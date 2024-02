Alejandro Sanz visitó zona de incendios en Chile y pidió 'más manos' que ayuden

El cantante y compositor español Alejandro Sanz visitó este sábado una de las 'zonas cero' de los mortales incendios que a principios de mes causaron 133 muertos y arrasaron miles de casas en la región costera chilena de Valparaiso y pidió "más manos" para ayudar en la reconstrucción.



(También: Emergencia en Chile: van 99 víctimas mortales por devastadores incendios | Imágenes).

El cantante, que vuelve al Festival Internacional del Viña del Mar tras ocho años de ausencia, quiso desplazarse a Villa Independencia, una de los cerros más afectados por la llamas, donde compartió tiempo, experiencias, sonrisas, emociones y abrazos con los voluntarios de una 'olla común', y les entregó ayuda.



Después, sobre los terrenos calcinados de una iglesia mormona y con el cerro ennegrecido a su espalda, rodeado de decenas de vecinos, atendió a los periodistas.



"Hemos venido aquí a visitar un poco el trabajo que están haciendo aquí en la olla, aquí por supuesto en todo el municipio. Y para darle un poquito de visibilidad a esto, utilizar también el Festival de Viña para que no se olvide lo que ha pasado aquí, para que la gente colabore. Nosotros vamos a hacer también lo que esté en nuestra mano", afirmó.

Alejandro Sanz visita la zona cero de los incendios de Valparaiso y pide "más manos" para su reconstrucción Foto: EFE

"Vamos a colaborar con ustedes para ayudarles, porque en realidad ustedes son los verdaderos héroes y heroínas", dijo a las cocineras de la citada 'olla común', una tradición de comida en comunidad extendida en las zonas más deprimidas de Chile.



Al hilo de este argumento, el cantante español instó al resto de estrellas internacionales y otros artistas que desde este domingo hasta el próximo viernes animarán la Quinta Vergara a que se sumen a "ayudar a este trabajo que todavía no termina".



"Desgraciadamente es uno de esos trabajos que van a tardar bastante en poder abandonarse, porque es un sitio que realmente ha sufrido mucho. Por eso quería hacer la rueda de prensa aquí. Precisamente por eso creo que es mucho más útil que hacerla en el hotel y que no se olviden ustedes de la gente que sigue aquí trabajando todos los días", agregó.



En este sentido, Sanz explicó que en los escasos minutos que pudo estar con los afectados escuchó historias muy emotivas y dijo que lo que deseaba era "dar calor a mucha gente que lo necesita, gente que ha perdido la esperanza, que no tiene forma de enfrentarse al día a día. Un calor al corazón de esa gente".

El cantante español Alejandro Sanz saluda a varios habitantes en Villa Independencia, uno de los sectores afectados por los recientes incendios en la región, Foto: EFE

"No les dejen solos ni solas, estén siempre acompañados por el pueblo chileno, que yo creo que ha demostrado largamente que es un pueblo que vuelca siempre", afirmó.



Respecto a su regreso al escenario del festival de la canción más antiguo de Latinoamérica, Sanz afirmó que "va a ser una noche de homenajes a todas estas personas de aquí, a todas las personas que de algún modo han perdido aquí mucho y quizá es una de las de las veces más emotivas en las que me presento en el festival".



"Espero que sirva para eso, para que podamos reivindicar la solidaridad y el acercamiento a nuestros hermanos, sean de donde sean. Es importante que todos los que estemos en el festival, de algún modo este festival, sirva para ayudar a esta zona y a esta gente y a las personas que están realmente sufriendo y pasándolo mal", señaló.



"Yo creo mucho en el karma y en devolver también las cosas, en estar donde la gente lo necesite. Por supuesto, aparte de la conexión que tengo con Chile, si no la tuviera tanto, probablemente lo haría también, pero siendo así, pues todavía más. Aquí necesitan voluntarios", concluyó ante de enviar un mensaje de solidaridad también a los afectados por el grave incendio en un edificio de la ciudad española de Valencia.

EFE

