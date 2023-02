El alcalde de Buenos Aires, Horario Rodríguez Larreta, se lanzó este jueves a la carrera presidencial de Argentina, al anunciar que competirá por la candidatura de la coalición opositora de centro-derecha Juntos en las elecciones primarias de agosto.



(Lea además: Argentina y Chile ofrecen la ciudadanía a los nicaragüenses opositores)



Argentina celebrará la primera vuelta de las presidenciales el próximo 22 de octubre, con una eventual segunda ronda el 19 de noviembre.

"Quiero ser un buen presidente", expresó este jueves el alcalde en un mensaje grabado en el que llamó a "terminar con el odio e iniciar una gran transformación".



Más tarde repitió los conceptos en un acto con vecinos en las afueras de Buenos Aires. Rodríguez Larreta, de 57 años y alcalde desde 2015, deberá competir con otras figuras políticas que aspiran a obtener la candidatura en la coalición, entre ellas la exministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal.



El alcalde sostuvo que no desistirá de su postulación más allá de que el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), líder del PRO, decida presentarse como precandidato.



En las redes sociales, Macri celebró que Rodríguez Larreta se haya lanzado al ruedo y dijo que cree "profundamente en la competencia".



La Unión Cívica Radical (socialdemócratas), aliada del PRO en la coalición Juntos, tampoco ha definido aspirantes. "Mi decisión de ser candidato no depende de ningún otro. Es una convicción personal", afirmó Rodríguez Larreta.



Al tiempo que dijo que se propone "terminar con las divisiones y las peleas" entre argentinos, afirmó que "no hay posibilidad de acordar" con el peronismo en el gobierno desde 2019.



El presidente de centroizquierda Alberto Fernández, cuyo mandato finalizará el 10 de diciembre, se manifestó "dispuesto" a buscar la reelección por el peronista Frente de Todos, pero aún no formalizó su precandidatura.



Su gobierno ha sufrido el desgaste de una economía golpeada por la inflación que cerró 2022 en 94,8%, récord para los últimos 32 años.



En el oficialismo, la vicepresidenta y dos veces mandataria Cristina Kirchner (2007-2015) desistió públicamente de buscar la presidencia o cualquier otro cargo electivo luego de ser condenada por corrupción en diciembre pasado en primera instancia a 6 años de prisión e inhabilitación política.



Sin embargo, sectores del oficialismo que consideran que la sentencia es una forma de proscribirla promueven que revise esa decisión. También podría lanzar su postulación el ministro de Economía, Sergio Massa, si consigue mejorar la situación económica, en especial la inflación.



Además de elegir presidente y vicepresidene por un periodo de cuatro años, los argentinos renovarán en los comicios la mitad de la Cámara de Diputados, de 257 integrantes, y un tercio del Senado, de 72 miembros. Si ninguna fórmula presidencial obtiene el 45% de los votos o el 40% con una diferencia de al menos 10 puntos del segundo, se celebrará una segunda vuelta.

AFP

