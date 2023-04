El expresidente peruano Alejandro Toledo, investigado por corrupción y lavado de dinero en el marco del megaescándalo de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht, fue recluido este domingo por la noche en un penal de Lima tras ser extraditado desde Estados Unidos.



De 77 años y diagnosticado con cáncer según sus abogados, Toledo cumplirá 18 meses de prisión preventiva a la espera de juicio, según anunció el Poder Judicial tras descartar el arresto domiciliario que solicitaba el acusado.



¿Cómo transcurrió la presidencia de Alejandro Toledo?

Nacido el 28 de marzo de 1946 en la localidad andina de Cabana, en el departamento de Ancash, Toledo es el cuarto de 16 hermanos de una familia humilde que en los años 50 emigró a Chimbote, en la costa norte de Perú.



Durante sus estudios primarios trabajó como limpiabotas y vendedor ambulante, y en 1966 obtuvo una beca para estudiar Economía en EE. UU., en la Universidad de San Francisco, a lo que sumó luego un doctorado por la de Standford.



Su carrera política arrancó en 1995 con una postulación a la Presidencia en la que solo sacó el 3,3 por ciento de los votos. Volvió a presentarse en 2000, con el partido Perú Posible (del que fue fundador y presidente), siendo el más votado en la primera vuelta con un 40 %. Sin embargo, no se presentó a la segunda, aduciendo fraude por parte de Alberto Fujimori.



Alejandro Toledo, expresidente del Perú, acusado de corrupción.

En 2001 se celebraron nuevas elecciones en las que Toledo se impuso en la segunda vuelta a Alan García; y asumió la Presidencia en julio. Durante su Gobierno sacó a Perú de la recesión y logró que la economía creciera de forma sostenida, pero no consiguió apagar el descontento social que se expresó en frecuentes protestas por el país.



Además, su popularidad fue disminuyendo coincidiendo con escándalos en su vida personal -entre ellos, la paternidad no reconocida de una niña- y denuncias por corrupción contra personas de su entorno.



Finalizado su mandato en julio de 2006, fue reemplazado por Alan García.



Tras su salida de la Presidencia se enfrentó a una investigación del Congreso por presuntas irregularidades durante su gestión y, en diciembre de 2006, fue procesado por un delito de corrupción relativo a la falsificación de firmas para la inscripción de su partido en los comicios del 2000.



Retomó la actividad docente en la Universidad de Standford, y se centró en su fundación, el Centro Global para el Desarrollo de la Democracia (CGDD). Pero, volvió a concurrir en las presidenciales de 2011, aunque no consiguió pasar a la segunda vuelta, en la que apoyó a Ollanta Humala, quien finalmente se hizo con la Presidencia.

¿De qué acusan al expresidente?

Toledo está acusado de recibir millonarios sobornos de la brasileña Odebrecht a cambio de favorecerla en sus negocios en Perú, cuando era presidente.



En concreto, es investigado por contratos concedidos a Odebrecht para la construcción de la ruta interoceánica, que atraviesa el sur del territorio peruano, desde el océano Pacífico hasta la frontera con Brasil.

Expresidente de Perú Alejandro Toledo, después de ser extraditado de los Estados Unidos, al aeropuerto internacional Jorge Chávez.

La Fiscalía peruana solicita para él penas de 20 años y 6 meses de cárcel por el caso Carretera Interoceánica Sur, tramos dos y tres; 16 años y 8 meses por lavado de dinero en el caso Ecoteva; y 35 años por el caso vinculado a la concesión del tramo 4 de la Carretera Interoceánica.

La constructora brasileña Odebrecht reconoció el pago de coimas en Brasil y en otros países de la región en el marco del escándalo Lava Jato, por el que decenas de políticos y empresarios de América Latina están encarcelados. Lava Jato es el caso matriz que descubrió la corrupción del gigante brasileño en su país y la región.



En febrero de 2017 un juez peruano dictó orden de captura nacional e internacional contra Toledo, acusado de lavado de activos y tráfico de influencias por supuestamente haber recibido hasta 35 millones de dólares de Odebrecht, a cambio de favorecer a esta empresa en sus negocios en Perú.



Además, el Gobierno peruano le incluyó en la lista de los delincuentes más buscados y ofreció una recompensa por informaciones que condujeran a su captura.



En febrero de 2018 Perú solicitó a EE. UU. su extradición y en abril de 2019 el exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró que Toledo recibió sobornos de la constructora.



La Fiscalía también pidió, en marzo de 2023, la expropiación de los bienes inmuebles de Toledo y su entorno familiar.

VIDEO: Alejandro Toledo, acompañado por alguaciles de EE.UU., es recibido por las autoridades peruanas luego de bajar del avión que lo trajo al Perú @Politica_ECpe pic.twitter.com/8WQ33P4By1 — Víctor Reyes Parra (@nekroRP) April 23, 2023

En el caso de Toledo han sido claves los testimonios de su antiguo colaborador Josef Maiman, y de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú. Ambos afirman que el exmandatario recibió los sobornos.



Otros cuatro expresidentes peruanos enfrentan procesos judiciales por corrupción: Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022).



Perú ha sido uno de los países de la región más afectados por la corrupción del escándalo Odebrecht, que salpicó a casi todos los presidentes del siglo XXI. El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado también por corrupción, además de crímenes de lesa humanidad, y Alan García (2006-2011) se suicidó en 2019 cuando la policía estaba a punto de detenerlo bajo sospechas de vinculación con el caso Odebrecht.

¿Por qué estaba en EE. UU.?

El político residía en Estados Unidos, donde estudió y trabajó en la Universidad de Stanford.



Tras las acusaciones y el pedido de extradición de Lima, fue detenido en julio de 2019 en California y permaneció ocho meses en prisión al apreciar el juez riesgo de fuga, aunque en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia, pasó a arresto domiciliario.

Alejandro Toledo tras ser detenido por ebriedad en el condado de San Mateo, cerca de San Francisco (EE.UU.).

En abril de 2021 Perú aprobó pedir por segunda vez la extradición de Toledo y su esposa por el caso Ecoteva. En septiembre, el juez estadounidense Thomas Hixson avaló la repatriación de Toledo a territorio peruano, con lo que la decisión final quedó en manos del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken.

Para intentar frenar la extradición, Toledo solicitó el "habeas corpus", que le fue denegado en abril de 2022, y luego presentó un recurso de apelación, que fue desestimado en octubre. El pasado 21 de febrero, el Departamento de Estado de EE. UU. concedió su extradición a Perú por los delitos de colusión y lavado de activos.



Un recurso presentado por su defensa fue rechazado y se ordenó su detención el 7 de abril, pero ese mismo día, el juez Hixson dejó sin efecto la orden después de que un tribunal de apelaciones admitiera retrasar la extradición.



La Justicia estadounidense reactivó la orden de detención el 19 de abril y al día siguiente rechazó un último recurso de Toledo para frenarla.

¿Cómo fue el proceso de extradición?

Toledo llegó en extradición a Perú el domingo en un vuelo comercial procedente de Los Ángeles, custodiado por alguaciles de ese país, que entregaron al exmandatario a la Policía y Fiscalía de Perú en la DIPA, un ambiente aledaño al aeropuerto internacional Jorge Chávez.



Toledo, que siempre ha alegado inocencia, descendió del avión por sus propios medios tras ser conducido en silla de ruedas por los alguaciles que lo embarcaron rumbo a Lima. Llevaba vaqueros, una chaqueta verde y chaleco rojo.



Al llegar a Lima, las autoridades le realizaron un examen médico y compareció ante una jueza en una audiencia para verificar su identidad, donde se limitó a dar su nombre y asegurar "que pasó el examen de salud".

Tras la audiencia, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) trasladó en helicóptero a Toledo desde el cuartel policial de Los Cibeles, en el distrito del Rímac, hasta la prisión de Babadillo, ubicada en el distrito de Ate, al este de la capital peruana.



En un comunicado, el INPE explicó que la junta técnica de clasificación determinó que

Toledo debía ser enviado al establecimiento penitenciario de Barbadillo en régimen ordinario, con base en una orden de internamiento emitida por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.



Asimismo, informó que Toledo no recibirá visitas hasta que el consejo técnico penitenciario establezca los horarios para ello y las medidas de seguridad para salvaguardar al interno.

Expresidente de Perú Alejandro Toledo, después de ser extraditado de los Estados Unidos, al aeropuerto internacional Jorge Chávez.

"El expresidente deja las instalaciones de la Corte Superior Nacional, luego de ser puesto a disposición del Instituto Penitenciario, que lo llevará al penal de Barbadillo, donde cumplirá la prisión preventiva por 18 meses", señaló el Poder Judicial en Twitter. El traslado al penal se hizo en helicóptero desde el cuartel policial Los Cibeles, en un vuelo nocturno de 15 minutos.

El exgobernante quedó recluido en una cárcel destinada exclusivamente a expresidentes. El penal está pegado a dos cerros áridos, y tiene una gran cancha de fútbol. Decenas de policías lo rodean y siempre hay una ambulancia estacionada.

¿Qué viene ahora?

En febrero del 2017, el juez Richard Concepción Carhuancho, de la CSNJPE, dictó 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo. Sin embargo, el expresidente había salido del país el 11 de enero de ese año, por lo que la orden no pudo ejecutarse. Luego, la fiscalía requeriría, a través del gobierno peruano, la extradición del antiguo líder de Perú Posible.



Es por esto que Alejandro Toledo debía ser internado en un penal para cumplir esa orden judicial tan pronto retornara al país.



Dentro de la expectativa debería estar emitiéndose el auto de enjuiciamiento (inicio de juicio) hacia el mes de julio. FACEBOOK

TWITTER

La defensa del extraditado ha dicho que pedirá que se le conceda arresto domiciliario, pero el fiscal José Domingo Perez reiteró que se opondrá. Además, especialistas en derecho coinciden en que es muy poco probable que el juez del caso, Concepción Carhuancho, le conceda esa solicitud.

Así las cosas, Alejandro Toledo comenzó a cumplir este domingo su orden de 18 meses de prisión preventiva, que durará hasta octubre del 2024.



Si para entonces, o antes, llega a tener una condenatoria por el Caso Interoceánica, su permanencia en ese centro penitenciario podría prolongarse por varios años más.

Simpatizantes del expresidente protestas contra su extradición y detención.

En entrevista con el diario El Comercio, el fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, aseguró que lo que sigue ahora es continuar con la etapa procesal del control de acusación.



Según le dijo Vela al diario citado, el juicio contra debería iniciar en julio del presente año.



"Eso depende exclusivamente del Poder Judicial, pero dentro de la expectativa debería estar emitiéndose el auto de enjuiciamiento (inicio de juicio) hacia el mes de julio. Una vez que se emita, en realidad solo hay que superar la burocracia del propio Poder Judicial y debería ser de inmediato. Es decir, estamos hablando del transcurso de muy pocos días para que se determine quiénes van a conformar ese tribunal y finalmente se instale el juicio y se desarrolle como tal", afirmó.



Además, Vela estimó que la sentencia del proceso contra el expresidente podría darse en menos de un año si se designan jueces a dedicación exclusiva al megacaso de corrupción.

Por lo pronto, este lunes el expresidente peruano comparecerá ante una audiencia judicial, tras ser extraditado por EE. UU., donde escuchará la acusación de la Fiscalía de haber recibido más de 30 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.

