Está desaparecida".

El primer llamado alertó a las autoridades. Era de madrugada y, por su tono de voz, parecía estar muy urgido. Fue así como comenzó la intensa -pero breve- búsqueda de Eduarda Santos Almeida, una joven de 26 años que, al parecer, estaba siendo buscada por su amigo.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo; apenas unas horas después, un grupo de turistas horrorizados encontró el cadáver de una mujer con cabello castaño y piel morena. Era ella.

La madrugada del 16 de febrero

El volumen del radio inundaba el Chevrolet Joy que conducía Alves Ferreira. Las calles oscuras eran levemente iluminadas por los postes de luz que había entre el kilómetro 25 de Avenida Bustillo, Argentina, hasta un sendero del acceso al mirador de Circuito Chico. A su lado, la joven brasileña Eduarda Santos se encontraba en el asiento del copiloto, mientras que sus tres hijos se encontraban en la parte de atrás.

Era la una de la mañana del 16 de febrero de 2022 cuando finalmente llegaron a su destino: el mirador del Lago Escondido. Sin embargo, el ambiente dentro del vehículo distaba de ser agradable. La tensión aumentaba a medida que una discusión entre los dos adultos se intensificaba. Tanto fue así que Santos sintió que su vida estaba en peligro.



Rápidamente, abrió la puerta y salió corriendo entre los arbustos de la zona, conocida por su conservación natural.

Eduarda Santos Almeida, de 26 años. Foto: Redes sociales.

A pocos kilómetros de distancia, decenas de turistas descansaban tranquilamente en el Hotel Llao Llao, ubicado en Puerto Pañuelo, uno de los lugares más turísticos de Bariloche. Todo era quietud, hasta el fuerte sonido proveniente de una pistola Magnum calibre 357 irrumpió con la serenidad del silencio.



Uno, dos, tres, cuatro... la cuenta se perdió después de unos segundos. Eduarda Santos cayó de rodillas al suelo, su respiración entrecortada y la vida abandonándola lentamente. Alves Ferreira la había alcanzado y a quemarropa decidió dispararle más de una vez.

Los investigadores determinaron que de las nueve balas, seis de ellas impactaron su cuerpo, perforando los dos pulmones, un brazo, la cadera y el rostro de la joven.

Un crimen sin plan

Las pistas fueron contundentes y, en menos de 24 horas, ya había un sospechoso para capturar.



Después de dispararle, Alves regresó a su vehículo, en el cual se encontraban los dos mellizos y una bebé que había nacido mediante un proceso de vientre subrogado con Santos.



Esto se debió a que, según la investigación, el hombre de 27 años había establecido una relación con otro hombre con el que no había logrado tener hijos.



Lamentablemente, después del nacimiento de los mellizos, su pareja falleció.

El hombre fue detenido pocas horas después del hallazgo del cuerpo. Foto: YouTube

Tras esto, encendió el auto y condujo hasta las 2:30 a.m., hora en la que llegó a su casa. Allí, desechó el arma entre unos arbustos, entró y dejó a los niños, para luego tomar el celular de Santos y empezar a escribirle a sus contactos. La Fiscalía cree que era para poder desvincularla de sus seres queridos.



No obstante, no contaba con que horas después el cuerpo fuese reportado y mucho menos que la Policía lo interrogara, momento en el cual fue capturado debido a las incoherencias en sus declaraciones.

'Mi nombre es Amanda'

Dos días después, confesó en una audiencia por imputación de cargos que, en efecto, había asesinado a Eduarda Santos.



"Soy culpable por la muerte de Eduarda. Soy el responsable, pero no lo planeé. Yo me podía haber fugado y no me fugué", manifestó en un primer momento.



Allí, el 18 de febrero de ese año, 2022, se presentó como Fernando Alves Ferreira, de 29 años. Luego, enfrentó cargos de homicidio con tres agravantes: femicidio, alevosía y uso de arma de fuego.

Alves Ferreira enfrentaba tres cargos. Foto: YouTube: Dirección de Comunicación Judicial Rio Negro.

Pero todo dio un giro inesperado cuando, diez meses después del asesinato, durante una audiencia realizada el 14 de abril, la persona acusada llegó con un suéter, el cabello hacia atrás y con un sutil maquillaje.

Con cautela se sentaron una vez más frente al juez, sacaron sus papeles, se recostaron en el espaldar y cómodamente hicieron una declaración que cambiaría un poco los cargos por los cuales se le estaba juzgando.



Sus abogados Nelson Vigueras y Mónica Goye, y hasta ese momento Fernando Alves, anunciaron que el acusado se autopercibía como una mujer.

Fue entonces cuando la defensa comenzó a trabajar para que no se le culpara por homicidio triplemente calificado, explicando que Alves Ferreira se había identificado así desde su adolescencia. “Amanda es y era una mujer antes", dijo Vigueras.

'Me declaro culpable'; prisión perpetua para Alves Ferreira

Tras escuchar los alegatos de las partes, el juez Juan Martín Arroyo impuso la pena máxima para la acusada este 7 de septiembre y pidió una prórroga de la prisión preventiva mientras se formalizaba la condena.

Eduarda Santos había llegado a Bariloche desde Brasil. Foto: Redes sociales.

Dos meses antes, el 30 de junio, el jurado popular declaró a Alves Ferreira culpable de delitos que solo son condenados una pena de prisión perpetua, cuestión que se ratificó en septiembre.



El defensor intentó trató de impugnar la constitucionalidad de esta sentencia, alegando que sería cruel e inhumana y solicitó que se considere la escala penal para el delito de homicidio simple, que da máximo 25 años de prisión.



Esto ocurrió después de que Alves aceptara haberla asesinado y tratara de justificar sus acciones.

"Eduarda no era sumisa, todo lo contrario (...) La violencia que sufríamos en la casa a partir de la llegada de Eduarda era constante. Mi prioridad eran mis hijos", dijo Amanda.

Según las declaraciones de la acusada, Santos estaría involucrada en temas de narcotráfico, razón por la cual había "intentado proteger a sus hijos". Sin embargo, el juez desestimó dichas declaraciones.

En el juicio que se le sigue a Fernando Alves Ferreira por la muerte de Eduarda Santos. Ya se expusieron los alegatos de la acusación y la defensa. En estos momentos se está esperando la decisión del jurado que se encuentra deliberado pic.twitter.com/GRKbVGsmOR — Leonel Tornes Antúnez (@AntunezTornes) June 30, 2023

Al ver esto, la defensa también intentó explicar que el día del crimen, Amanda experimentó un trastorno mental transitorio que la llevó a no comprender sus acciones. Sin embargo, esta argumentación no fue aceptada.

Después de catorce meses de juicios e investigaciones, un jurado popular, tras casi tres horas de deliberación, desestimó la agravante de feminicidio, pero lo declaró culpable de homicidio con alevosía. Este tipo de homicidio se caracteriza por traicionar la confianza y gratitud de la víctima, además de aprovecharse de su situación de vulnerabilidad o indefensión.

Pero, ¿por qué no podían imputarle el cargo de feminicidio? Pues bien, el juez les explicó a los jurados que “para que haya femicidio, no solo debe probarse que el autor es hombre, sino también que existió un contexto de violencia de género”. Y, en este caso, la acusada se percibía como mujer.

En Argentina, la ley 26.791 modificó el artículo 80 del Código Penal en el año 2012, con el fin de incluir el feminicidio como una agravante del delito de homicidio. Esta ley califica un acto como femicidio cuando es perpetrado por un hombre desde la violencia de género y tiene como condena la cadena perpetua.

Finalmente, hasta que se complete el proceso que dictaminó el juez, Alves estará en prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

