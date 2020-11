Alcaldesa regala palas para que mamás busquen a hijos desaparecidos

En el marco del Día internacional para erradicar la violencia contra la mujer, el colectivo Guerreras Buscadoras, dedicado a buscar familiares desaparecidos, recibió un polémico regalo por parte de Sara Valle Dessens, alcaldesa del municipio de Guaymas, ubicado en el estado de Sonora.



La política hizo entrega de unos kits que incluían: cubetas, tapabocas, gel antibacterial, guantes de látex, suero, agua embotellada y palas, todo adornado con moños de colores.

Para la entrega se realizó un evento en el que también participaron funcionarios del Ayuntamiento del municipio e incluso la directora del Instituto de la Mujer de Guaymas, Rosa Icela Pule Jiménez.



“Estos años de injusticia nos han llevado a la violencia de todo tipo y queremos erradicarla. Estamos trabajando para sacar adelante la visibilidad de la mujer, que se note que estamos presentes”, dijo Valle en el evento.



A través de la página de Facebook del Ayuntamiento se publicó una fotografía de los funcionarios públicos y seis de las mujeres del colectivo, quienes sostenían las palas.

Los internautas no tardaron en criticar el accionar de la gobernante y calificar el regalo como insensible e irrespetuoso.



“Sara Valles Dessens es el mejor ejemplo de un ser cínico e hipócrita. No me gusta insultar pero ella se lo merece”, comentó la usuaria Graciela Cantú.



También, uno de los familiares de una víctima de una masacre en Sonora, en 2019, trinó al respecto.



“Sara Valle tuvo el detalle de regalar palas a madres de desaparecidos. Duele el nivel de indolencia y cinismo, pero explica tanta ineptitud. Esa señora jamás se ha puesto en los zapatos del otro, por cierto, llenos de sangre, tierra, dolor y llanto”.

El grupo que recibió el insólito regalo, Guerreras Buscadoras, se encarga de realizar misiones de búsqueda independientes para encontrar los cuerpos de personas desaparecidas. Además, en sus redes sociales divulgan fotografías de personas de la comunidad que no han podido ser encontradas.



Las cifras del Gobierno mexicano dan cuenta de 1.222 personas desaparecidas en el estado de Sonora entre el 1 de diciembre de 2018 y el 23 de noviembre de 2020.



